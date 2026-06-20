Moto3 Ceko 2026: Alamansa Curi Pole Di Detik Akhir, Veda P8

Kualifikasi Moto3 Ceko 2026 ditentukan pada lap terakhir, dengan David Almansa mengamankan pole ketiganya berturut-turut dengan dengan upaya terakhirnya.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu berada di posisi kelima saat memulai lap terakhir Q2, dengan tiga motor di depannya sebagai patokan.

Hal itu sangat menguntungkan Almansa yang mencetak rekor lap menakjubkan dengan catatan waktu 2 menit 04,069 detik, untuk pole keempatnya musim ini.

Rookie Hakim Danish tampil sangat cepat saat tiba di Brno, dan telah menjadi pemegang rekor di sirkuit pada hari Jumat. Pertarungan sengit terjadi di garis finis antara pembalap MT Helmets dan Almansa, dengan pembalap Malaysia tersebut finis hanya 0,017 detik lebih lambat.

Mendominasi sebagian besar sesi FP2 dengan lap-lap balapannya yang teratur, Maximo Quiles, berada di puncak klasemen ketika ia masuk pit dengan motor Aspar-nya karena masalah pada motornya, waktunya tercatat di posisi ketiga, sehingga barisan depan diisi oleh semua pembalap KTM.

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Alvaro Carpe semakin memperpendek rekor lap di FP2 sebelumnya, dan di Q2 ia finis tepat di depan rekan setimnya di Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, yang masing-masing berada di posisi keempat dan kelima.

Setelah harus memulai kualifikasi dari Q1 karena catatan waktunya dari Practice dihapus karena pelanggaran berat,Eddie O’Shea bangkit kembali dan finis di posisi keenam - hasil kualifikasi terbaiknya - pembalap Inggris ini juga menjadi pembalap Honda tercepat di grid untuk MLav Racing.

Rekan senegaranya, Scott Ogden, berada di posisi ketujuh untuk CIP Green Power.

Veda Pratama nyaris lolos langsung ke Q2, sehingga ditempatkan kembali di sesi kualifikasi setelah Eddie O’Shea didiskualifikasi dari sesi latihan, dan kemudian menjadi pembalap tercepat kedelapan dalam sesi kualifikasi pertamanya di Brno untuk Honda Team Asia.

Joel Kelso yang mengendarai motor MLav kedua berada di urutan kesembilan dan Casey O’Gorman dari SIC58 Squadra Corse, setelah lolos dari Q1, melengkapi 10 besar di Q2 dengan catatan waktu putaran terbaik yang identik.

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Rekor resmi Moto3 Ceko:

Lap tercepat: David Almansa (2026, Q2) 2m 04.069s

Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 2m 05.454s