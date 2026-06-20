Moto3 Ceko 2026: Alamansa Curi Pole Di Detik Akhir, Veda P8

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.

David Almansa, Moto3, 2026, Czech GP
David Almansa, Moto3, 2026, Czech GP
© Gold & Goose
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Kualifikasi Moto3 Ceko 2026 ditentukan pada lap terakhir, dengan David Almansa mengamankan pole ketiganya berturut-turut dengan dengan upaya terakhirnya.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu berada di posisi kelima saat memulai lap terakhir Q2, dengan tiga motor di depannya sebagai patokan.

Hal itu sangat menguntungkan Almansa yang mencetak rekor lap menakjubkan dengan catatan waktu 2 menit 04,069 detik, untuk pole keempatnya musim ini.

Rookie Hakim Danish tampil sangat cepat saat tiba di Brno, dan telah menjadi pemegang rekor di sirkuit pada hari Jumat. Pertarungan sengit terjadi di garis finis antara pembalap MT Helmets dan Almansa, dengan pembalap Malaysia tersebut finis hanya 0,017 detik lebih lambat.

Mendominasi sebagian besar sesi FP2 dengan lap-lap balapannya yang teratur, Maximo Quiles, berada di puncak klasemen ketika ia masuk pit dengan motor Aspar-nya karena masalah pada motornya, waktunya tercatat di posisi ketiga, sehingga barisan depan diisi oleh semua pembalap KTM.

Alvaro Carpe semakin memperpendek rekor lap di FP2 sebelumnya, dan di Q2 ia finis tepat di depan rekan setimnya di Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, yang masing-masing berada di posisi keempat dan kelima.

Setelah harus memulai kualifikasi dari Q1 karena catatan waktunya dari Practice dihapus karena pelanggaran berat,Eddie O’Shea bangkit kembali dan finis di posisi keenam - hasil kualifikasi terbaiknya - pembalap Inggris ini juga menjadi pembalap Honda tercepat di grid untuk MLav Racing.

Rekan senegaranya, Scott Ogden, berada di posisi ketujuh untuk CIP Green Power.

Veda Pratama nyaris lolos langsung ke Q2, sehingga ditempatkan kembali di sesi kualifikasi setelah Eddie O’Shea didiskualifikasi dari sesi latihan, dan kemudian menjadi pembalap tercepat kedelapan dalam sesi kualifikasi pertamanya di Brno untuk Honda Team Asia.

Joel Kelso yang mengendarai motor MLav kedua berada di urutan kesembilan dan Casey O’Gorman dari SIC58 Squadra Corse, setelah lolos dari Q1, melengkapi 10 besar di Q2 dengan catatan waktu putaran terbaik yang identik.

Rekor resmi Moto3 Ceko:

Lap tercepat: David Almansa (2026, Q2) 2m 04.069s
Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 2m 05.454s

Moto3 Ceko 2026 - Brno - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)2m 04.069s
2Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.017s
3Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.421s
4Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.565s
5Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.574s
6Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.071s
7Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.110s
8Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.201s
9Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+1.371s
10Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.371s
11Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+1.377s
12Guido PiniITALeopard Racing (Honda)+1.387s
13Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+1.390s
14Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.445s
15Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+1.448s
16Marcos UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.497s
17Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.568s
18Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+2.028s
Q1
19Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)2m 05.737s
20Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)2m 05.792s
21Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)2m 05.809s
22Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)2m 06.314s
23Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)2m 06.421s
24Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)2m 06.520s
25Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)2m 06.881s
26Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)2m 06.896s

 

Moto3 Ceko 2026: Alamansa Curi Pole Di Detik Akhir, Veda P8
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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