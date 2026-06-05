Moto3 Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park

Hari pembuka Moto3 Hungaria 2026 di Balaton Park ditutup dengan Maximo Quiles yang kembali mendominasi lewat kecepatan yang sulit ditandingi di sesi Practice.

Pembalap Aspar itu bertekad bangkit setelah akhir pekan yang membuat frustrasi setelah terjebak di tengah rombongan pada balapan terakhir di Mugello, dan menyalurkannya ke performa di trek dengan laptime 1 menit 46,296 detik.

Itu adalah kecepatan yang sulit ditandingi oleh siapapun, dengan rookie Indonesia Veda Pratama menjadi pengejar terdekat Quiles.

Setelah berada di posisi terakhir di FP1, pembalap Honda Team Asia itu tampil impresif untuk berada di posisi kedua, terpaut 0,361 detik lebih lambat.

Setelah absen di balapan Mugello karena radang amandel setelah mengamankan pole position, David Almansa memimpin sesi FP1 dan kemudian finis di posisi ketiga yang solid untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP - peningkatan performa di akhir sesi untuk naik dari posisi keenam ke posisi keempat, tepat di depan rekan setimnya, David Munoz, yang merupakan pembalap terakhir yang berada dalam jarak setengah detik dari catatan waktu tercepat Quiles.

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Joel Kelso berada di posisi kelima tercepat untuk Gryd MLav Racing saat tim terus menunjukkan peningkatan, rekan setimnya Eddie O’Shea juga sama cepatnya, tetapi kesulitan dengan batas lintasan saat keduanya berkendara bersama, serangkaian lap yang batal membuat pembalap Inggris itu berada di posisi ke-20.

Rookie Casey O’Gorman bekerja keras sendiri untuk mempelajari lintasan, yang membuahkan hasil saat ia membawa motor SIC58 Squadra Corse dari posisi ke-18 ke posisi kelima menjelang lima menit terakhir, hanya kehilangan satu posisi saat bendera finis dikibarkan.

Sesi tersebut didominasi oleh berita tentang diskualifikasi dari balapan sebelumnya.

Adrian Fernandez menjadi sorotan utama setibanya di Hungaria. Pelanggaran teknis tim Leopard-nya, terkait dengan segel stiker mesin, menyebabkan hasil balapannya dihapus dari enam GP pertama musim 2026.

Pembalap Spanyol itu tampaknya bertekad untuk tidak terpengaruh dengan berita tersebut, melaju sendirian dan finis di urutan ketujuh sesi kualifikasi.

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Demikian pula, Brian Uriarte, yang didiskualifikasi dari hasil balapan Catalan karena pelanggaran oli, dan kemudian di putaran berikutnya meraih kemenangan Moto3 pertamanya di Mugello, melanjutkan pekan yang fluktuatif dengan finis di posisi ke-18, tidak mampu memberikan perlawanan seperti Fernandez.

Rookie lainnya Rico Salmela tampil impresif dengan finis kedelapan untuk Red Bull KTM Tech3, tepat di depan Guido Pini dari Leopard di posisi kesembilan, dan Marco Morelli melengkapi 10 besar dengan motor Aspar kedua.

Moto3 Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Maximo Quiles SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) 1m 46.296s 2 Veda Pratama INA Honda Team Asia (Honda) +0.361s 3 David Almansa SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.393s 4 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.477s 5 Joel Kelso AUS GRYD - MLav Racing (Honda) +0.536s 6 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.597s 7 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.619s 8 Rico Salmela FIN Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.639s 9 Guido Pini ITA Leopard Racing (Honda) +0.651s 10 Marco Morelli ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.691s 11 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.708s 12 Matteo Bertelle ITA LEVEL UP - MTA (KTM) +0.713s 13 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.726s 14 Ruche Moodley RSA CODE Motorsports (KTM) 0.852s 15 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +0.923s 16 Joel Esteban SPA LEVEL UP - MTA (KTM) +0.929s 17 Hakim Danish MAL AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +1.055s 18 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +1.091s 19 Cormac Buchanan NZL CODE Motorsports (KTM) +1.167s 20 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +1.206s 21 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +1.466s 22 Adrian Cruces SPA CIP Green Power (KTM) +1.512s 23 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.767s 24 Leo Rammerstorfer AUT SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.949s 25 Zen Mitani JPN Honda Team Asia (Honda) +2.141s 26 Ryusei Yamanaka JPN AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +2.470s

Rekor resmi Moto3 Hungaria:

Lap balapan tercepat: David Munoz (2025) 1m 45.700s

Lap kualifikasi tercepat: Maximo Quiles (2025) 1m 46.060s

Free Practice 1

Almansa langsung kembali setelah absen karena sakit. Dengan pernyataan tekad yang kuat, ia memimpin sesi pertama.

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Timnya mendominasi posisi 1-2 untuk sebagian besar sesi, bergantian dengan rekan setimnya Munoz, tetapi ia turun ke posisi ketiga saat Carpe menemukan ritmenya di akhir sesi dengan serangkaian lap terbaik pribadinya, yang membawanya ke posisi kedua.

Posisi keempat diraih oleh Moodley dari Code Motorsports yang tampil lebih baik di akhir sesi, dengan Kelso melengkapi lima besar, pembalap Honda terbaik dan orang terakhir yang berada dalam jarak setengah detik dari catatan waktu terbaik Almansa.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Quiles, memulai harinya dengan posisi kedelapan, sementara Salmela menjadi pembalap rookie terbaik di posisi ke-10.

