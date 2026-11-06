Moto3 Qatar 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Lusail
Hasil latihan Jumat untuk Moto3 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran 20 dari 22.
Juara dunia yang sudah dinobatkan, Maximo Quiles, bangkit dari kecelakaan FP1 untuk memuncaki timesheets hari Jumat untuk Moto3 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail.
Setelah memimpin FP1 meski terjatuh, Quiles kembali menunjukkan kecepatannya dengan mencatatkan laptime 2 menit 03,172 detik untuk memimpin sesi Practice, Jumat (6/11) malam.
Berkendara sendirian, David Almansa kembali jadi penantang terdekat Quiles. Keduanya saling berganti memuncaki timesheets, tapi akhirnya pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut finis dengan selisih waktu hanya 0,200 detik lebih lambat.
David Munoz juga sempat terjatuh pada sesi FP1. Meski tampak memar dan kesakitan, ia tetap melanjutkan sesi tersebut, mengejar dan memanfaatkan posisi di belakang Ryusei Yamanaka untuk memperbaiki posisinya dari urutan ke-12 naik ke posisi ketiga, tepat di belakang rekan setimnya di Dynavolt.
Hakim Danish tampil konsisten di papan atas catatan waktu. Ia berhasil menjadi rookie tercepat dalam sesi latihan tersebut, dengan menempati posisi keempat untuk tim MT Helmets.
Akibat pelanggaran terkait bendera kuning pada sesi latihan bebas pertama (FP1), Veda Pratama dijatuhi penalti penurunan enam posisi di grid untuk balapan hari Minggu, karena ini adalah pelanggaran keduanya musim ini. Tapi itu adalah Jumat yang positif bagi pembalap Team Asia itu, yang berada di posisi lima.
Pembalap debutan lainnya, Rico Salmela, menempati posisi keenam dalam penampilan perdananya di Lusail bersama tim Red Bull KTM Tech3.
Menjelang akhir sesi, Joel Kelso melaju bersama rekan setimnya di GRYD Racing, Eddie O’Shea. Keduanya berhasil memperbaiki catatan waktu pada putaran terakhir mereka; Kelso naik ke posisi ketujuh dan O’Shea ke posisi kesembilan, berada di tengah-tengah mereka adalah Adrian Fernandez dari Leopard.
Joel Esteban melengkapi 10 besar untuk LEVEL UP - MTA, dengan Marco Morelli, Scott Ogden, Valentin Perrone, dan Ryusei Yamanaka melengkapi tempat otomatis langsung ke Q2.
Moto3 Qatar 2026 - Lusail - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|2' 03.172s
|2
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.200s
|3
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.271s
|4
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.328s
|5
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.389s
|6
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.440s
|7
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.577s
|8
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.753s
|9
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+0.858s
|10
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.874s
|11
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.913s
|12
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.918s
|13
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.973s
|14
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.994s
|15
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.095s
|16
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.158s
|17
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.224s
|18
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.225s
|19
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.416s
|20
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.500s
|21
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.507s
|22
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.884s
|23
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.937s
|24
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+3.044s
|25
|Kgopotso Mononyane
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+3.312s
|26
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|DNS
Official Qatar Moto3 Records:
Lap tercepat: Daniel Holgado (2024) 2’ 02.276s
Lap balapan tercepat: Tatsuki Suzuki (2024) 2’ 03.135s
Free Practice 1
Pada sesi pertama di Sirkuit Internasional Lusail yang sangat panas, Quiles mencatatkan waktu tercepat, dengan keunggulan hampir satu detik atas para pembalap lain di kelas tersebut selama sebagian besar waktu di lintasan.
Pembalap tim Aspar itu sempat kembali ke lintasan tepat waktu untuk melakukan satu putaran terakhir, namun ia mengalami highside di tikungan sembilan setelah menghantam kerb, yang membuatnya terpelanting ke area kerikil.
Pada menit-menit terakhir, Kelso - pembalap Honda terdepan yang membela tim GRYD Racing - berhasil memperkecil selisih waktu, dengan catatan yang lebih baik, yakni terpaut 0,793 detik dari Quiles.
Morelli meningkatkan kecepatannya untuk mendekati rekan setimnya di Aspar yang berada di posisi ketiga, sementara tiga pembalap debutan (rookie) menempati posisi berikutnya dalam daftar catatan waktu.
Salmela sering memberikan slipstream untuk pembalap lain, dan saat masih memimpin rombongan pembalap tersebut, ia berhasil memperbaiki catatan waktunya hingga menempati posisi keempat.
Danish melengkapi posisi lima besar, tepat di depan Pratama, sementara Singhapong terus menunjukkan performa impresif setelah mengambil alih kursi di tim Snipers dengan menempati posisi kedelapan.
Moto3 Qatar 2026 - Lusail - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|2' 04.143s
|2
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.793s
|3
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.849s
|4
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.951s
|5
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.965s
|6
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.982s
|7
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.027s
|8
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.099s
|9
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.147s
|10
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.286s
|11
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.344s
|12
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.352s
|13
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.414s
|14
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.476s
|15
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.514s
|16
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.541s
|17
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.653s
|18
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+1.658s
|19
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.764s
|20
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+2.107s
|21
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+2.197s
|22
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2.404s
|23
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.408s
|24
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.436s
|25
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+3.380s
|26
|Kgopotso Mononyane
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+3.677s