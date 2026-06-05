BREAKING: Adrian Fernandez Didiskualifikasi dari Enam Balapan Moto3

Adrian Fernandez, adik dari pemenang MotoGP Raul Fernandez, didiskualifikasi dari hasil enam balapan Moto3 musim ini karena dua serangkaian pelanggaran teknis terkait mesin.

DSQ: Thailand, Brazil, USA, Spain

Setelah Grand Prix Prancis, Honda mengajukan permintaan prosedural standar untuk membuka segel batch mesin pertama yang dipakai para pembalapnya di tahun 2026 karena unit tersebut sudah mencapai akhir masa pakainya.

Namun, segel kawat pada mesin No.810, milik Adrian Fernandez dari Leopard Racing, tidak sesuai dengan prosedur pengkabelan standar, menurut pernyataan pengurus FIM.

Adrian Fernandez,2026, Moto3, pole position, French GP © Gold & Goose

Pengawas Teknis melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan “tanda-tanda pengrusakan” pada stiker penyegel mesin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Menurut Steward, “ini melanggar Pasal 2.6.3.3 Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM, Ketahanan Mesin kelas Moto3 dan Pasal 3.3.2.2 (setiap tindakan korupsi atau penipuan, atau tindakan apa pun yang merugikan kepentingan pertemuan atau olahraga, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terjadi selama suatu acara).”

Setelah sidang di Grand Prix Hungaria, para steward mendiskualifikasi Fernandez dari Grand Prix Thailand, Brasil, AS, dan Spanyol.

Ia finis di urutan keenam, kedelapan, kelima, dan kedua dalam balapan-balapan tersebut.

Belum dikonfirmasi apa, jika ada, yang dilakukan pada mesin setelah "campur tangan tanpa izin" Leopard.

Penjelasan lengkap mengenai keputusan para steward menyatakan: “Direktur Teknis menentukan, berdasarkan inspeksi fisik, bukti dari pabrikan, dan pemeriksaan segel mesin, bahwa integritas sistem penyegelan yang disetujui telah dirusak dan bahwa mesin telah dibuka tanpa izin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Read More

“Sesuai dengan Pasal 2.6.3.3.13(c), mesin dengan segel pengaman yang rusak, dirusak, atau hilang dianggap telah dibangun kembali dan harus diperlakukan sebagai mesin baru dalam alokasi pembalap.

“Dalam kasus mesin A810, mesin tersebut telah menyelesaikan satu masa pakai dan telah dikeluarkan dari alokasi pembalap sesuai dengan prosedur akhir masa pakai normal.

“Namun, temuan selanjutnya bahwa segel pengaman telah dirusak dan mesin telah dibuka tanpa izin mengharuskan mesin tersebut diperlakukan sebagai mesin yang direkondisi dan oleh karena itu sebagai mesin tambahan dalam alokasi pengendara.

“Oleh karena itu, mesin A810 dihitung sebagai satu mesin yang digunakan selama masa pakai aslinya dan satu mesin tambahan berdasarkan perbaikan yang dianggap dilakukan berdasarkan Pasal 2.6.3.3.13(c).

“Akibatnya, mesin A810 telah digunakan sebagai mesin yang dialokasikan dan, setelah ditemukan bahwa sistem penyegelan pengaman yang disetujui telah dirusak, dianggap berdasarkan Pasal 2.6.3.3.13(c) sebagai mesin yang direkondisi dan oleh karena itu diperlakukan sebagai mesin baru dalam alokasi pengendara. Alokasi mesin pengendara telah disesuaikan sesuai dengan hal tersebut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Adrian Fernandez, Leopard Racing, 2025 Malaysian Moto3 © Gold and Goose

“Keputusan Direktur Teknis berdasarkan semata-mata pada fakta yang telah ditetapkan bahwa integritas sistem penyegelan yang disetujui telah terganggu dan bahwa mesin dibuka tanpa izin.

“Panel Steward FIM MotoGP setuju dengan penerapan Peraturan Teknis sebagaimana ditentukan oleh Direktur Teknis dan konsekuensi alokasi yang dihasilkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.6.3.3.13(c).

“Pasal 2.4.5.3 (3) Presentasi mesin (pada Kontrol Teknis) akan dianggap sebagai pernyataan implisit tentang kesesuaian dengan peraturan teknis. Tanggung jawab atas persiapan mesin untuk mematuhi semua peraturan teknis dan keselamatan berada pada tim.

“Panel Steward FIM MotoGP menganggap bahwa campur tangan tanpa izin terhadap sistem penyegelan teknis yang disetujui merupakan tindakan yang merugikan kepentingan pertemuan atau olahraga dalam arti Pasal 3.3.2.2.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

DSQ: France, Catalunya

Namun, masalahnya belum berakhir di situ. Fernandez juga didiskualifikasi dari Le Mans dan Catalunya setelah mesin keduanya juga ditemukan telah dibuka tanpa izin:

"Pada akhir Grand Prix Brembo Italia 2026, beberapa mesin diminta untuk diserahkan oleh tim agar dapat diperiksa untuk menentukan apakah sesuai dengan Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix Moto3 FIM.

"Setelah dilepas, mesin-mesin tersebut diperiksa oleh pabrikan mesin untuk memastikan kondisi segel pada saat diserahkan oleh tim. Selama proses ini, diamati bahwa baik kawat segel maupun stiker segel pada Mesin #811 menunjukkan bukti adanya pengrusakan.

"Mesin #811 diangkut ke acara selanjutnya di bawah pengawasan Kontrol Teknis.

"Pada pagi hari Rabu, 3 Juni 2026, Mesin #811 dibuka oleh pabrikan mesin untuk diperiksa di bawah pengawasan Direktur Teknis.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Selama prosedur ini, pabrikan mesin mengidentifikasi berbagai anomali yang menunjukkan bahwa Mesin #811 telah dimodifikasi dan karenanya dibuka.

"Oleh karena itu, berdasarkan temuan Direktur Teknis mengenai segel dan laporan resmi dari pabrikan mesin, ditemukan bahwa Mesin #811 telah dibuka tanpa izin."

"Hal ini melanggar Pasal 2.6.3.3 Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM, Ketahanan Mesin kelas Moto3™ dan Pasal 3.3.2.2 (setiap tindakan korupsi atau penipuan, atau tindakan apa pun yang merugikan kepentingan pertemuan atau olahraga, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terjadi selama suatu acara)."

Sanksi

"Karena alasan-alasan di atas, Panel Steward FIM MotoGP telah menjatuhkan sanksi diskualifikasi dari balapan-balapan di mana mesin #811 digunakan: Grand Prix Michelin Prancis dan Grand Prix Monster Energy Catalunya."

Itu berarti Fernandez, yang sebelumnya berada di posisi ketiga dalam kejuaraan dunia, kehilangan semua poinnya kecuali finis di posisi keempat di Mugello Minggu lalu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Podium untuk Veda Ega di Le Mans

Diskualifikasi Adrian Fernandez secara tidak langsung mempengaruhi hasil balap rookie Moto3 asal Indonesia, Veda Ega Pratama.

Salah satu yang paling signifikan adalah Grand Prix Prancis, di mana Fernandez finis kedua sedang Veda keempat.

Kini, Veda secara resmi diklasifikasikan di posisi ketiga, memberinya podium kedua musim ini setelah sebelumnya naik podium di Goiania.

Veda juga kini naik ke posisi tiga klasemen dengan 71 poin, dan memimpin pertarungan Rookie of The Year dengan keunggulan 12 poin dari Brian Uriarte, yang juga didiskualifikasi dari GP Catalunya.