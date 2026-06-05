Moto3 Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, putaran 8 dari 22.
Hari pembuka Moto3 Hungaria 2026 di Balaton Park ditutup dengan Maximo Quiles yang kembali mendominasi lewat kecepatan yang sulit ditandingi di sesi Practice.
Pembalap Aspar itu bertekad bangkit setelah akhir pekan yang membuat frustrasi setelah terjebak di tengah rombongan pada balapan terakhir di Mugello, dan menyalurkannya ke performa di trek dengan laptime 1 menit 46,296 detik.
Itu adalah kecepatan yang sulit ditandingi oleh siapapun, dengan rookie Indonesia Veda Pratama menjadi pengejar terdekat Quiles.
Setelah berada di posisi terakhir di FP1, pembalap Honda Team Asia itu tampil impresif untuk berada di posisi kedua, terpaut 0,361 detik lebih lambat.
Setelah absen di balapan Mugello karena radang amandel setelah mengamankan pole position, David Almansa memimpin sesi FP1 dan kemudian finis di posisi ketiga yang solid untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP - peningkatan performa di akhir sesi untuk naik dari posisi keenam ke posisi keempat, tepat di depan rekan setimnya, David Munoz, yang merupakan pembalap terakhir yang berada dalam jarak setengah detik dari catatan waktu tercepat Quiles.
Joel Kelso berada di posisi kelima tercepat untuk Gryd MLav Racing saat tim terus menunjukkan peningkatan, rekan setimnya Eddie O’Shea juga sama cepatnya, tetapi kesulitan dengan batas lintasan saat keduanya berkendara bersama, serangkaian lap yang batal membuat pembalap Inggris itu berada di posisi ke-20.
Rookie Casey O’Gorman bekerja keras sendiri untuk mempelajari lintasan, yang membuahkan hasil saat ia membawa motor SIC58 Squadra Corse dari posisi ke-18 ke posisi kelima menjelang lima menit terakhir, hanya kehilangan satu posisi saat bendera finis dikibarkan.
Sesi tersebut didominasi oleh berita tentang diskualifikasi dari balapan sebelumnya.
Adrian Fernandez menjadi sorotan utama setibanya di Hungaria. Pelanggaran teknis tim Leopard-nya, terkait dengan segel stiker mesin, menyebabkan hasil balapannya dihapus dari enam GP pertama musim 2026.
Pembalap Spanyol itu tampaknya bertekad untuk tidak terpengaruh dengan berita tersebut, melaju sendirian dan finis di urutan ketujuh sesi kualifikasi.
Demikian pula, Brian Uriarte, yang didiskualifikasi dari hasil balapan Catalan karena pelanggaran oli, dan kemudian di putaran berikutnya meraih kemenangan Moto3 pertamanya di Mugello, melanjutkan pekan yang fluktuatif dengan finis di posisi ke-18, tidak mampu memberikan perlawanan seperti Fernandez.
Rookie lainnya Rico Salmela tampil impresif dengan finis kedelapan untuk Red Bull KTM Tech3, tepat di depan Guido Pini dari Leopard di posisi kesembilan, dan Marco Morelli melengkapi 10 besar dengan motor Aspar kedua.
Moto3 Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|1m 46.296s
|2
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.361s
|3
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.393s
|4
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.477s
|5
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.536s
|6
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.597s
|7
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.619s
|8
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.639s
|9
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.651s
|10
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.691s
|11
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.708s
|12
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.713s
|13
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.726s
|14
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|0.852s
|15
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.923s
|16
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.929s
|17
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.055s
|18
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.091s
|19
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.167s
|20
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.206s
|21
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.466s
|22
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.512s
|23
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.767s
|24
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.949s
|25
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.141s
|26
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+2.470s
Rekor resmi Moto3 Hungaria:
Lap balapan tercepat: David Munoz (2025) 1m 45.700s
Lap kualifikasi tercepat: Maximo Quiles (2025) 1m 46.060s
Free Practice 1
Almansa langsung kembali setelah absen karena sakit. Dengan pernyataan tekad yang kuat, ia memimpin sesi pertama.
Timnya mendominasi posisi 1-2 untuk sebagian besar sesi, bergantian dengan rekan setimnya Munoz, tetapi ia turun ke posisi ketiga saat Carpe menemukan ritmenya di akhir sesi dengan serangkaian lap terbaik pribadinya, yang membawanya ke posisi kedua.
Posisi keempat diraih oleh Moodley dari Code Motorsports yang tampil lebih baik di akhir sesi, dengan Kelso melengkapi lima besar, pembalap Honda terbaik dan orang terakhir yang berada dalam jarak setengah detik dari catatan waktu terbaik Almansa.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Quiles, memulai harinya dengan posisi kedelapan, sementara Salmela menjadi pembalap rookie terbaik di posisi ke-10.
Moto3 Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1m 46.956s
|2
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.107s
|3
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|++0.300s
|4
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+0.386s
|5
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.538s
|6
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.615s
|7
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.655s
|8
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.666s
|9
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.714s
|10
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.794s
|11
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.837s
|12
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.867s
|13
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.910s
|14
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.961s
|15
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.024s
|16
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.064s
|17
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.153s
|18
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.206s
|19
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.223s
|20
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.272s
|21
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.425s
|22
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.612s
|23
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.670s
|24
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.110s
|25
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.176s
|26
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.223s