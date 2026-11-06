Moto3 Qatar 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Lusail

Hasil latihan Jumat untuk Moto3 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran 20 dari 22.

Maximo Quiles came back to finish Friday fastest in Moto3 after an FP1 fall at Qatar
Maximo Quiles came back to finish Friday fastest in Moto3 after an FP1 fall at Qatar
© Gold and Goose

Juara dunia yang sudah dinobatkan, Maximo Quiles, bangkit dari kecelakaan FP1 untuk memuncaki timesheets hari Jumat untuk Moto3 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail.

Setelah memimpin FP1 meski terjatuh, Quiles kembali menunjukkan kecepatannya dengan mencatatkan laptime 2 menit 03,172 detik untuk memimpin sesi Practice, Jumat (6/11) malam.

Berkendara sendirian, David Almansa kembali jadi penantang terdekat Quiles. Keduanya saling berganti memuncaki timesheets, tapi akhirnya pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut finis dengan selisih waktu hanya 0,200 detik lebih lambat.

David Munoz juga sempat terjatuh pada sesi FP1. Meski tampak memar dan kesakitan, ia tetap melanjutkan sesi tersebut, mengejar dan memanfaatkan posisi di belakang Ryusei Yamanaka untuk memperbaiki posisinya dari urutan ke-12 naik ke posisi ketiga, tepat di belakang rekan setimnya di Dynavolt.

Hakim Danish tampil konsisten di papan atas catatan waktu. Ia berhasil menjadi rookie tercepat dalam sesi latihan tersebut, dengan menempati posisi keempat untuk tim MT Helmets.

Akibat pelanggaran terkait bendera kuning pada sesi latihan bebas pertama (FP1), Veda Pratama dijatuhi penalti penurunan enam posisi di grid untuk balapan hari Minggu, karena ini adalah pelanggaran keduanya musim ini. Tapi itu adalah Jumat yang positif bagi pembalap Team Asia itu, yang berada di posisi lima.

Pembalap debutan lainnya, Rico Salmela, menempati posisi keenam dalam penampilan perdananya di Lusail bersama tim Red Bull KTM Tech3.

Menjelang akhir sesi, Joel Kelso melaju bersama rekan setimnya di GRYD Racing, Eddie O’Shea. Keduanya berhasil memperbaiki catatan waktu pada putaran terakhir mereka; Kelso naik ke posisi ketujuh dan O’Shea ke posisi kesembilan, berada di tengah-tengah mereka adalah Adrian Fernandez dari Leopard.

Joel Esteban melengkapi 10 besar untuk LEVEL UP - MTA, dengan Marco Morelli, Scott Ogden, Valentin Perrone, dan Ryusei Yamanaka melengkapi tempat otomatis langsung ke Q2.

Moto3 Qatar 2026 - Lusail - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)2' 03.172s
2David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.200s
3David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.271s
4Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.328s
5Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.389s
6Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.440s
7Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.577s
8Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.753s
9Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+0.858s
10Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.874s
11Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.913s
12Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.918s
13Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.973s
14Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.994s
15Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.095s
16Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.158s
17Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.224s
18Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+1.225s
19Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.416s
20Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.500s
21Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.507s
22Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +1.884s
23Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.937s
24Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) +3.044s
25Kgopotso MononyaneRSACODE Motorsports (KTM)+3.312s
26Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)DNS

Official Qatar Moto3 Records:

Lap tercepat: Daniel Holgado (2024) 2’ 02.276s
Lap balapan tercepat: Tatsuki Suzuki (2024) 2’ 03.135s

Free Practice 1

Pada sesi pertama di Sirkuit Internasional Lusail yang sangat panas, Quiles mencatatkan waktu tercepat, dengan keunggulan hampir satu detik atas para pembalap lain di kelas tersebut selama sebagian besar waktu di lintasan.

Pembalap tim Aspar itu sempat kembali ke lintasan tepat waktu untuk melakukan satu putaran terakhir, namun ia mengalami highside di tikungan sembilan setelah menghantam kerb, yang membuatnya terpelanting ke area kerikil.

Pada menit-menit terakhir, Kelso - pembalap Honda terdepan yang membela tim GRYD Racing - berhasil memperkecil selisih waktu, dengan catatan yang lebih baik, yakni terpaut 0,793 detik dari Quiles.

Morelli meningkatkan kecepatannya untuk mendekati rekan setimnya di Aspar yang berada di posisi ketiga, sementara tiga pembalap debutan (rookie) menempati posisi berikutnya dalam daftar catatan waktu.

Salmela sering memberikan slipstream untuk pembalap lain, dan saat masih memimpin rombongan pembalap tersebut, ia berhasil memperbaiki catatan waktunya hingga menempati posisi keempat.

Danish melengkapi posisi lima besar, tepat di depan Pratama, sementara Singhapong terus menunjukkan performa impresif setelah mengambil alih kursi di tim Snipers dengan menempati posisi kedelapan.

Moto3 Qatar 2026 - Lusail - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)2' 04.143s
2Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.793s
3Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.849s
4Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.951s
5Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.965s
6Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.982s
7Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) +1.027s
8Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+1.099s
9Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.147s
10Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.286s
11Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.344s
12David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.352s
13Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+1.414s
14Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.476s
15Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.514s
16Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.541s
17Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.653s
18Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+1.658s
19Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.764s
20Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+2.107s
21Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+2.197s
22Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +2.404s
23Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+2.408s
24Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.436s
25David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+3.380s
26Kgopotso MononyaneRSACODE Motorsports (KTM)+3.677s

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2026
Moto3
Losail International Circuit, Qatar, MotoGP night race
Moto3 Qatar 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Lusail
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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