Moto3 Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, putaran 8 dari 22.

Maximo Quiles, Moto3, 2026
Maximo Quiles, Moto3, 2026
© Gold & Goose
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Hari pembuka Moto3 Hungaria 2026 di Balaton Park ditutup dengan Maximo Quiles yang kembali mendominasi lewat kecepatan yang sulit ditandingi di sesi Practice.

Pembalap Aspar itu bertekad bangkit setelah akhir pekan yang membuat frustrasi setelah terjebak di tengah rombongan pada balapan terakhir di Mugello, dan menyalurkannya ke performa di trek dengan laptime 1 menit 46,296 detik.

Itu adalah kecepatan yang sulit ditandingi oleh siapapun, dengan rookie Indonesia Veda Pratama menjadi pengejar terdekat Quiles.

Setelah berada di posisi terakhir di FP1, pembalap Honda Team Asia itu tampil impresif untuk berada di posisi kedua, terpaut 0,361 detik lebih lambat.

Setelah absen di balapan Mugello karena radang amandel setelah mengamankan pole position, David Almansa memimpin sesi FP1 dan kemudian finis di posisi ketiga yang solid untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP - peningkatan performa di akhir sesi untuk naik dari posisi keenam ke posisi keempat, tepat di depan rekan setimnya, David Munoz, yang merupakan pembalap terakhir yang berada dalam jarak setengah detik dari catatan waktu tercepat Quiles.

Joel Kelso berada di posisi kelima tercepat untuk Gryd MLav Racing saat tim terus menunjukkan peningkatan, rekan setimnya Eddie O’Shea juga sama cepatnya, tetapi kesulitan dengan batas lintasan saat keduanya berkendara bersama, serangkaian lap yang batal membuat pembalap Inggris itu berada di posisi ke-20.

Rookie Casey O’Gorman bekerja keras sendiri untuk mempelajari lintasan, yang membuahkan hasil saat ia membawa motor SIC58 Squadra Corse dari posisi ke-18 ke posisi kelima menjelang lima menit terakhir, hanya kehilangan satu posisi saat bendera finis dikibarkan.

Sesi tersebut didominasi oleh berita tentang diskualifikasi dari balapan sebelumnya.

Adrian Fernandez menjadi sorotan utama setibanya di Hungaria. Pelanggaran teknis tim Leopard-nya, terkait dengan segel stiker mesin, menyebabkan hasil balapannya dihapus dari enam GP pertama musim 2026.

Pembalap Spanyol itu tampaknya bertekad untuk tidak terpengaruh dengan berita tersebut, melaju sendirian dan finis di urutan ketujuh sesi kualifikasi.

Demikian pula, Brian Uriarte, yang didiskualifikasi dari hasil balapan Catalan karena pelanggaran oli, dan kemudian di putaran berikutnya meraih kemenangan Moto3 pertamanya di Mugello, melanjutkan pekan yang fluktuatif dengan finis di posisi ke-18, tidak mampu memberikan perlawanan seperti Fernandez.

Rookie lainnya Rico Salmela tampil impresif dengan finis kedelapan untuk Red Bull KTM Tech3, tepat di depan Guido Pini dari Leopard di posisi kesembilan, dan Marco Morelli melengkapi 10 besar dengan motor Aspar kedua.

Moto3 Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)1m 46.296s
2Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.361s
3David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.393s
4David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.477s
5Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.536s
6Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.597s
7Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.619s
8Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.639s
9Guido PiniITALeopard Racing (Honda)+0.651s
10Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.691s
11Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.708s
12Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+0.713s
13Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.726s
14Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)0.852s
15Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+0.923s
16Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.929s
17Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.055s
18Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.091s
19Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+1.167s
20Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.206s
21Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.466s
22Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.512s
23Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.767s
24Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.949s
25Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+2.141s
26Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+2.470s

Rekor resmi Moto3 Hungaria:
Lap balapan tercepat: David Munoz (2025) 1m 45.700s
Lap kualifikasi tercepat: Maximo Quiles (2025) 1m 46.060s

Free Practice 1

Almansa langsung kembali setelah absen karena sakit. Dengan pernyataan tekad yang kuat, ia memimpin sesi pertama.

Timnya mendominasi posisi 1-2 untuk sebagian besar sesi, bergantian dengan rekan setimnya Munoz, tetapi ia turun ke posisi ketiga saat Carpe menemukan ritmenya di akhir sesi dengan serangkaian lap terbaik pribadinya, yang membawanya ke posisi kedua.

Posisi keempat diraih oleh Moodley dari Code Motorsports yang tampil lebih baik di akhir sesi, dengan Kelso melengkapi lima besar, pembalap Honda terbaik dan orang terakhir yang berada dalam jarak setengah detik dari catatan waktu terbaik Almansa.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Quiles, memulai harinya dengan posisi kedelapan, sementara Salmela menjadi pembalap rookie terbaik di posisi ke-10.
 

Moto3 Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1m 46.956s
2Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.107s
3David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)++0.300s
4Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+0.386s
5Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.538s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.615s
7Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+0.655s
8Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.666s
9Guido PiniITALeopard Racing (Honda)+0.714s
10Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.794s
11Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.837s
12Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.867s
13Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+0.910s
14Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.961s
15Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.024s
16Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.064s
17Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.153s
18Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+1.206s
19Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.223s
20Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.272s
21Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.425s
22Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.612s
23Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+1.670s
24Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+2.110s
25Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.176s
26Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.223s
Moto3 Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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