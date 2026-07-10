Moto3 Jerman 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Sachsenring
Hasil lengkap latihan Jumat Moto3 Jerman 2026 dari Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.
Veda Pratama mencuri perhatian dengan memimpin sesi Practice yang menentukan untuk Moto3 Jerman di Sachsenring, mengamankan tempat langsung di Q2 dalam prosesnya.
Setelah hanya berada di posisi ke-23 di Free Practice dan terpaut satu detik dari waktu tercepat, Veda mendapatkan peningkatan signifikan di sesi Practice dengan mencatatkan laptime 1 menit 25,848 detik, lebih cepat 0,008 detik dari Joel Esteban di posisi kedua.
Eddie O’Shea juga membuat kemajuan besar di Practice yang membuatnya naik ke posisi ketiga, bertahan dengan baik meskipun sempat keluar jalur di akhir sesi melalui kerikil, menyelamatkan diri dari kecelakaan tetapi membuat pembalap GRYD MLav itu kembali ke pit dan menunggu beberapa menit terakhir.
Jesus Rios meningkatkan hasil terbaiknya di posisi kelima pada sesi sebelumnya, dengan finis keempat di hari pertama, dengan pembalap rookie Rivacold Snipers itu juga sempat berada di puncak, berada dalam kelompok yang sama dengan Pratama di lintasan.
Pemimpin FP1, Alvaro Carpe, adalah dikuntit banyak pembalap saat keluar dari pit untuk memulai sesi kedua, finis di lima besar pada hari Jumat untuk Red Bull KTM Ajo.
Marco Morelli jadi Aspar teratas di urutan ketujuh, sedangkan rekan setimnya - pemimpin klasemen Maximo Quiles - terlempar dari motornya yang berguncang akibat kecelakaan cepat di tikungan tujuh tak lama setelah sesi dimulai, sehingga ia mengakhiri sesi di pit tanpa catatan waktu.
Rookie Hakim Danish berada di urutan ketujuh untuk MT Helmets, sedikit lebih cepat dari Cormac Buchanan di urutan delapan untuk CODE Motorsports, sementara Ryusei Yamanaka terus menunjukkan performa terbaiknya di dalam 10 besar dengan motor MT Helmets kedua.
Brian Uriarte menjadi pemimpin sesi awal dan finis di urutan ke-11 untuk Red Bull KTM Ajo.
David Almansa absen pada hari Jumat karena demam yang berkaitan dengan masalah amandelnya yang berkelanjutan.
Moto3 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|1m 25.848s
|2
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.008s
|3
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.035s
|4
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.056s
|5
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.119s
|6
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.125s
|7
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.127s
|8
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+0.166s
|9
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.215s
|10
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.257s
|11
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.262s
|12
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.283s
|13
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.292s
|14
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.372s
|15
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.406s
|16
|Marcos Uriarte
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.408s
|17
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.418s
|18
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.424s
|19
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.466s
|20
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.777s
|21
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.906s
|22
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.316s
|23
|Eduardo guiierrez
|SPA
|CODE Motorsports (KTM)
|+3.204s
|24
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|No Time
|25
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|No Time
Rekor resmi Moto3 Jerman:
Lap tercepat: David Munoz (2025) 1m 24.767s
Rekor pole: Collin Veijer (2024) 1m 24.885s
Lap balapan tercepat: Ivan Ortola (2024) 1m 25.467s
Free Practice 1
Seperti pada hari Jumat di Assen, Carpe memimpin sesi pembuka, diikuti ketat oleh Valentin Perrone setelah berputar bersama di lintasan.
Pini memimpin trio pembalap yang menunjukkan peningkatan performa, dengan pembalap Honda terbaik untuk Leopard berada di posisi ketiga, tepat di depan rekan setimnya Fernandez, dan Yamanaka tampak tajam setelah berkompetisi di Suzuka 8 Hours di antara putaran, di posisi kelima.
Ogden dan Danish pulih dari kecelakaan mereka untuk menyelesaikan sesi tepat di luar lima besar, masing-masing di posisi keenam dan ketujuh - Danish adalah rookie terbaik di FP1.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Quiles, membuka catatan waktunya di posisi ke-11, pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari waktu Carpe.
Moto3 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|1m 25.996s
|2
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.188s
|3
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.213s
|4
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.218s
|5
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.234s
|6
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.275s
|7
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.299s
|8
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.315s
|9
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+0.337s
|10
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.485s
|11
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.524s
|12
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.584s
|13
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.590s
|14
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.621s
|15
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.782s
|16
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.824s
|17
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.978s
|18
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.080s
|19
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.155s
|20
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.334s
|21
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.393s
|22
|Marcos Uriarte
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.424s
|23
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.460s
|24
|Eduardo guiierrez
|SPA
|CODE Motorsports (KTM)
|+3.834s
|25
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|No Time