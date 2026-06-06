Moto3 Hungaria 2026: Almansa Pole Position, Veda Baris Ketiga

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, putaran 8 dari 22.

David Almansa, Moto3, 2026, Hungarian GP, Q2
David Almansa, Moto3, 2026, Hungarian GP, Q2
© Gold & Goose
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Kualifikasi Moto3 Hungaria di Balaton Park didominasi lap yang dibatalkan, kecelakaan, dan serangkaian lap cepat saat David Almansa bereaksi atas lap yang dihapus dengan satu dorongan yang memberinyaa pole.

Almansa meraih pole pada putaran sebelumnya, dan seharusnya menjadi pembalap pertama yang start dari pole untuk kedua kalinya musim ini sebelum mundur dari balapan karena masalah amandel.

Kini sudah sepenuhnya pulih, Alamansa memimpin timesheets di menit-menit awal Q2 setelah Maximo Quiles kehilangan catatan waktunya. Namun, ia juga kehilangan laptimenya karena memotong trek, yang membuat pada satu titik hanya ada enam pembalap yang laptimenya valid.

Tapi Alamansa tidak menyerah, dia kembali melakukan push-lap lainnya dan mencatat laptime 1 menit 45,686 detik yang bertahan untuk pole position.

Pemenang pole position di Hungaria musim lalu, Maximo Quiles menjadi yang tercepat pada hari Jumat, sebelum mencetak rekor lap baru saat kecepatan meningkat di sesi FP2 sebelumnya.

Sesi yang aneh di mana tidak ada pembalap yang benar-benar meningkatkan kecepatan di tahap akhir memungkinkan pembalap Aspar itu tetap di posisi kedua, dengan lapnya yang sebelumnya memimpin, 0,064 detik lebih lambat.

Setelah diskualifikasi karena pelanggaran pemakaian oli di Catalunya, pemenang Mugello, Brian Uriarte, lolos ke Q1 setelah beradaptasi dengan trek Balaton Park pada kunjungan pertamanya, dan mencatatkan waktu tercepat ketiga di Q2, namun terpaut 0,637 detik dari Red Bull KTM Ajo.

Valentin Perrone berada di urutan keempat tercepat dengan motor Tech3, di belakangnya ada Jesus Rios. Rookie Rivacold Snipers itu juga memulai kualifikasi dari Q1, finis di urutan kelima meski terjatuh di Tikungan 17.

Pendatang baru lainnya, Rico Salmela, berada di posisi keenam untuk Red Bull KTM Tech3, di depan Marco Morelli yang mengendarai motor Aspar kedua di posisi ketujuh.

Adrian Cruces lolos dari Q1 dan mempertahankan momentumnya dengan finis di posisi kedelapan untuk CIP Green Power.

Setelah bergerak dari posisi terakhir di FP1 ke P2 di Practice, Veda Pratama kehilangan momentum, finis di urutan kesembilan, pembalap pertama yang terpaut satu detik dari waktu pole untuk Honda Team Asia.

Kelso berada di posisi ke-16, di belakang Rios yang kemudian berada di posisi ke-17 dan memperbaiki posisinya meskipun mendapat bantuan slipstream, melengkapi sepuluh besar untuk GRYD MLav.

Adrian Fernandez was determined to run as normal in the face of his six race disqualification after his team was deemed to have tampered with the engine seals on his Leopard. 

Currently down to two engines for the rest of the season if the sanction stands after challenge, the Spaniard could only manage a solo lap good enough for 11th.

Rekor laptime Moto3 Hungaria:

Lap tercepat: Maximo Quiles (2026, FP2) 1m 45.148s
Pole tercepat: David Almansa (2026, Q2) 1m 45.686s
Lap balapan tercepat: David Munoz (2025) 1m 45.700s

Q1 - Uriarte melaju, Hakim Danish gagal lolos ke Q2

Uriarte mencatatkan lap awal yang kuat untuk memimpin sesi Q1, menghindari slipstream di detik-detik terakhir untuk melaju ke Q2 dengan waktu tercepat.

Jesus Rios, Cormac Buchanan (peringkat ke-14 di Q2), yang juga mengalami sedikit insiden di tikungan pertama sesi tersebut, dan Adrian Cruces, yang melesat ke empat besar setelah membuntuti Joel Esteban.

Hakim Danish mewarisi pole position di putaran terakhir di Italia karena absennya Almansa, tetapi hanya seminggu kemudian ia tergeser ke posisi kelima oleh Buchanan, membuatnya berada di posisi ke-19 dan nyaris gagal lolos ke Q2.

Moto3 Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1m 45.686s
2Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.064s
3Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.637s
4Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.685s
5Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+0.724s
6Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.798s
7Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.855s
8Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.931s
9Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.159s
10Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+1.176s
11Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+1.176s
12Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.220s
13Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.232s
14Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+1.473s
15Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+1.538s
16Guido PiniITALeopard Racing (Honda)+1.567s
17David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)No Time
18Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)No Time

Q1

19Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)1m 46.977s
20Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)1m 47.087s
21Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)1m 47.180
22Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)1m 47.589
23Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)1m 47.639s
24Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)1m 48.387s
25Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)1m 48.412s
26Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)1m 48.888s
Moto3 Hungaria 2026: Almansa Pole Position, Veda Baris Ketiga
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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