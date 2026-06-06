Banding Leopard Racing atas Diskualifikasi Adrian Fernandez Ditolak

Tim Leopard Moto3 telah mengajukan banding terhadap diskualifikasi enam balapan Adrian Fernandez yang ditolak oleh pelayan FIM MotoGP, setelah sidang pada hari Jumat.

Leopard ditemukan telah merusak segel pada dua mesin di enam balapan pertama musim ini.

Ini ditemukan setelah pemeriksaan mesin rutin oleh Honda di Grand Prix Prancis, setelah akhir masa pakai unit itu.

Adrian Fernandez, Leopard Racing, Moto3 2026 © Gold and Goose

Setelah penemuan oleh Honda dan penyelidikan lebih lanjut oleh Technical Direction, mesin kedua diperiksa, dengan bukti kerusakan yang sama juga ditemukan.

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Pada hari Kamis, Stewards FIM mengumumkan Leopard dan Adrian Fernandez telah didiskualifikasi dari enam putaran pertama musim 2026.

Dia berada di urutan ketiga dalam klasemen setelah Grand Prix Italia minggu lalu.

Leopard mengajukan banding terhadap kedua keputusan tersebut, yang telah ditolak, dengan Stewards mencatat bahwa skuad gagal membberikan penjelasan "yang kuat" untuk kerusakan segel mesin.

Pernyataan lengkap dari FIM berbunyi: "Banding diarahkan pada proses mengamankan mesin dan inspeksi selanjutnya.

“Direktur Teknis telah menentukan, berdasarkan inspeksi fisik, bukti pabrikan dan pemeriksaan segel mesin, bahwa kesatuan sistem penyegelan yang disetujui telah dirusak dan mesin #810 telah dibuka tanpa izin.

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“Sesuai dengan Pasal. 2.6.3.3.13(c), mesin yang rusak, dirusak atau hilang segel keamanan dianggap telah dibangun kembali dan harus diperlakukan sebagai mesin baru dalam alokasi pengendara.

“Mesin telah menyelesaikan satu masa pakai dan telah dihapus dari alokasi pengendara di bawah prosedur akhir masa pakai normal. Namun, temuan selanjutnya bahwa segel keamanan telah dirusak dan bahwa mesin telah dibuka tanpa otorisasi mengharuskan mesin itu diperlakukan sebagai mesin yang dibangun kembali dan oleh karena itu sebagai mesin lebih lanjut dalam alokasi pengendara.

“Dengan demikian, mesin A810 dihitung sebagai satu mesin yang digunakan selama masa pakai aslinya dan satu mesin tambahan berdasarkan pembangunan kembali yang dianggap berdasarkan Art. 2.6.3.3.13(c).

“Akibatnya, mesin A810 telah digunakan sebagai mesin yang dialokasikan dan, setelah temuan bahwa sistem penyegelan keamanan yang disetujui dikompromikan, dianggap di bawah pasal. 2.6.3.3.13(c) menjadi mesin yang dibangun kembali dan oleh karena itu diperlakukan sebagai mesin baru dalam alokasi pengendara. Alokasi mesin pengendara telah disesuaikan dengan itu.

Adrian Fernandez,2026, Moto3, pole position, French GP © Gold & Goose

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“Keputusan Direktur Teknis hanya didasarkan pada fakta yang ditetapkan bahwa integritas sistem penyegelan yang disetujui dikompromikan dan bahwa mesin dibuka tanpa otorisasi.

“Panel Stewards FIM MotoGP setuju dengan penerapan Peraturan Teknis sebagaimana ditentukan oleh Direktur Teknis dan konsekuensi alokasi yang dihasilkan yang ditentukan oleh Art. 2.6.3.3.13(c).

Panel Stewards FIM MotoGP menganggap bahwa gangguan yang tidak sah dengan sistem penyegelan teknis yang disetujui merupakan tindakan yang merugikan kepentingan pertemuan atau olahraga dalam arti Pasal 3.3.2.2.

“Panel Banding FIM MotoGP Stewards ditarik ke Pasal 2.4.5.3 (3) di mana penyajian mesin (pada Kontrol Teknis) dianggap sebagai pernyataan implisit kesesuaian dengan peraturan teknis.

“Tanggung jawab untuk persiapan mesin untuk mematuhi semua peraturan teknis dan keselamatan ada pada tim.

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"Panel Banding FIM MotoGP Stewards puas dengan penjelasan Direktur Teknis dan staf Teknis, teknisi perusahaan servis produsen mesin dan proses mereka, termasuk presentasi lebih lanjut dari foto-foto kondisi segel dan bagian dalam mesin.

“Tim tidak dapat memberikan penjelasan yang kuat mengenai kondisi segel keamanan dan bukti konsekuen bahwa proses invasif telah terjadi di dalam mesin.

“Sistem penyegelan yang disetujui merupakan bagian integral dari peraturan daya tahan mesin Moto3 dan merupakan mekanisme verifikasi kepatuhan terhadap alokasi mesin dan pembatasan pembangunan kembali.

"Dengan menyajikan mesin yang segel keamanannya yang disetujui telah dirusak dan yang telah dibuka tanpa izin, tim menyajikan materi yang tidak dapat lagi diverifikasi sesuai dengan peraturan.

"Setelah integritas itu dikompromikan, Direktur Teknis tidak dapat lagi menetapkan dengan pasti bahwa mesin tetap dalam kondisi yang awalnya disetujui dan dialokasikan.

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Adrian Fernandez, Leopard Racing, 2025 Malaysian Moto3 © Gold and Goose

“Ini adalah prinsip yang sudah lama ditetapkan dari Peraturan Kejuaraan Dunia FIM Grand Prix bahwa hasil harus didasarkan pada mesin yang kepatuhannya dapat diverifikasi.

"Di mana tindakan tim/pesaing membuat verifikasi itu tidak mungkin, hasil olahraga yang dihasilkan tidak dapat dianggap cukup dapat diandalkan untuk tetap berada dalam klasifikasi."

Kata-kata dalam dokumen untuk mesin A811 identik.

Leopard sekarang memiliki lima hari untuk mengajukan banding atas keputusan ini ke Pengadilan Banding Internasional.

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Tim belum berkomentar secara terbuka mengenai situasinya.