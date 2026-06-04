Brian Uriarte Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

Uriarte, yang meraih kemenangan Grand Prix pertamanya di Mugello pada hari Minggu, telah didiskualifikasi dari balapan Catalunya sebelumnya.

Motor Red Bull KTM milik sang rookie ditemukan menggunakan "oli di luar spesifikasi FIM Moto3" selama pemeriksaan teknis pasca-kualifikasi.

Regulasi Moto3 menyatakan bahwa: “Hanya oli mesin dari pemasok oli yang ditunjuk yang diizinkan untuk dipakai di semua bagian mesin, termasuk bak engkol, girboks, dan kopling.

“Oli ini akan tersedia di semua acara resmi dan akan sesuai dengan spesifikasi FIM Grand Prix untuk kelas yang bersangkutan. Penggunaan oli resmi tanpa tambahan atau perubahan apa pun adalah wajib.

“Direktur Teknis dapat meminta pengambilan sampel oli dari tim atau mesin mana pun kapan saja.”

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Brian Uriarte, 2026 Catalunya Moto3. © Gold and Goose

Uriarte dipanggil untuk sidang di Mugello akhir pekan lalu dan memilih untuk menganalisis sampel kedua (B). Hasil tes tersebut mengkonfirmasi temuan dari Sampel A.

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Selama sidang di Hongaria pada Kamis pagi, Uriarte didiskualifikasi dari kualifikasi Catalunya dan klasifikasi balapan.

Brian Uriarte, 2026 Catalunya Moto3. © Gold and Goose

Pembalap Spanyol itu awalnya lolos kualifikasi di posisi ketiga dan finis di posisi keempat di Grand Prix.

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Sebelum sanksi dijatuhkan, pembalap rookie itu berada di posisi keempat dalam klasemen Moto3, unggul satu poin di atas rivalnya dalam pertarungan Rookie of The Year, Veda Ega Pratama.

Kini Uriarte turun ke posisi delapan klasemen, dan mengembalikan posisi empat klasemen ke Veda.