Penampilan Q1 Bantu Veda Ega Rengkuh Pole Moto3 Pertamanya

Pembalap debutan Veda Ega Pratama mencatatkan sejarah dengan menjadi orang Indonesia pertama yang meraih pole position Grand Prix setelah memuncaki kualifikasi Moto3 Australia 2026.

Pembalap Honda Team Asia itu mencaatkan laptime 1 menit 35,299 detik, unggul 0,021 detik dari juara dunia Moto3 yang baru dinobatkan, Maximo Quiles.

Itu bukanlah akhir pekan yang mudah bagi Veda, karena ia harus memulai kualifikasi dari Q1 setelah hanya berada di posisi ke-16 pada sesi Practice hari Jumat.

Namun, itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Veda yang memiliki waktu lebih banyak untuk mempelajari kondisi trek yang belum sepenuhnya kering setelah hujan semalaman. Ia lolos ke Q2 setelah jadi pembalap tercepat di babak kualifikasi pertama.

Veda menempatkan dirinya di bagian belakang kelompok besar pada run terakhirnya di Q2, dan dia berhasil menggunakan pembalap di depannya sebagai referensi untuk meraih pole.

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Veda Ega Pratama, Honda Team Asia, Grand Prix Australia © Gold & Goose

“Saya sangat senang untuk meraih pole [Grand Prix] pertama saya. Itu adalah hari yang rumit karena treknya basah di pagi hari, dan saat kualifikasi masih ada beberapa bagian basah, jadi saya harus memahami kondisi trek dan menemukan feeling yang pas,” ujar Veda dalam rilisan pers yang didapat dari Honda Team Asia.

“Melalui Q1 terlebih dahulu memberi saya tambahan lap dibandingkan pembalap yang langsung ke Q2, membantu saya lebih memahami kondisi trek. Pada final lap, saya berhasil mendapatkan slipstream yang bagus. Terjadi beberapa kontak antar pembalap di depan saya, untungnya saya bisa menghindarinya dan menyelesaikan lap. Pada akhirnya, semuanya tiba dan saya sangat senang dengan hasilnya.”

Kondisi pada balapan hari Minggu masih menjadi tanda tanya karena badai yang mengancam Phillip Island pada hari Minggu.

“Besok, kita akan melihat seperti apa cuacanya nanti. Baik dalam kondisi basah maupun kering, memulai balapan dari posisi terdepan memberi kita peluang yang sangat baik. Saya harus tetap tenang, menjaga fokus, dan bekerja sama dengan tim untuk bersiap menghadapi balapan. Saya ingin memanfaatkan posisi ini sebaik mungkin dan berjuang demi meraih hasil terbaik.”

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