Moto2 Inggris 2026: Salac Menangi Balapan Dramatis di Silverstone

Hasil lengkap dari Moto2 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.

Filip Salac collects his first Moto2 win at the British Grand Prix.
Filip Salac collects his first Moto2 win at the British Grand Prix.
© Gold and Goose

Filip Salac meraih kemenangan Grand Prix pertamanya pada balapan Moto2 Inggris yang dramatis dan penuh aksi di Silverstone.

Balapan 17 lap berlangsung sengit sejak awal, namun klimaksnya terjadi di final lap saat pemimpin klasemen Manuel Gonzales melakukan selebrasi awal - mengira balapan sudah berakhir - saat pembalap yang menguntit tepat di belakangnya bersiap melakukan lap terakhir.

Kesalahan konyol Gonzales memberi Salac kesempatan, yang dimanfaatkanya untuk meraih kemenangan Moto2 pertamanya, dan menjadi pemenang pertama asal Ceko sejak Karel Abraham pada Moto2 Valencia 2010.

Setelah menang pada putaran sebelumnya di Jerman, Ivan Ortola kembali bertarung di depan sejak awal. Start dari posisi ketiga, pembalap Spanyol itu terus menjadi penantang untuk akhirnya finis kedua, terpaut 0,303 detik di belakang Salac di garis finis.

Alex Escrig melengkapi podium untuk Klint Forward setelah berhasil merangsek ke depan di tahap akhir balapan. Start dari posisi kedelapan, ia memimpin kelompok pengejar, sebelum akhirnya mendekat ke depan.

Korban pertamanya dalah Alonso Lopez yang mulai melambat, terjadi pertarungan sengit di mana Escrig berhasil unggul, sebelum kemudian ia mulai mendekati Izan Guevara yang kecepatannya juga mulai berkurang.

Sempat berada di posisi kelima sendirian, Escrig berhasil bergabung dengan rombongan depan akibat kekacauan yang terjadi di awal lap terakhir.

Pembalap terakhir yang menjadi korban 'mesin hijau' milik Escrig adalah Daniel Holgado; ia menabrak knalpot motor Gonzalez saat sedang melambat melewati garis finis sembari berupaya menghindar. 

Sempat memimpin pada putaran kedua terakhir, pembalap tim Aspar itu akhirnya finis di posisi keempat, tepat di luar zona podium.

Setelah menguasai sesi kualifikasi, Guevara memulai balapan dari pole dan bekerja keras memimpin di barisan depan di sebagian besar GP Inggris. 

Namun, setelah sempat berupaya memperlebar jarak - yang kemudian justru menyusut hingga hilang - posisinya tersalip dan ia tertinggal dari rombongan depan; ia akhirnya finis di posisi kelima sekaligus menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro terbaik di Silverstone.

Lopez turun ke posisi keenam untuk Italjet Gresini, tepat di depan Daniel Munoz yang mengawali balapan dengan baik hingga sempat menempati posisi keempat, sebelum akhirnya mendapat peringatan pelanggaran batas lintasan di fase akhir balapan dan finis di posisi ketujuh untuk Italtrans.

Deniz Oncu mencatatkan kemajuan posisi paling signifikan, bangkit dari urutan ke-21 di grid untuk finis di posisi kedelapan yang mengesankan bersama ELF Marc VDS.

Barry Baltus finis tepat di belakangnya di posisi kesembilan untuk Fantic Racing, sementara Sergio Garcia meraih hasil finis terbaiknya musim ini di posisi ke-10 bersama Italjet Gresini.

Ayumu Sasaki menyelesaikan akhir pekannya di posisi ke-11 untuk Momoven Idrofoglia, mengungguli Celestino Vietti (SpeedRS) di posisi ke-12 yang juga menerima peringatan pelanggaran track limits.

Poin tersisa diraih oleh Joe Roberts di posisi ke-13, Gonzales bertahan dengan motor yang memercikkan bunga api akibat knalpot yang bergesekan dengan aspal setelah bersenggolan dengan Holgado saat melintasi garis finis, kemudian rookie Alberto Fernandez di posisi ke-15 untuk Blu Cru Pramac Yamaha.

Zonta van den Goorbergh dijatuhi long lap penalty karena menabrak Mario Aji saat sesi kualifikasi, yang membuat Q2 sempat dihentikan pada hari Sabtu. 

Meski tetap menempati posisi ke-17 hasil kualifikasi, pembalap tim Momoven Idrofoglia itu turun ke posisi ke-24 setelah menjalani penalti tersebut, sementara Aji dari tim Idemitsu berada di posisi ke-22.

Moto2 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Sasis)Laps/Gap
1Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)17 Laps
2Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Biolec -MSI  (Kalex)+0.303s
3Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.652s
4Daniel HolgadoSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex)+1.743s
5Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+2.555s
6Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+6.201s
7Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+6.293s
8Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+7.185s
9Barry BaltusBELREDs Fantic Racing (Kalex)+7.310s
10Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+8.873s
11Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+9.066s
12Celestino ViettiITAGT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro)+13.675s
13Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+13.722s
14Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+15.060s
15Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+15.063s
16Luca LunettaITAGT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro)+18.494s
17Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Biolec -MSI  (Kalex)+18.548s
18Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+18.702s
19Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+18.840s
20Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+19.246s
21David Alonso COLCFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex)+20.029s
22Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+21.323s
23Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+22.360s
24Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+22.481s
25Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+27.683s
26Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)DNF
27Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)DNF
28Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)DNF

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Moto2 Inggris 2026: Salac Menangi Balapan Dramatis di Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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