Moto3 Belanda 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Assen
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran 10 dari 22.
Honda membangun keunggulan atas KTM pada latihan Jumat untuk Moto3 Belanda 2026 di Assen, dengan Joel Kelso memimpin tiga besar yang didominasi pabrikan Jepang itu.
Memimpin sebagian besar sesi, Kelso mampu mengatasi panas, kembali ke lintasan untuk GRYD MLav Racing dan menyelesaikan hari itu dengan catatan waktu terbaik 1 menit 40,918 detik dengan Honda.
Guido Pini melaju untuk memimpin di kelompok besar di lintasan, finis hanya 0,216 detik lebih lambat untuk Leopard setelah beberapa putaran yang sulit bagi tim.
Rekan setim Kelso, Eddie O’Shea, juga berada di posisi yang baik di lintasan untuk naik ke posisi ketiga di akhir sesi setelah istirahat panjang sebelum lap terakhirnya, memastikan tiga besar diisi oleh Honda.
Marco Morelli tertinggal dan berada di luar dua puluh besar sebelum pembalap Aspar itu melakukan dorongan terakhir untuk naik ke posisi kelima, pembalap KTM terbaik pada hari Jumat.
Adrian Cruces juga melakukan pergerakan ke arah yang benar, berada di kelompok yang dipimpin oleh Alvaro Carpe, pembalap CIP Green Power itu naik dari posisi ke-17 ke posisi keempat, hanya kehilangan satu posisi hingga bendera finis dikibarkan dan finis di posisi kelima.
Rico Salmela menjadi pembalap rookie terbaik di posisi keenam untuk Red Bull KTM Tech3, tepat di belakang Carpe, yang berada di posisi ketujuh untuk tim Ajo.
David Almansa memilih untuk balapan sendirian, tetapi setelah kehilangan para pesaingnya, ia hanya menemukan kecepatan untuk finis di posisi kedelapan untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, di depan Marcos Uriarte di posisi kesembilan yang menggantikan David Munoz yang cedera di tim tersebut.
Brian Uriarte melengkapi 10 besar dengan motor Ajo kedua, pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari waktu tercepat.
Maxino Quiles lolos dari insiden mengerikan saat menuju entri pit, dengan Adrian Fernandez yang melambat bergerak untuk masuk saat Quiles melaju kencang di tikungan. Tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil atas manuver tersebut, dan Quiles tidak memperbaiki posisinya, sehingga pembalap Aspar itu tetap di urutan ke-11.
Slot lolos ke Q2 yang tersisa diberikan kepada Ryusei Yamanaka dari MT Helmets - MSi di urutan ke-12, Hakim Danish, yang kemudian menang di Brno setelah finis di urutan ke-13 untuk tim yang sama pada hari Jumat, dan Fernandez di urutan ke-14 dengan Leopard kedua.
Veda Ega Pratama mengalami kecelakaan pada sesi Practice, dan tidak mampu lolos otomatis ke Q2 besok setelah hanya berada di posisi ke-23.
Moto3 Belanda 2026 - Assen - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|1m 40.918s
|2
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.216s
|3
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.249s
|4
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.395s
|5
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.399s
|6
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.401s
|7
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.471s
|8
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.477s
|9
|Marcos Uriarte
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.561s
|10
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.588s
|11
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.598s
|12
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.693s
|13
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.722s
|14
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.748s
|15
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.849s
|16
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.851s
|17
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.918s
|18
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.929s
|19
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.137s
|20
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.279s
|21
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.372s
|22
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.382s
|23
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.413s
|24
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.416s
|25
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.558s
|26
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.581s
Rekor resmi Moto3 Prancis:
Lap tercepat: Collin Veijer (2024) 1m 39.703s
Rekor pole: Angel Piqueras (2024) 1m 39.746s
Lap balapan tercepat:Joel Kelso (2025) 1m 40.395s
Free Practice 1
Sesi pertama menyaksikan Carpe mengambil alih posisi teratas di akhir sesi, mengungguli pemimpin lama Almansa.
Quiles berhasil melewati tikungan tajam di awal sesi, menemukan batas kemampuannya dan finis di posisi ketiga di depan rekan setimnya di Aspar, Morelli, di posisi keempat.
Kelso juga menjadi pembalap Honda terbaik di FP1, di belakang empat motor KTM, melengkapi lima besar di sesi pagi.
Salmela menjadi pembalap rookie terbaik di kedua sesi untuk Red Bull KTM Tech3, di posisi keenam, sedikit lebih cepat dari Fernandez.
Danish, yang memimpin FP1 seminggu yang lalu di Republik Ceko, berada di posisi ke-11.
Tidak ada pembalap yang terjatuh, tetapi Leo Rammerstorfer melakukan penyelamatan luar biasa, tetap berada di atas motor setelah melaju di atas rumput dan kerikil di tikungan tujuh.
Moto3 Belanda 2026 - Assen - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|1m 40.869s
|2
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.099s
|3
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.298s
|4
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.393s
|5
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.400s
|6
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.417s
|7
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.422s
|8
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.433s
|9
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.438s
|10
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+0.507s
|11
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.580s
|12
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.643s
|13
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.685s
|14
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.700s
|15
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.727s
|16
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.802s
|17
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.825s
|18
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.021s
|19
|Marcos Uriarte
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.086s
|20
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.101s
|21
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.234s
|22
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.714s
|23
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.830s
|24
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.952s
|25
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.982s
|26
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2.279s