David Munoz Dioperasi setelah Kecelakaan Lap Terakhir Moto3 Hungaria

David Munoz akan menjalani operasi setelah mengalami patah tulang panggul dalam kecelakaan dramatis di lap terakhir Grand Prix Moto3 Hungaria hari Minggu di Balaton Park.

Munoz telah menampilkan salah satu penampilan terbaik dalam balapan dengan melaju dari posisi ke-17 di grid ke posisi ketiga pada awal lap terakhir.

Maximo Quiles dan rekan setim Munoz di IntactGP, David Almansa, sudah tak terjangkau, sehingga pembalap Spanyol itu terlibat dalam pertarungan sengit untuk posisi podium terakhir dengan empat pembalap Red Bull KTM.

Davod Muniz battles the Red Bull KTMs for third, Moto3, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Alvaro Carpe menyalip Munoz di tikungan chicane ke-10 sebelum bencana terjadi ketika Munoz menyenggol bagian belakang motor Carpe di tikungan berikutnya.

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Brian Uriarte kemudian menabrak motor yang terjatuh, sementara Munoz jatuh ke jalur Valentin Perrone, yang tidak dapat melihat di belakang rekan setimnya di Tech3, Rico Salmela.

Balapan dihentikan sementara dan hasilnya diambil dari akhir lap sebelumnya, tanpa memperhitungkan mereka yang terlibat dalam insiden tersebut.

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David Munoz, Moto3, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Munoz, yang baru-baru ini pulih sepenuhnya setelah cedera kaki serius yang dialami Oktober lalu, dilaporkan dalam keadaan 'sadar'.

Setelah mendapat perawatan medis di sirkuit, Munoz diterbangkan ke rumah sakit di Budapest, di mana ia didiagnosis mengalami patah tulang di sisi kiri panggulnya, yang memerlukan operasi.

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“Sayangnya, Munoz mengalami kecelakaan pada lap tercepatnya di kualifikasi dan karena itu harus memulai balapan dari posisi ke-17,” jelas manajer tim IntactGP, Peter Öttl.

“Namun, itu tidak menghentikannya untuk berjuang hingga posisi ketiga.

“Itu pasti juga menjadi tujuannya, sampai kecelakaan tragis terjadi dan mengakhiri balapan untuknya.

“Sayangnya, David harus dibawa ke rumah sakit di Budapest karena cedera.

“Kami mendoakan yang terbaik untuknya, berharap cepat pulih, dan menantikan kembalinya dia untuk melengkapi tim kami.”

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Munoz, yang meraih podium di Jerez dan Catalunya, berada di posisi kedelapan dalam klasemen kejuaraan dunia.