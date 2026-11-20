Moto3 Portugal 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Portimao
Hasil latihan Jumat Moto3 Portugal 2026 di Sirkuit Portimao, putaran ke-21 dari 22.
David Almansa mempertahankan posisinya di puncak timesheets sesi Practice Moto3 Portugal meski sempat terjatuh di akhir sesi.
Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu melanjutkan performa impresifnya dari FP1 dengan langsung melesat ke puncak timesheets meski melaju sendirian, lalu terus mempertajam catatan waktunya - baik saat diikuti pembalap lain ataupun saat ia mengejar pembalap di depannya.
Sesi ini bukannya tanpa insiden; pembalap asal Spanyol itu terjatuh di tikungan kelima dalam sepuluh menit terakhir. Kecelakaan tersebut tergolong tidak biasa untuk tikungan itu, yang membuatnya terlempar cukup keras ke depan, hingga nomor motornya terpelanting ke gravel dengan bagian depan yang rusak. Untungnya, itu tidak menggoyahkan torehan 1 menit 45,879 detik miliknya sampai akhir sesi.
Sebaliknya, saat meninggalkan pit untuk putaran terakhirnya, Maximo Quiles mengerakkan jarinya ke arah para pembalap yang keluar tepat di belakangnya - isyarat untuk menjauhkan mereka yang berniat membuntutinya demi mendapatkan keuntungan *slipstream*.
Pembalap tim Aspar itu terus mempertajam catatan waktu yang sebelumnya dicetak oleh Almansa - dari yang mencapai hampir satu detik dari pembalap lain - menjadi hanya 0,048 detik, yang menempatkannya di posisi kedua.
Menjelang akhir sesi, terjadi lonjakan aktivitas di lintasan yang membuat susunan posisi kualifikasi Q2 terus berubah secara dinamis.
Joel Kelso melakukan pergerakan naik ke posisi atas lebih awal, finis di urutan ketiga sekaligus menjadi pembalap Honda dengan posisi terbaik dalam sesi latihan untuk tim GRYD Racing.
Joel Esteban baru menunjukkan taringnya menjelang akhir sesi; ia melesat ke posisi keempat untuk tim Level UP-MTA saat waktu tersisa tiga menit, terpaut setengah detik dari catatan waktu terbaik Almansa. Ia menggeser Alvaro Carpe, yang menempati posisi kelima untuk tim Red Bull KTM Ajo.
Valentin Perrone mencatatkan peningkatan performa yang signifikan dengan menempati posisi keenam untuk tim Red Bull KTM Tech3 - sebuah lompatan besar setelah sebelumnya finis di posisi ke-24 pada sesi latihan pertama (FP1).
Sementara itu, Guido Pini juga menunjukkan tren positif dengan menempati posisi ketujuh untuk tim Leopard Racing.
Rico Salmela kembali menjadi rookie dengan posisi terbaik - setelah sebelumnya juga mencatatkan posisi tertinggi di antara para debutan pada sesi pagi - dengan menempati urutan kedelapan sebagai pembalap kedua untuk tim Tech3.
Setelah mengawali sesi dengan kuat, David Munoz turun ke posisi kesembilan dengan motor Dynavolt kedua, sementara Adrian Fernandez mencatatkan waktu terbaik pribadinya di saat-saat terakhir untuk kembali masuk ke dalam sepuluh besar dengan motor Leopard kedua.
Tepat di belakangnya dalam hal catatan waktu, pembalap debutan Brian Uriarte menempati posisi tercepat ke-11 untuk tim Ajo. Slot Q2 sisanya diisi oleh Marco Morelli di posisi ke-12 untuk tim Aspar, Hakim Danish di posisi ke-13 untuk MT Helmets.
Setelah FP1 yang lambat karena keterbatasan pengetahuan trek, pembalap Indonesia Veda Pratama mulai meningkatkan kecepatannya, dan menempatkan motor Honda miliknya di posisi ke-14 untuk Honda Team Asia.
Moto3 Portugal 2026 - Portimao - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1' 45.879s
|2
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.048s
|3
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.394s
|4
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.555s
|5
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.644s
|6
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.713s
|7
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.726s
|8
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.730s
|9
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.767s
|10
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.836s
|11
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.874s
|12
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.936s
|13
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.132s
|14
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.185s
|15
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.198s
|16
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.272s
|17
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.309s
|18
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.525s
|19
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+1.533s
|20
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.662s
|21
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.775s
|22
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.802s
|23
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.846s
|24
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.892s
|25
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.065s
|26
|Benat Fernandez
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+2.466s
Rekor resmi Moto3 Portimao:
Lap tercepat: David Almansa (Practice, 2026) 1’ 45.879s
Rekor pole: Jose Antonio Rueda (2024) 1’ 46.379s
Lap balapan tercepat: Angel Piqueras (2025) 1’ 46.881s
Free Practice 1
Pada sesi pertama hari itu, Almansa tampil mendominasi. Ia berhasil mempertajam catatan waktu putarannya saat melaju di lintasan yang kosong, serta finis dengan keunggulan cukup jauh, yakni 0,701 detik di depan para pembalap lainnya di kelas tersebut.
Peningkatan performa di saat-saat terakhir membawa sang juara, Quiles, menempati posisi kedua, mengungguli Munoz yang berada di posisi ketiga. Melengkapi posisi lima besar adalah Carpe serta Kelso - pembalap dengan motor Honda tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) ini.
Kecepatan yang dicatatkan Almansa membuat Esteban, yang menempati posisi keenam, terpaut lebih dari satu detik dari waktu putaran tercepat. Sementara itu, Salmela menjadi pembalap debutan (rookie) dengan posisi terbaik, yakni di urutan kedelapan.
Tidak ada insiden terjatuh yang terjadi selama sesi latihan pertama ini.
Moto3 Portugal 2026 - Portimao - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1' 46.615s
|2
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.701s
|3
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.889s
|4
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.926s
|5
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.931s
|6
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.064s
|7
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.220s
|8
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.244s
|9
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.297s
|10
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.392s
|11
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.463s
|12
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.507s
|13
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.534s
|14
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.645s
|15
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+1.718s
|16
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.899s
|17
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.934s
|18
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.938s
|19
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.075s
|20
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.242s
|21
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.256s
|22
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.318s
|23
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.833s
|24
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+2.851s
|25
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+3.135s
|26
|Benat Fernandez
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+3.162s