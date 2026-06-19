Moto3 Ceko 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Brno
Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.
Aksi Moto3 hari Jumat di Brno dibuka dengan Hakim Danish memimpin kedua sesi untuk memimpin perebutan Q2 di Grand Prix Ceko.
Pembalap AEON Credit - MT Helmets - MSI itu telah memecahkan rekor lap Guido Pini dari kunjungan tahun 2025 di sesi pembuka, dengan David Almansa memimpin sebagian besar sesi dengan waktu tepat di bawah rekor tersebut.
Rookie Malaysia itu langsung beradaptasi dengan Brno, dan kembali di akhir sesi kedua di belakang kelompok yang dipimpin oleh Alvaro Carpe di lintasan dengan catatan waktu terbaik 2 menit 04,754 detik.
Almansa tetap di posisi kedua untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, hanya terpaut 0,190 detik.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Maximo Quiles, puas dengan posisi ketiga yang solid untuk Aspar, di depan Carpe, yang masih berhasil naik ke posisi keempat meskipun membantu semua pembalap yang mengantre di belakangnya dengan Red Bull KTM Ajo miliknya.
Joel Esteban bangkit kembali setelah terjatuh di awal balapan dan finis di posisi kelima untuk Level-Up MTA, sementara Scott Ogden naik ke posisi keenam di belakang Carpe untuk CIP Green Power.
Brian Uriarte tertinggal cukup jauh dari para pembalap di depannya di posisi ketujuh, pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari catatan waktu terbaik pembalap Denmark itu, ia tertinggal 0,813 detik saat bendera finis dikibarkan dengan motor Red Bull KTM Ajo kedua.
Pembalap pendatang baru lainnya, Jesus Rios, menjadi Honda teratas di belakang tujuh pembalap KTM teratas di posisi kedelapan untuk Rivacold Snipers, sementara rookie lainnya, Rico Salmela, berada di urutan kesembilan tercepat untuk tim Tech3.
Valentin Perrone melengkapi 10 besar dalam sesi latihan di belakang rekan satu timnya, pembalap pertama yang terpaut lebih dari satu detik dari waktu rekor baru.
Eddie O’Shea menemukan posisi yang kuat di lintasan untuk membawa motor MLav Racing-nya ke posisi ke-11, di depan Matteo Bertelle di posisi ke-12 dengan motor Level Up kedua.
Dua tempat Q2 yang tersisa diraih oleh Joel Kelso, yang memastikan tempatnya dengan memperbaiki satu posisi menjelang akhir sesi, dan Pini - pole-sitter tahun 2025 - yang putaran terakhirya memberi peningkatan dari P22 ke posisi ke-14 untuk Leopard.
Veda Pratama awalnya gagal lolos langsung ke Q2 setelah berada di posisi ke-15 untuk Honda Team Asia. Namun, dicoretnya catatan waktu Eddie O'Shea membuatnya lolos langsung ke Q2 di posisi ke-14.
Moto3 Ceko 2026 - Brno - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|2m 04.754s
|2
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.190s
|3
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.259s
|4
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.287s
|5
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.375s
|6
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.395s
|7
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.813s
|8
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.910s
|9
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.967s
|10
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.007s
|11
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.051s
|12
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.145s
|13
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.145s
|14
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.157s
|15
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.327s
|16
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.357s
|17
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.437s
|18
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.438s
|19
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.524s
|20
|Marcos Uriarte
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.530s
|21
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.549s
|22
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.581s
|23
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.670s
|24
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.894s
|25
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.949s
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|No time Set
Rekor Moto3 Brno:
Lap tercepat: Hakim Danish (2026, Practice) 2m 04.754s
Rekor pole: Guido Pini (2025) 2m 05.019s
Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 2m 05.454s
Free Practice 1
Sesi latihan bebas pertama Moto3 di Brno langsung memecahkan rekor lap, dengan pembalap rookie asal Denmark mencetak tolok ukur baru di tiga besar yang didominasi KTM, unggul tipis dari Almansa di lintasan dan secara keseluruhan saat catatan waktu terus menurun.
Carpe tidak melaju sendirian untuk catatan waktu terbaiknya di FP1, tidak seperti para pembalap di depannya, ia mengejar motor nomor lima milik Leo Rammerstorfer dalam catatan waktu terbaiknya untuk finis ketiga.
Joel Kelso meningkatkan performanya tepat di akhir sesi untuk menjadi pembalap Honda terbaik di posisi keempat, di depan pemimpin klasemen Quiles, yang melengkapi lima besar di awal sesi.
Terjadi tiga kecelakaan dalam sesi tersebut, dengan Pini terjatuh pertama, membuatnya berada di posisi terakhir secara keseluruhan, segera diikuti oleh Rico Salmela di bagian lintasan yang sama.
Bendera kuning terakhir yang lebih lama dikibarkan dengan 17 menit tersisa, ketika Matteo Bertelle terlempar keras dari motornya, mendarat dengan keras di pergelangan kakinya.
Moto3 Ceko 2026 - Brno - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|2m 04.938s
|2
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.308s
|3
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.521s
|4
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.794s
|5
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.798s
|6
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.857s
|7
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.967s
|8
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.066s
|9
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.093s
|10
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.207s
|11
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.347s
|12
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.394s
|13
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.779s
|14
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.795s
|15
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.813s
|16
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.822s
|17
|Marcos Uriarte
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+2.061s
|18
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.201s
|19
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+2.244s
|20
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+2.382s
|21
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+2.563s
|22
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.606s
|23
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.614s
|24
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.617s
|25
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2.752s
|26
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+2.950s