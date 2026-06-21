Moto3 Ceko 2026: Danish Raih Kemenangan Sensasional, Veda P5

Balapan Moto3 Ceko 2026 berlangsung menarik sampai lap terakhir, dengan Hakim Danish memanfaatkan pertarungan di sekitarnya untuk maju dan meraih kemenangan Grand Prix pertamanya.

Beberapa pembalap menerima hukuman besar karena melambat di kualifikasi, dengan Danish jadi pembalap teratas yang dihukum penalti grid dari P2 menjadi P14. Veda Pratama, Guido Pini, dan Rico Salmela juga masing-masing mendapat hukuman penurunan 12 grid karena pelanggaran serupa.

Pembalap Malaysia itu naik ke posisi kelima hanya setelah satu lap, dengan manuver ceroboh dari Adrian Fernandez di belakangnya memecah kelompok terdepan.

Lap terakhir menyaksikan enam pembalap terdepan sempat menjadi tiga berkat beberapa manuver agresif saat Maximo Quiles dan Brian Uriarte bersentuhan, dan pembalap AEON Credit - MT Helmets - MSI itu melihat peluangnya dan merebut posisi terdepan, melaju untuk meraih kemenangan Moto3 pertamanya di atas KTM.

Rookie lainnya berada di posisi kedua, saat Brian Uriarte mengerahkan segala upayanya - termasuk menjaga tetap di atas motor saat melaju di atas rumput - pada lap terakhir untuk tetap berada di depan Quiles dan finis di posisi kedua, 0,466 detik di belakang Quiles saat bendera finis dikibarkan.

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David Almansa yang kehilangan momentum berusaha untuk merebut kembali posisi podium, mengejar ketertinggalan setelah kelompok terdepan terpecah, tapi upayanya digagalkan pembalap Aspar, Quiles, yang melengkapi podium setelah memimpin di depan kelompok.

Start dari pole, David Almansa juga melakukan bagiannya di depan, bekerja keras untuk memastikan Quiles tidak menjauh, finis keempat untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Posisi kelima diraih oleh pembalap Honda terbaik, Veda Pratama. Pembalap rookie Honda Team Asia itu melaju daru P20 di grid untuk bertarung dengan kelompok terdepan, dan mampu bertahan meski harus menghadapi barisan motor KTM.

Alvaro Carpe tampaknya terpengaruh oleh cengkeraman ban - manuvernya yang melebar di akhir balapan memecah kelompok, membuat pembalap Red Bull KTM Ajo itu berada di belakang para pemimpin di posisi keenam.

Marco Morelli tidak lolos dari Q1 setelah ia berada di pit karena pembalap lain memperbaiki posisinya, naik ke posisi ke-17 di grid setelah penalti, pembalap Aspar kedua itu harus bekerja keras, pulih dan menjadi yang terbaik di antara yang lain di posisi ketujuh, sambil mengatasi peringatan batas lintasan, hampir sembilan detik di belakang.

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Pembalap Italia itu berhasil mengungguli pembalap MLav Racing, Joel Kelso, yang mempertahankan posisinya hampir sepanjang balapan, sementara ia bertarung dengan rekan setimnya, Eddie O’Shea, yang terjatuh di akhir balapan bersama Rico Salmela.

Scott Ogden berada di posisi kesembilan di kelompok yang sama untuk CIP Green Power, di depan Valentin Perrone yang melengkapi 10 besar untuk tim Tech3.

Finis di podium membuat Quiles memperluas keunggulannya, kini dengan 186 poin, 65 poin di depan Carpe, yang naik ke total 121 poin.

Brian Uriarte memimpin pertarungan rookie, naik peringkat untuk masuk ke tiga besar klasemen kejuaraan dengan 92 poin. David Almansa (89 poin) dan Marco Morelli (86 poin) melengkapi lima besar setelah sembilan balapan.

Dengan hasil lima besar di Brno, Veda kini menempati posisi enam dengan 82 poin, terpaut sembilan poin dari Uriarte dalam pertarungan rookie. Sementara itu, 25 poin tambahan membuat Danish kini berada di posisi ketujuh dengan 73 poin.

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Rekor resmi Moto3 Brno:

Laptime tercepat: David Almansa (2026, Q2) 2m 04.069s

Laptime balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 2m 05.454s