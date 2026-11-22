Balapan Moto3 Portugal diwarnai oleh pertarungan sengit antara tiga pembalap sampai putaran terakhir, yang dimenangkan oleh Maximo Quiles.

Ceritanya bisa sangat berbeda untuk Quiles - yang sudah dinobatkan sebagai juara dunia Moto3 tahun ini - saat motornya mengalami momen oleng yang membuatnya terangkat dari jok motornya pada lap terakhir di tengah kondisi trek yang sulit

Di tengah lintasan yang masih basah namun mulai mengering setelah diguyur hujan sepanjang malam, David Almansa memulai balapan dari pole. Balapan dinyatakan sebagai wet race, dengan jarak tempuh yang dipangkas menjadi 12 putaran.

Meskipun sebagian besar pembalap memilih menggunakan ban Slick, pembalap debutan Brian Uriarte melakukan start yang sangat cepat dan berhasil menciptakan keunggulan lebih dari dua detik, dengan Quiles terus berupaya mengejarnya.

Seiring berjalannya balapan, terbentuklah kelompok tiga pembalap di barisan depan yang terdiri dari Almansa, Quiles, dan Uriarte, sementara Adrian Fernandez serta Rico Salmela terus membayangi di belakang mereka.

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Start dari posisi ketujuh, Quiles yang juga merupakan pemenang Portimao musim lalu ini berhasil memimpin pada lap kesepuluh, diawali dengan menyalip Almansa, kemudian disusul dengan manuver terhadap Uriarte di tikungan berikutnya.

Pada lap terakhir, Quiles nyaris terjatuh - ia hampir mengalami highside yang tampak tak terelakkan - namun berhasil menguasai kembali motornya dan meraih kemenangan kedua belasnya dengan selisih waktu 0,457 detik.

Almansa mencoba masuk ke celah yang sebenarnya tidak ada, yang berujung pada tabrakan dengan Uriarte, insiden ini membuka peluang bagi Fernandez dan Salmela yang berada di belakang mereka untuk mengambil keuntungan.

Pembalap debutan lainnya, Salmela dari tim Red Bull KTM Ajo, berhasil menemukan celah kosong untuk menempati posisi kedua, yang sekaligus menjadi podium Moto3 pertamanya. Salmela tercatat sebagai pembalap Finlandia pertama yang naik ke podium di kelas ringan sejak Mika Kallio pada tahun 2006.

Hasil ini menandai keberhasilan Fernandez meraih podium secara berturut-turut. Ia menunjukkan peningkatan pesat dari posisi start ke-14 - melanjutkan pencapaian posisi kedua di Qatar - serta mampu bertahan meski sempat bersenggolan dengan Almansa di fase akhir balapan.

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Fernandez pun finis sebagai pembalap Honda terdepan, tepat di belakang duo KTM yang membela tim Leopard Racing.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Almansa, menerima penalti *long lap*—yang setara dengan tambahan waktu tiga detik—akibat tindakannya. Meski demikian, pembalap asal Spanyol itu tetap menempati posisi keempat. Ia kemudian langsung menuju garasi tim Ajo untuk menenangkan Uriarte yang tampak terpukul; Uriarte sendiri berhasil bangkit dan melanjutkan balapan hingga finis di posisi keenam.

Di depannya, Joel Kelso - yang membalap untuk GRYD Racing - memimpin kelompok berikutnya setelah sempat tertinggal dari rombongan pemimpin balapan dan menempati posisi kelima.

Guido Pini, yang mengendarai motor Leopard kedua, finis di posisi ketujuh dengan selisih waktu yang cukup jauh, tepat di depan pembalap tim Ajo, Alvaro Carpe, yang menempati posisi kedelapan.

Pembalap asal Inggris, Scott Ogden, berhasil memimpin kelompok di belakangnya dan menyamai pencapaian terbaiknya musim ini dengan finis di posisi kesembilan untuk tim CIP Green Power. Sementara itu, Valentin Perrone melengkapi posisi sepuluh besar di Portugal dengan menunggangi motor Tech3 kedua.

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Balapan pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama selesail lebih awal, ia terjatuh pada tikungan terakhir pada lap pembuka setelah naik ke P8 dari posisi start ke-16.