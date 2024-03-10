Moto2 Qatar: Lopez Menang saat Favorit Gelar Kesulitan
Hasil lengkap balapan Moto2 Qatar, putaran pertama musim 2024 dari Sirkuit Lusail.
Alonso Lopez menahan Barry Baltus dan Sergio Garcia untuk memenangi Moto2 Qatar pembuka musim yang membingungkan.
Balapan pertama Moto2 dengan ban Pirelli menghadirkan kejutan dengan para pembalap ungguran kesulitan - termasuk pole-sitter Aron Canet dan favorit gelar Fermin Aldeguer dan Tony Arbolino, yang kehilangan posisi secara dramatis dengan ban belakang Medium, sementara para pengguna Soft bertarung di depan.
Jake Dixon dinyatakan tidak fit untuk melanjutkan akhir pekan setelah mengalami highside besar pada hari Sabtu.
Moto2 Qatar - Lusail - Hasil Balapan Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Sasis
|Waktu Balapan
|1
|Alonso Lopez
|SPA
|Sync SpeedUp
|(Boscoscuro)
|35m 45.595s
|2
|Barry Baltus
|BEL
|RW-Idrofoglia Racing GP
|(Kalex)
|35m 45.650s
|3
|Sergio Garcia
|SPA
|MT Helmets - MSI
|(Boscoscuro)
|35m 46.337s
|4
|Ai Ogura
|JPN
|MT Helmets - MSI
|(Boscoscuro)
|35m 47.109s
|5
|Manuel Gonzalez
|SPA
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|35m 50.695s
|6
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team
|(Kalex)
|35m 50.915s
|7
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team
|(Kalex)
|35m 54.653s
|8
|Albert Arenas
|SPA
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|35m 54.805s
|9
|Celestino Vietti
|ITA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|35m 56.305s
|10
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|35m 56.474s
|11
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|36m 0.661s
|12
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|36m 4.581s
|13
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|RW-Idrofoglia Racing GP
|(Kalex)
|36m 4.633s
|14
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika GAS UP
|(Kalex)
|36m 7.933s
|15
|Deniz Öncü
|TUR
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|36m 8.163s
|16
|Fermin Aldeguer
|SPA
|Sync SpeedUp
|(Boscoscuro)
|36m 10.815s
|17
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|36m 12.655s
|18
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|36m 14.110s
|19
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|36m 15.694s
|20
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|36m 15.951s
|21
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|36m 26.798s
|22
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|36m 28.713s
|23
|Xavi Cardelus
|AND
|Fantic Racing
|(Kalex)
|36m 28.780s
|24
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|36m 28.854s
|25
|Jaume Masia
|SPA
|Pertamina Mandalika GAS UP
|(Kalex)
|36m 29.218s
|26
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team
|(Forward)
|+1 lap
|27
|Xavier Artigas
|SPA
|KLINT Forward Factory Team
|(Forward)
|+1 lap
|Izan Guevara
|SPA
|CFMOTO Aspar Team
|(Kalex)
|DNF
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|DNF