Moto3 Jerman 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Sachsenring

Hasil lengkap latihan Jumat Moto3 Jerman 2026 dari Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.

Veda Pratama, Moto3, German GP, 2026
Veda Pratama, Moto3, German GP, 2026
© Gold & Goose

Veda Pratama mencuri perhatian dengan memimpin sesi Practice yang menentukan untuk Moto3 Jerman di Sachsenring, mengamankan tempat langsung di Q2 dalam prosesnya.

Setelah hanya berada di posisi ke-23 di Free Practice dan terpaut satu detik dari waktu tercepat, Veda mendapatkan peningkatan signifikan di sesi Practice dengan mencatatkan laptime 1 menit 25,848 detik, lebih cepat 0,008 detik dari Joel Esteban di posisi kedua.

Eddie O’Shea juga membuat kemajuan besar di Practice yang membuatnya naik ke posisi ketiga, bertahan dengan baik meskipun sempat keluar jalur di akhir sesi melalui kerikil, menyelamatkan diri dari kecelakaan tetapi membuat pembalap GRYD MLav itu kembali ke pit dan menunggu beberapa menit terakhir.

Jesus Rios meningkatkan hasil terbaiknya di posisi kelima pada sesi sebelumnya, dengan finis keempat di hari pertama, dengan pembalap rookie Rivacold Snipers itu juga sempat berada di puncak, berada dalam kelompok yang sama dengan Pratama di lintasan.

Pemimpin FP1, Alvaro Carpe, adalah dikuntit banyak pembalap saat keluar dari pit untuk memulai sesi kedua, finis di lima besar pada hari Jumat untuk Red Bull KTM Ajo.

Marco Morelli jadi Aspar teratas di urutan ketujuh, sedangkan rekan setimnya - pemimpin klasemen Maximo Quiles - terlempar dari motornya yang berguncang akibat kecelakaan cepat di tikungan tujuh tak lama setelah sesi dimulai, sehingga ia mengakhiri sesi di pit tanpa catatan waktu.

Rookie Hakim Danish berada di urutan ketujuh untuk MT Helmets, sedikit lebih cepat dari Cormac Buchanan di urutan delapan untuk CODE Motorsports, sementara Ryusei Yamanaka terus menunjukkan performa terbaiknya di dalam 10 besar dengan motor MT Helmets kedua.

Brian Uriarte menjadi pemimpin sesi awal dan finis di urutan ke-11 untuk Red Bull KTM Ajo.

David Almansa absen pada hari Jumat karena demam yang berkaitan dengan masalah amandelnya yang berkelanjutan.

Moto3 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)1m 25.848s
2Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.008s
3Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+0.035s
4Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +0.056s
5Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.119s
6Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.125s
7Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.127s
8Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+0.166s
9Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.215s
10Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.257s
11Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.262s
12Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.283s
13Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.292s
14Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.372s
15Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.406s
16Marcos UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.408s
17Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.418s
18Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.424s
19Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.466s
20Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +0.777s
21Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.906s
22Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.316s
23Eduardo guiierrezSPACODE Motorsports (KTM)+3.204s
24Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)No Time
25David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)No Time

Rekor resmi Moto3 Jerman:
Lap tercepat: David Munoz (2025) 1m 24.767s
Rekor pole: Collin Veijer (2024) 1m 24.885s
Lap balapan tercepat: Ivan Ortola (2024) 1m 25.467s

Free Practice 1

Seperti pada hari Jumat di Assen, Carpe memimpin sesi pembuka, diikuti ketat oleh Valentin Perrone setelah berputar bersama di lintasan.

Pini memimpin trio pembalap yang menunjukkan peningkatan performa, dengan pembalap Honda terbaik untuk Leopard berada di posisi ketiga, tepat di depan rekan setimnya Fernandez, dan Yamanaka tampak tajam setelah berkompetisi di Suzuka 8 Hours di antara putaran, di posisi kelima.

Ogden dan Danish pulih dari kecelakaan mereka untuk menyelesaikan sesi tepat di luar lima besar, masing-masing di posisi keenam dan ketujuh - Danish adalah rookie terbaik di FP1.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Quiles, membuka catatan waktunya di posisi ke-11, pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari waktu Carpe.

Moto3 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)1m 25.996s
2Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.188s
3Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.213s
4Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.218s
5Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.234s
6Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.275s
7Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.299s
8Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.315s
9Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+0.337s
10Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.485s
11Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.524s
12Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.584s
13Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.590s
14Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.621s
15Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.782s
16Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +0.824s
17Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +0.978s
18Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.080s
19Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.155s
20Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.334s
21Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.393s
22Marcos UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.424s
23Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.460s
24Eduardo guiierrezSPACODE Motorsports (KTM)+3.834s
25David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)No Time

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2026
Moto3
Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Chemnitz, Saxony, Germany
Moto3 Jerman 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Sachsenring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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