Moto3 Belanda 2026: Quiles Menang atas Alamansa, Veda Terjatuh

Hasil lengkap Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran 10 dari 22.

Maximo Quiles, Moto3, 2026, Dutch GP, Assen
Maximo Quiles, Moto3, 2026, Dutch GP, Assen
© Gold & Goose
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Pertarungan sengit antara Maximo Quiles dan Davild Almansa membuka aksi Grand Prix Belanda 2026 hari Minggu di kelas Moto3.

Quiles mendapat tantangan untuk memimpin, dengan rivalnya, David Almansa, juga menikmati waktu yang lama di depan, saat kelompok yang semula berjumlah dua puluh pembalap menyusut menjadi sepuluh, dengan duo pemimpin menjauh di lap-lap terakhir.

Duo KTM unggul saat lap terakhir dimulai, dengan motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP di belakang hingga paruh kedua lap, di mana Quiles memanfaatkan strategi ban yang lebih keras untuk menjauh dan memimpin hingga garis finis dengan selisih 0,513 detik.

Posisi ketiga diraih Marco Morelli, untuk podium ganda Aspar. Pembalap Spanyol itu sempat turun ke belakang sepuluh besar dan kehilangan kontak, awalnya Hakim Danish yang memimpin ketika keduanya mulai terpisah, berjuang kembali untuk memimpin perebutan tempat podium terakhir hingga garis finis.

Valentin Perrone kembali ke performa terbaiknya dalam balapan. Dari posisi ke-19 di grid, pembalap Red Bull KTM Tech3 ini berjuang masuk ke kelompok pengejar, finis di urutan keempat, nyaris naik podium.

Rico Salmela mendapat penalti dua putaran panjang karena balapan lambat pada hari Jumat. Lintasan masih basah setelah hujan semalam, sehingga ia dikeluarkan dari balapan karena kurangnya cengkeraman ban - pembalap rookie ini malah mendapat tambahan tiga detik per putaran pada waktu akhirnya.

Melewati garis finis di urutan kelima, tambahan enam detik tersebut menurunkan posisi pembalap rookie ini ke urutan kesebelas. Pembalap Finlandia ini bukan satu-satunya pembalap yang posisinya tidak sesuai dengan hasil balapan, dengan beberapa penalti dalam balapan.

Jesus Rios finis di urutan ketujuh yang mengesankan dari posisi ke-21 di grid setelah gagal lolos dari Q1, kemudian naik ke urutan kelima untuk Rivacold Snipers, menjadi pembalap rookie terbaik dan pembalap Honda terbaik di klasemen akhir.

Brian Uriarte memulai balapan dari baris depan, tetapi kemudian mundur ke kelompok besar yang bersaing di lintasan, dan akhirnya finis di posisi keenam untuk Red Bull KTM Ajo, satu-satunya pembalap tim yang menyelesaikan balapan.

Pemenang Grand Prix Ceko, Hakim Danish, melanjutkan momentumnya dengan finis di posisi ketujuh, di depan Joel Kelso yang memulai dari barisan depan, namun kemudian mundur karena tidak mampu menandingi kekuatan KTM di awal balapan, dan akhirnya finis di posisi keenam - tetapi kemudian tergeser ke posisi kedelapan karena penalti karena melanggar aturan lintasan dengan motor GRYD MLav-nya.

Adrian Fernandez berada di posisi kesembilan untuk Leopard, juga mendapat penalti di lap terakhir, karena melanggar batas lintasan.

Perubahan hasil tersebut membuat Casey O’Gorman naik ke posisi 10 besar, setelah finis satu posisi lebih rendah di lintasan untuk SIC58 Squarda Corse.

Salmela berada di posisi ke-11, dengan Joel Esteban tetap di posisi ke-12 untuk Level UP - MTA, di depan Ryusei Yamanaka untuk MT helmets dan rekan setimnya di Level Up, Mattro Bertelle, yang masing-masing berada di posisi ke-13 dan ke-14.

Poin terakhir diraih oleh Eddie O’Shea, yang berada di posisi ke-16 saat finis, setelah naik satu posisi menyusul Guido Pini yang sudah dikenai penalti dalam balapan, yang kemudian diturunkan satu posisi lagi karena melanggar batas lintasan pada lap terakhir.

Start dari posisi ketujuh, Veda Pratama berada di grup terdepan pada awal balapan. Namun ia terjatuh di Tikungan 4 dan gagal menyelesaikan balapan.

Dengan para pesaing terdekatnya tidak terlihat di lintasan, Quiles memperluas keunggulan kejuaraannya menjadi 90 poin, dengan total 211 poin.

Carpe tetap menjadi pesaing terdekatnya meskipun terjatuh, dengan 121 poin, sementara Almansa naik ke posisi ketiga, sehingga total poinnya menjadi 109 poin.

Brian Uriarte tetap menjadi pembalap rookie terbaik, turun satu peringkat di klasemen keseluruhan menjadi Almansa, dengan 102 poin, sama dengan Morelli setelah finis di podium.

Pesaing rookie terdekatnya adalah Danish, yang memiliki poin sama dengan Veda Pratama, masing-masing dengan 82 poin.

Rekor resmi Moto3 Belanda:

Rekor lap: Collin Veijer (2024) 1m 39.703s
Rekor pole: Angel Piqueras (2024) 1m 39.746s
Lap balapan tercepat:Joel Kelso (2025) 1m 40.395s

Moto3 Belanda 2026 - Assen - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)20 Laps
2David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.513s
3Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+2.433s
4Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+2.551s
5Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +2.921s
6Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+4.438s
7Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+4.475s
8Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+5.895s
9Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+7.240s
10Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+8.010s
11Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+8.885s
12Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+11.333s
13Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+11.408s
14Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+11.617s
15Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+11.896s
16Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+11.908s
17Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+39.754s
18Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+39.854s
19Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1m 13.409s
20Marcos UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)DNF
21Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)DNF
22Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)DNF
23Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)DNF
24Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)DNF
25Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)DNF
26Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)DNS

In this article

2026
Moto3
Netherlands
TT Circuit Assen, Dutch TT, Assen, The Netherlands
Moto3 Belanda 2026: Quiles Menang atas Alamansa, Veda Terjatuh
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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