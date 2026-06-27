Moto3 Belanda 2026: Quiles Manfaatkan Slipstream untuk Pole, Veda P7

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran 10 dari 22.

Maximo Quiles, Moto3, 2026, Assen, Dutch GP
Maximo Quiles, Moto3, 2026, Assen, Dutch GP
© Gold & Goose
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Maximo Quiles mengamankan pole position untuk Moto3 Belanda 2026 di Assen, ia melakukannya dengan memanfaatkan slipstream.

Pembalap CFMoto Gaviota Aspar itu menyelesaikan lap-lap awal andalannya sendirian. Kembali ke lintasan, Quiles mendapati KTM-nya berada di belakang sekelompok besar pembalap lain, memberinya slipstream untuk naik dari posisi ketujuh untuk pole dengan catatan waktu 1 menit 40,130 detik.

Pembalap tercepat hari Jumat, Joel Kelso, memimpin sesi kualifikasi hanya untuk kehilangan pole dari Quiles dengan selisih 0,025 detik. Namun, itu sudah cukup untuk menjadikannya sebagai Honda teratas di posisi kedua.

Tempat terakhir di baris depan diamankan Brian Uriarte, rookie terbaik yang duduk di belakang rekan setimnya Alvaro Carpe pada putaran pertamanya, tetapi bergabung dengan grup Kelso untuk serangan terakhirnya, finis ketiga untuk Red Bull KTM Ajo.

Marco Morelli membawa motor Aspar kedua di posisi kelima, hanya mampu menahan upaya terakhir Adrian Cruces, saat pembalap Rivacold Snipers itu melanjutkan akhir pekan yang membaik dengan pendakian akhir ke posisi kelima.

David Almansa menghabiskan sebagian besar sesi Q2 bersama rekan setimnya untuk putaran ini, Marcos Uriarte, mengakhiri rentetan pole position-nya di posisi keenam untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, dengan Uriarte, sekali lagi sebagai pengganti David Munoz yang cedera, di posisi ke-11.

Veda Pratama adalah pembalap terbaik yang lolos dari Q1, berputar bersama Scott Ogden dalam perjalanannya ke posisi ketujuh untuk Honda Team Asia, pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari lap terdepan.

Alvaro Carpe, yang memimpin sesi FP2 sebelumnya, masuk pit sebelum menit-menit terakhir, turun dari posisi keempat ke kedelapan, tanpa motor Red Bull KTM Ajo-nya di lintasan.

Pini melengkapi sepuluh besar di posisi kesembilan, tepat di depan rekan setimnya di Leopard, Adrian Fernandez.

Pemenang balapan asal Ceko, Hakim Danish, akan memulai balapan dari posisi ke-16 untuk MT Helmets - MSI.

Rekor resmi Moto3 Assen:

Lap tercepat: Collin Veijer (2024) 1m 39.703s
Rekor pole: Angel Piqueras (2024) 1m 39.746s
Lap balapan tercepat:Joel Kelso (2025) 1m 40.395s

Moto3 Belanda 2026 - Assen - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)1m 40.130s
2Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.025s
3Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.300s
4Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.324s
5Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.326s
6David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.485s
7Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.560s
8Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.590s
9Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.609s
10Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.630s
11Marcos UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.657s
12Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.669s
13Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.738s
14Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.791s
15Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+0.951s 
16Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.006s
17Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.037s
18Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.526s

Q1

19Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)1m 41.156s
20Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)1m 41.404s
21Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) 1m 41.496s
22Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)1m 41.531s
23Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)1m 41.568s
24Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)1m 41.744s
25Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)1m 42.011s
26Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 44.080s

In this article

2026
Moto3
TT Circuit Assen, Dutch TT, Assen, The Netherlands
Netherlands
Moto3 Belanda 2026: Quiles Manfaatkan Slipstream untuk Pole, Veda P7
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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