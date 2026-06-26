Moto3 Belanda 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Assen

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran 10 dari 22.

Joel Kelso, Moto3, 2026
Joel Kelso, Moto3, 2026
© Gold & Goose
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Honda membangun keunggulan atas KTM pada latihan Jumat untuk Moto3 Belanda 2026 di Assen, dengan Joel Kelso memimpin tiga besar yang didominasi pabrikan Jepang itu.

Memimpin sebagian besar sesi, Kelso mampu mengatasi panas, kembali ke lintasan untuk GRYD MLav Racing dan menyelesaikan hari itu dengan catatan waktu terbaik 1 menit 40,918 detik dengan Honda.

Guido Pini melaju untuk memimpin di kelompok besar di lintasan, finis hanya 0,216 detik lebih lambat untuk Leopard setelah beberapa putaran yang sulit bagi tim.

Rekan setim Kelso, Eddie O’Shea, juga berada di posisi yang baik di lintasan untuk naik ke posisi ketiga di akhir sesi setelah istirahat panjang sebelum lap terakhirnya, memastikan tiga besar diisi oleh Honda.

Marco Morelli tertinggal dan berada di luar dua puluh besar sebelum pembalap Aspar itu melakukan dorongan terakhir untuk naik ke posisi kelima, pembalap KTM terbaik pada hari Jumat.

Adrian Cruces juga melakukan pergerakan ke arah yang benar, berada di kelompok yang dipimpin oleh Alvaro Carpe, pembalap CIP Green Power itu naik dari posisi ke-17 ke posisi keempat, hanya kehilangan satu posisi hingga bendera finis dikibarkan dan finis di posisi kelima.

Rico Salmela menjadi pembalap rookie terbaik di posisi keenam untuk Red Bull KTM Tech3, tepat di belakang Carpe, yang berada di posisi ketujuh untuk tim Ajo.

David Almansa memilih untuk balapan sendirian, tetapi setelah kehilangan para pesaingnya, ia hanya menemukan kecepatan untuk finis di posisi kedelapan untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, di depan Marcos Uriarte di posisi kesembilan yang menggantikan David Munoz yang cedera di tim tersebut.

Brian Uriarte melengkapi 10 besar dengan motor Ajo kedua, pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari waktu tercepat.

Maxino Quiles lolos dari insiden mengerikan saat menuju entri pit, dengan Adrian Fernandez yang melambat bergerak untuk masuk saat Quiles melaju kencang di tikungan. Tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil atas manuver tersebut, dan Quiles tidak memperbaiki posisinya, sehingga pembalap Aspar itu tetap di urutan ke-11.

Slot lolos ke Q2 yang tersisa diberikan kepada Ryusei Yamanaka dari MT Helmets - MSi di urutan ke-12, Hakim Danish, yang kemudian menang di Brno setelah finis di urutan ke-13 untuk tim yang sama pada hari Jumat, dan Fernandez di urutan ke-14 dengan Leopard kedua.

Veda Ega Pratama mengalami kecelakaan pada sesi Practice, dan tidak mampu lolos otomatis ke Q2 besok setelah hanya berada di posisi ke-23.

Moto3 Belanda 2026 - Assen - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)1m 40.918s
2Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.216s
3Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+0.249s
4Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.395s
5Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.399s
6Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.401s
7Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.471s
8David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.477s
9Marcos UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.561s
10Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.588s
11Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.598s
12Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.693s
13Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.722s
14Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.748s
15Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.849s
16Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.851s
17Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +0.918s
18Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.929s
19Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.137s
20Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+1.279s
21Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.372s
22Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.382s
23Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.413s
24Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.416s
25Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.558s
26Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.581s

Rekor resmi Moto3 Prancis:
Lap tercepat: Collin Veijer (2024) 1m 39.703s
Rekor pole: Angel Piqueras (2024) 1m 39.746s
Lap balapan tercepat:Joel Kelso (2025) 1m 40.395s

Free Practice 1

Sesi pertama menyaksikan Carpe mengambil alih posisi teratas di akhir sesi, mengungguli pemimpin lama Almansa.

Quiles berhasil melewati tikungan tajam di awal sesi, menemukan batas kemampuannya dan finis di posisi ketiga di depan rekan setimnya di Aspar, Morelli, di posisi keempat.

Kelso juga menjadi pembalap Honda terbaik di FP1, di belakang empat motor KTM, melengkapi lima besar di sesi pagi.

Salmela menjadi pembalap rookie terbaik di kedua sesi untuk Red Bull KTM Tech3, di posisi keenam, sedikit lebih cepat dari Fernandez.

Danish, yang memimpin FP1 seminggu yang lalu di Republik Ceko, berada di posisi ke-11.

Tidak ada pembalap yang terjatuh, tetapi Leo Rammerstorfer melakukan penyelamatan luar biasa, tetap berada di atas motor setelah melaju di atas rumput dan kerikil di tikungan tujuh.

Moto3 Belanda 2026 - Assen - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)1m 40.869s
2David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.099s
3Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.298s
4Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.393s
5Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.400s
6Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.417s
7Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.422s
8Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.433s
9Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.438s
10Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+0.507s
11Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.580s
12Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.643s
13Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.685s
14Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.700s
15Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+0.727s
16Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.802s
17Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.825s
18Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+1.021s
19Marcos UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.086s
20Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.101s
21Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.234s
22Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+1.714s
23Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.830s
24Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +1.952s
25Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.982s
26Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +2.279s

In this article

2026
TT Circuit Assen, Dutch TT, Assen, The Netherlands
Netherlands
Moto3
Moto3 Belanda 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Assen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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