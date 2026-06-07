Moto3 Hungaria 2026: Quiles Tak Tersentuh, Veda Gagal Dulang Poin

Moto3 Hungaria 2026 berakhir di bawah bendera merah saat pertarungan untuk posisi ketiga menjadi insiden besar, sementara itu Maximo Quiles tak tersentuh sendirian di depan.

Pada lap-lap awal Grand Prix Hungaria, David Almansa, yang memulai dari posisi pole, memimpin setelah sebelumnya gagal melakukannya di Italia karena masalah amandel.

Lap ketujuh, pembalap Aspar itu menyadari bahwa kelompok di belakangnya semakin mendekat, dan ia berusaha keras untuk mendahului.

Dengan gejala sakit yang masih terlihat saat pembalap Liqui Moly Dynavolt IntactGP itu berbicara dengan suara serak dan teganng di Parc Ferme, Quiles mampu menjauh, unggul jauh saat melintasi garis finis. Namun, hasil akhirnya diambil dari lap sebelumnya, yang berarti hanya 19 lap yang diklasifikasikan.

Kedua pembalap unggul jauh dari grup berikutnya, yang berarti Almansa aman di posisi kedua dengan Quiles meraih kemenangan kelimanya musim ini. Pembalap Aspar itu melakukan wheelie sebagai perayaan, tanpa menyadari apa yang terjadi di belakang.

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Di sebagian besar balapan, rookie Rico Salmela dan rekan setimnya di Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone, memimpin di belakang.

David Munoz dan Alvaro Carpe meramaikan pertarungan di tahap akhir, datang dari posisi ke-17 dan ke-18 di grid, dengan Brian Uriarte memanfaatkan pertarungan tersebut untuk menjadikannya pertarungan lima arah untuk memperebutkan tempat podium.

Lap terakhir menampilkan Carpe, yang turun dari grid setelah lap terbaiknya dibatalkan karena batas lintasan di Q2, menyalip dua motor sekaligus untuk naik ke mimbar pertarungan.

David Munoz, yang mempertahankan posisi tersebut setelah dirinya berlari melewati kelompoknya setelah kecelakaan di kualifikasi membuatnya tertinggal di grid, bereaksi dan mendorong bagian dalam Carpe.

Dengan posisi tegak, pembalap Red Bull KTM Ajo menutup jalur bagi rekan senegaranya, membuat Munoz tidak punya pilihan lain selain terjatuh.

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Pembalap Dynavolt itu kemudian ditabrak oleh Uriarte dan Perrone, yang menyebabkan bendera merah dikibarkan.

Carpe mempertahankan podiumnya, dengan Uriarte menjadi pembalap rookie terbaik dalam hasil resmi untuk tim Red Bull KTM Ajo, mengakhiri pekan yang penuh lika-liku setelah kemenangan di Mugello dan diskualifikasi dari balapan di Catalan karena pelanggaran bahan bakar, sementara Salmela berada di posisi kelima.

Terdapat jarak yang sangat jauh antara pembalap di belakangnya sebelum balapan berakhir prematur, dengan Adrian Cruces menjadi yang terbaik di antara pembalap lainnya untuk CIP Green Power di posisi keenam.

Marco Morelli mundur setelah melebar di tikungan pertama setelah lampu start padam dari posisi ketujuh, dan kembali ke posisi tersebut dengan motor Aspar kedua di akhir balapan.

Rookie Moto3 Jesus Rios menjadi yang terbaik di antara para pembalap Honda dengan finis di posisi kedelapan untuk tim Rivacold, unggul dari rekan sesama pembalap pendatang baru, Casey O’Gorman, yang naik ke posisi kesembilan dalam balapan untuk tim SIC58 Squadra Corse.

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Adrian Fernandez, yang kini kehilangan dua mesin setelah diskualifikasi enam balapan, finis di posisi ke-10 dengan hati-hati untuk tim Leopard saat mereka mengajukan banding atas putusan pelanggaran mesin mereka.

Scott Ogden naik dari posisi ke-21 di grid ke posisi ke-11 untuk tim CIP Green Power, tepat di depan pembalap MLav teratas, Joel Kelso, yang berada di posisi ke-12 saat balapan dihentikan.

Joel Esteban terpaksa melebar dalam kecelakaan awal antara rekan setimnya di Level Up - MTA, Matteo Bertelle, dan Guido Pini, namun berhasil pulih dan finis di posisi ke-13.

Cormac Buchanan meraih poin pertamanya tahun ini untuk Code Motorsports di posisi ke-14, dengan poin terakhir diberikan kepada Bertelle, menjadi yang terbaik dari tiga pembalap yang mendapat penalti long lap setelah kualifikasi karena berkendara lambat.

Penalti serupa didapat Veda Pratama, yang terbukti menghambat progresnya di balapan. Start di posisi ke-9, Veda tampak kesulitan menembus 15 besar setelah penalti tersebut, dan ia finis ke-16.

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Hasil ini membuat Veda turun ke posisi enam klasemen dengan 71 poin, tertinggal 1 poin dari Brian Uriarte untuk pertarungan Rookie of The Year.

Moto3 Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Maximo Quiles SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) 19 Laps 2 David Almansa SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +3.147s 3 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +7.037s 4 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +7.194s 5 Rico Salmela FIN Red Bull KTM Tech3 (KTM) +7.374s 6 Adrian Cruces SPA CIP Green Power (KTM) +19.231s 7 Marco Morelli ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +20.276s 8 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +24.202s 9 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) +27.130s 10 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +27.266s 11 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +27.450s 12 Joel Kelso AUS GRYD - MLav Racing (Honda) +27.492s 13 Joel Esteban SPA LEVEL UP - MTA (KTM) +27.730s 14 Cormac Buchanan NZL CODE Motorsports (KTM) +28.570s 15 Matteo Bertelle ITA LEVEL UP - MTA (KTM) +30.442s 16 Veda Pratama INA Honda Team Asia (Honda) +33.461s 17 Ryusei Yamanaka JPN AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +33.592s 18 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +36.542s 19 Leo Rammerstorfer AUT SIC58 Squadra Corse (Honda) +43.876s 20 Zen Mitani JPN Honda Team Asia (Honda) +45.158s 21 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) DNF 22 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) DNF 23 Hakim Danish MAL AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) DNF 24 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) DNF 25 Ruche Moodley RSA CODE Motorsports (KTM) DNF 26 Guido Pini ITA Leopard Racing (Honda) DNF

Rekor Moto3 Hungaria:



Lap tercepat: Maximo Quiles (2026, FP2) 1m 45.148s

Lap kualifikasi tercepat: David Almansa (2026, Q2) 1m 45.686s

Lap balapan tercepat: David Munoz (2025) 1m 45.700s