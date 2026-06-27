Moto3 Belanda 2026: Quiles Manfaatkan Slipstream untuk Pole, Veda P7

Maximo Quiles mengamankan pole position untuk Moto3 Belanda 2026 di Assen, ia melakukannya dengan memanfaatkan slipstream.

Pembalap CFMoto Gaviota Aspar itu menyelesaikan lap-lap awal andalannya sendirian. Kembali ke lintasan, Quiles mendapati KTM-nya berada di belakang sekelompok besar pembalap lain, memberinya slipstream untuk naik dari posisi ketujuh untuk pole dengan catatan waktu 1 menit 40,130 detik.

Pembalap tercepat hari Jumat, Joel Kelso, memimpin sesi kualifikasi hanya untuk kehilangan pole dari Quiles dengan selisih 0,025 detik. Namun, itu sudah cukup untuk menjadikannya sebagai Honda teratas di posisi kedua.

Tempat terakhir di baris depan diamankan Brian Uriarte, rookie terbaik yang duduk di belakang rekan setimnya Alvaro Carpe pada putaran pertamanya, tetapi bergabung dengan grup Kelso untuk serangan terakhirnya, finis ketiga untuk Red Bull KTM Ajo.

Marco Morelli membawa motor Aspar kedua di posisi kelima, hanya mampu menahan upaya terakhir Adrian Cruces, saat pembalap Rivacold Snipers itu melanjutkan akhir pekan yang membaik dengan pendakian akhir ke posisi kelima.

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David Almansa menghabiskan sebagian besar sesi Q2 bersama rekan setimnya untuk putaran ini, Marcos Uriarte, mengakhiri rentetan pole position-nya di posisi keenam untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, dengan Uriarte, sekali lagi sebagai pengganti David Munoz yang cedera, di posisi ke-11.

Veda Pratama adalah pembalap terbaik yang lolos dari Q1, berputar bersama Scott Ogden dalam perjalanannya ke posisi ketujuh untuk Honda Team Asia, pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari lap terdepan.

Alvaro Carpe, yang memimpin sesi FP2 sebelumnya, masuk pit sebelum menit-menit terakhir, turun dari posisi keempat ke kedelapan, tanpa motor Red Bull KTM Ajo-nya di lintasan.

Pini melengkapi sepuluh besar di posisi kesembilan, tepat di depan rekan setimnya di Leopard, Adrian Fernandez.

Pemenang balapan asal Ceko, Hakim Danish, akan memulai balapan dari posisi ke-16 untuk MT Helmets - MSI.

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Rekor resmi Moto3 Assen:

Lap tercepat: Collin Veijer (2024) 1m 39.703s

Rekor pole: Angel Piqueras (2024) 1m 39.746s

Lap balapan tercepat:Joel Kelso (2025) 1m 40.395s