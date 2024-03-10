Moto2 Qatar: Lopez Menang saat Favorit Gelar Kesulitan

Hasil lengkap balapan Moto2 Qatar, putaran pertama musim 2024 dari Sirkuit Lusail.

Alonso Lopez, Moto2, Qatar MotoGP, 8 March
Alonso Lopez, Moto2, Qatar MotoGP, 8 March

Alonso Lopez menahan Barry Baltus dan Sergio Garcia untuk memenangi Moto2 Qatar pembuka musim yang membingungkan.

Balapan pertama Moto2 dengan ban Pirelli menghadirkan kejutan dengan para pembalap ungguran kesulitan - termasuk pole-sitter Aron Canet dan favorit gelar Fermin Aldeguer dan Tony Arbolino, yang kehilangan posisi secara dramatis dengan ban belakang Medium, sementara para pengguna Soft bertarung di depan.

Jake Dixon dinyatakan tidak fit untuk melanjutkan akhir pekan setelah mengalami highside besar pada hari Sabtu.

Moto2 Qatar - Lusail - Hasil Balapan Lengkap

PosPembalapNATTimSasisWaktu Balapan
1Alonso LopezSPASync SpeedUp(Boscoscuro)35m 45.595s
2Barry BaltusBELRW-Idrofoglia Racing GP(Kalex)35m 45.650s
3Sergio GarciaSPAMT Helmets - MSI(Boscoscuro)35m 46.337s
4Ai OguraJPNMT Helmets - MSI(Boscoscuro)35m 47.109s
5Manuel GonzalezSPAQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)35m 50.695s
6Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team(Kalex)35m 50.915s
7Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team(Kalex)35m 54.653s
8Albert ArenasSPAQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)35m 54.805s
9Celestino ViettiITARed Bull KTM Ajo(Kalex)35m 56.305s
10Aron CanetSPAFantic Racing(Kalex)35m 56.474s
11Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)36m 0.661s
12Jeremy AlcobaSPAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)36m 4.581s
13Zonta Vd GoorberghNEDRW-Idrofoglia Racing GP(Kalex)36m 4.633s
14Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika GAS UP(Kalex)36m 7.933s
15Deniz ÖncüTURRed Bull KTM Ajo(Kalex)36m 8.163s
16Fermin AldeguerSPASync SpeedUp(Boscoscuro)36m 10.815s
17Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)36m 12.655s
18Darryn BinderRSALiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)36m 14.110s
19Dennis FoggiaITAItaltrans Racing Team(Kalex)36m 15.694s
20Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)36m 15.951s
21Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing Team(Kalex)36m 26.798s
22Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team(Kalex)36m 28.713s
23Xavi CardelusANDFantic Racing(Kalex)36m 28.780s
24Mario AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)36m 28.854s
25Jaume MasiaSPAPertamina Mandalika GAS UP(Kalex)36m 29.218s
26Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team(Forward)+1 lap
27Xavier ArtigasSPAKLINT Forward Factory Team(Forward)+1 lap
 Izan GuevaraSPACFMOTO Aspar Team(Kalex)DNF
 Ayumu SasakiJPNYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)DNF 

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