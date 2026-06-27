Moto3 Belanda 2026: Quiles Manfaatkan Slipstream untuk Pole, Veda P7
Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran 10 dari 22.
Maximo Quiles mengamankan pole position untuk Moto3 Belanda 2026 di Assen, ia melakukannya dengan memanfaatkan slipstream.
Pembalap CFMoto Gaviota Aspar itu menyelesaikan lap-lap awal andalannya sendirian. Kembali ke lintasan, Quiles mendapati KTM-nya berada di belakang sekelompok besar pembalap lain, memberinya slipstream untuk naik dari posisi ketujuh untuk pole dengan catatan waktu 1 menit 40,130 detik.
Pembalap tercepat hari Jumat, Joel Kelso, memimpin sesi kualifikasi hanya untuk kehilangan pole dari Quiles dengan selisih 0,025 detik. Namun, itu sudah cukup untuk menjadikannya sebagai Honda teratas di posisi kedua.
Tempat terakhir di baris depan diamankan Brian Uriarte, rookie terbaik yang duduk di belakang rekan setimnya Alvaro Carpe pada putaran pertamanya, tetapi bergabung dengan grup Kelso untuk serangan terakhirnya, finis ketiga untuk Red Bull KTM Ajo.
Marco Morelli membawa motor Aspar kedua di posisi kelima, hanya mampu menahan upaya terakhir Adrian Cruces, saat pembalap Rivacold Snipers itu melanjutkan akhir pekan yang membaik dengan pendakian akhir ke posisi kelima.
David Almansa menghabiskan sebagian besar sesi Q2 bersama rekan setimnya untuk putaran ini, Marcos Uriarte, mengakhiri rentetan pole position-nya di posisi keenam untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, dengan Uriarte, sekali lagi sebagai pengganti David Munoz yang cedera, di posisi ke-11.
Veda Pratama adalah pembalap terbaik yang lolos dari Q1, berputar bersama Scott Ogden dalam perjalanannya ke posisi ketujuh untuk Honda Team Asia, pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari lap terdepan.
Alvaro Carpe, yang memimpin sesi FP2 sebelumnya, masuk pit sebelum menit-menit terakhir, turun dari posisi keempat ke kedelapan, tanpa motor Red Bull KTM Ajo-nya di lintasan.
Pini melengkapi sepuluh besar di posisi kesembilan, tepat di depan rekan setimnya di Leopard, Adrian Fernandez.
Pemenang balapan asal Ceko, Hakim Danish, akan memulai balapan dari posisi ke-16 untuk MT Helmets - MSI.
Rekor resmi Moto3 Assen:
Lap tercepat: Collin Veijer (2024) 1m 39.703s
Rekor pole: Angel Piqueras (2024) 1m 39.746s
Lap balapan tercepat:Joel Kelso (2025) 1m 40.395s
Moto3 Belanda 2026 - Assen - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|1m 40.130s
|2
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.025s
|3
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.300s
|4
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.324s
|5
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.326s
|6
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.485s
|7
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.560s
|8
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.590s
|9
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.609s
|10
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.630s
|11
|Marcos Uriarte
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.657s
|12
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.669s
|13
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.738s
|14
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.791s
|15
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.951s
|16
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.006s
|17
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.037s
|18
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.526s
Q1
|19
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|1m 41.156s
|20
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|1m 41.404s
|21
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1m 41.496s
|22
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|1m 41.531s
|23
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|1m 41.568s
|24
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|1m 41.744s
|25
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|1m 42.011s
|26
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1m 44.080s