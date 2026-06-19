Moto3 Ceko 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Brno

Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.

Hakim Danish, Moto3, 2026
Hakim Danish, Moto3, 2026
© Gold & Goose
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Aksi Moto3 hari Jumat di Brno dibuka dengan Hakim Danish memimpin kedua sesi untuk memimpin perebutan Q2 di Grand Prix Ceko.

Pembalap AEON Credit - MT Helmets - MSI itu telah memecahkan rekor lap Guido Pini dari kunjungan tahun 2025 di sesi pembuka, dengan David Almansa memimpin sebagian besar sesi dengan waktu tepat di bawah rekor tersebut.

Rookie Malaysia itu langsung beradaptasi dengan Brno, dan kembali di akhir sesi kedua di belakang kelompok yang dipimpin oleh Alvaro Carpe di lintasan dengan catatan waktu terbaik 2 menit 04,754 detik.

Almansa tetap di posisi kedua untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, hanya terpaut 0,190 detik.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Maximo Quiles, puas dengan posisi ketiga yang solid untuk Aspar, di depan Carpe, yang masih berhasil naik ke posisi keempat meskipun membantu semua pembalap yang mengantre di belakangnya dengan Red Bull KTM Ajo miliknya.

Joel Esteban bangkit kembali setelah terjatuh di awal balapan dan finis di posisi kelima untuk Level-Up MTA, sementara Scott Ogden naik ke posisi keenam di belakang Carpe untuk CIP Green Power.

Brian Uriarte tertinggal cukup jauh dari para pembalap di depannya di posisi ketujuh, pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari catatan waktu terbaik pembalap Denmark itu, ia tertinggal 0,813 detik saat bendera finis dikibarkan dengan motor Red Bull KTM Ajo kedua.

Pembalap pendatang baru lainnya, Jesus Rios, menjadi Honda teratas di belakang tujuh pembalap KTM teratas di posisi kedelapan untuk Rivacold Snipers, sementara rookie lainnya, Rico Salmela, berada di urutan kesembilan tercepat untuk tim Tech3.

Valentin Perrone melengkapi 10 besar dalam sesi latihan di belakang rekan satu timnya, pembalap pertama yang terpaut lebih dari satu detik dari waktu rekor baru.

Eddie O’Shea menemukan posisi yang kuat di lintasan untuk membawa motor MLav Racing-nya ke posisi ke-11, di depan Matteo Bertelle di posisi ke-12 dengan motor Level Up kedua.

Dua tempat Q2 yang tersisa diraih oleh Joel Kelso, yang memastikan tempatnya dengan memperbaiki satu posisi menjelang akhir sesi, dan Pini - pole-sitter tahun 2025 - yang putaran terakhirya memberi peningkatan dari P22 ke posisi ke-14 untuk Leopard.

Veda Pratama awalnya gagal lolos langsung ke Q2 setelah berada di posisi ke-15 untuk Honda Team Asia. Namun, dicoretnya catatan waktu Eddie O'Shea membuatnya lolos langsung ke Q2 di posisi ke-14.

Moto3 Ceko 2026 - Brno - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)2m 04.754s
2David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.190s
3Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.259s
4Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.287s
5Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.375s
6Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.395s
7Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.813s
8Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+0.910s
9Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.967s
10Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.007s
11Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+1.051s
12Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+1.145s
13Guido PiniITALeopard Racing (Honda)+1.145s
14Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.157s
15Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.327s
16Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.357s
17Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.437s
18Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.438s
19Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.524s
20Marcos UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.530s
21Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+1.549s
22Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.581s
23Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.670s
24Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.894s
25Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+1.949s
 Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)No time Set

Rekor Moto3 Brno:

Lap tercepat: Hakim Danish (2026, Practice) 2m 04.754s
Rekor pole: Guido Pini (2025) 2m 05.019s
Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 2m 05.454s

Free Practice 1

Sesi latihan bebas pertama Moto3 di Brno langsung memecahkan rekor lap, dengan pembalap rookie asal Denmark mencetak tolok ukur baru di tiga besar yang didominasi KTM, unggul tipis dari Almansa di lintasan dan secara keseluruhan saat catatan waktu terus menurun.

Carpe tidak melaju sendirian untuk catatan waktu terbaiknya di FP1, tidak seperti para pembalap di depannya, ia mengejar motor nomor lima milik Leo Rammerstorfer dalam catatan waktu terbaiknya untuk finis ketiga.

Joel Kelso meningkatkan performanya tepat di akhir sesi untuk menjadi pembalap Honda terbaik di posisi keempat, di depan pemimpin klasemen Quiles, yang melengkapi lima besar di awal sesi.

Terjadi tiga kecelakaan dalam sesi tersebut, dengan Pini terjatuh pertama, membuatnya berada di posisi terakhir secara keseluruhan, segera diikuti oleh Rico Salmela di bagian lintasan yang sama.

Bendera kuning terakhir yang lebih lama dikibarkan dengan 17 menit tersisa, ketika Matteo Bertelle terlempar keras dari motornya, mendarat dengan keras di pergelangan kakinya.

Moto3 Ceko 2026 - Brno - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)2m 04.938s
2David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.308s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.521s
4Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.794s
5Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.798s
6Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.857s
7Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.967s
8Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.066s
9Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.093s
10Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+1.207s
11Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+1.347s
12Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.394s
13Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.779s
14Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.795s
15Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.813s
16Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.822s
17Marcos UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+2.061s
18Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+2.201s
19Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+2.244s
20Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+2.382s
21Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+2.563s
22Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.606s
23Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.614s
24Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+2.617s
25Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+2.752s
26Guido PiniITALeopard Racing (Honda)+2.950s
Moto3 Ceko 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Brno
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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