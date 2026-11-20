David Almansa mempertahankan posisinya di puncak timesheets sesi Practice Moto3 Portugal meski sempat terjatuh di akhir sesi.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu melanjutkan performa impresifnya dari FP1 dengan langsung melesat ke puncak timesheets meski melaju sendirian, lalu terus mempertajam catatan waktunya - baik saat diikuti pembalap lain ataupun saat ia mengejar pembalap di depannya.

Sesi ini bukannya tanpa insiden; pembalap asal Spanyol itu terjatuh di tikungan kelima dalam sepuluh menit terakhir. Kecelakaan tersebut tergolong tidak biasa untuk tikungan itu, yang membuatnya terlempar cukup keras ke depan, hingga nomor motornya terpelanting ke gravel dengan bagian depan yang rusak. Untungnya, itu tidak menggoyahkan torehan 1 menit 45,879 detik miliknya sampai akhir sesi.

Sebaliknya, saat meninggalkan pit untuk putaran terakhirnya, Maximo Quiles mengerakkan jarinya ke arah para pembalap yang keluar tepat di belakangnya - isyarat untuk menjauhkan mereka yang berniat membuntutinya demi mendapatkan keuntungan *slipstream*.

Pembalap tim Aspar itu terus mempertajam catatan waktu yang sebelumnya dicetak oleh Almansa - dari yang mencapai hampir satu detik dari pembalap lain - menjadi hanya 0,048 detik, yang menempatkannya di posisi kedua.

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Menjelang akhir sesi, terjadi lonjakan aktivitas di lintasan yang membuat susunan posisi kualifikasi Q2 terus berubah secara dinamis.

Joel Kelso melakukan pergerakan naik ke posisi atas lebih awal, finis di urutan ketiga sekaligus menjadi pembalap Honda dengan posisi terbaik dalam sesi latihan untuk tim GRYD Racing.

Joel Esteban baru menunjukkan taringnya menjelang akhir sesi; ia melesat ke posisi keempat untuk tim Level UP-MTA saat waktu tersisa tiga menit, terpaut setengah detik dari catatan waktu terbaik Almansa. Ia menggeser Alvaro Carpe, yang menempati posisi kelima untuk tim Red Bull KTM Ajo.

Valentin Perrone mencatatkan peningkatan performa yang signifikan dengan menempati posisi keenam untuk tim Red Bull KTM Tech3 - sebuah lompatan besar setelah sebelumnya finis di posisi ke-24 pada sesi latihan pertama (FP1).

Sementara itu, Guido Pini juga menunjukkan tren positif dengan menempati posisi ketujuh untuk tim Leopard Racing.

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Rico Salmela kembali menjadi rookie dengan posisi terbaik - setelah sebelumnya juga mencatatkan posisi tertinggi di antara para debutan pada sesi pagi - dengan menempati urutan kedelapan sebagai pembalap kedua untuk tim Tech3.

Setelah mengawali sesi dengan kuat, David Munoz turun ke posisi kesembilan dengan motor Dynavolt kedua, sementara Adrian Fernandez mencatatkan waktu terbaik pribadinya di saat-saat terakhir untuk kembali masuk ke dalam sepuluh besar dengan motor Leopard kedua.

Tepat di belakangnya dalam hal catatan waktu, pembalap debutan Brian Uriarte menempati posisi tercepat ke-11 untuk tim Ajo. Slot Q2 sisanya diisi oleh Marco Morelli di posisi ke-12 untuk tim Aspar, Hakim Danish di posisi ke-13 untuk MT Helmets.

Setelah FP1 yang lambat karena keterbatasan pengetahuan trek, pembalap Indonesia Veda Pratama mulai meningkatkan kecepatannya, dan menempatkan motor Honda miliknya di posisi ke-14 untuk Honda Team Asia.

Moto3 Portugal 2026 - Portimao - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 David Almansa SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) 1' 45.879s 2 Maximo Quiles SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.048s 3 Joel Kelso AUS GRYD Racing (Honda) +0.394s 4 Joel Esteban SPA LEVEL UP - MTA (KTM) +0.555s 5 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.644s 6 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.713s 7 Guido Pini ITA Leopard Racing (Honda) +0.726s 8 Rico Salmela FIN Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.730s 9 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.767s 10 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.836s 11 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.874s 12 Marco Morelli ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.936s 13 Hakim Danish MAL AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +1.132s 14 Veda Pratama INA Honda Team Asia (Honda) +1.185s 15 Adrian Cruces SPA CIP Green Power (KTM) +1.198s 16 Ryusei Yamanaka JPN AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +1.272s 17 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +1.309s 18 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.525s 19 Eddie O'Shea GBR GRYD - Racing (Honda) +1.533s 20 Zen Mitani JPN Honda Team Asia (Honda) +1.662s 21 Kiattisak Singhapong THA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.775s 22 Cormac Buchanan NZL CODE Motorsports (KTM) +1.802s 23 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.846s 24 Ruche Moodley RSA CODE Motorsports (KTM) +1.892s 25 Leo Rammerstorfer AUT SIC58 Squadra Corse (Honda) +2.065s 26 Benat Fernandez SPA LEVEL UP - MTA (KTM) +2.466s

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Rekor resmi Moto3 Portimao:

Lap tercepat: David Almansa (Practice, 2026) 1’ 45.879s

Rekor pole: Jose Antonio Rueda (2024) 1’ 46.379s

Lap balapan tercepat: Angel Piqueras (2025) 1’ 46.881s

Free Practice 1

Pada sesi pertama hari itu, Almansa tampil mendominasi. Ia berhasil mempertajam catatan waktu putarannya saat melaju di lintasan yang kosong, serta finis dengan keunggulan cukup jauh, yakni 0,701 detik di depan para pembalap lainnya di kelas tersebut.

Peningkatan performa di saat-saat terakhir membawa sang juara, Quiles, menempati posisi kedua, mengungguli Munoz yang berada di posisi ketiga. Melengkapi posisi lima besar adalah Carpe serta Kelso - pembalap dengan motor Honda tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) ini.

Kecepatan yang dicatatkan Almansa membuat Esteban, yang menempati posisi keenam, terpaut lebih dari satu detik dari waktu putaran tercepat. Sementara itu, Salmela menjadi pembalap debutan (rookie) dengan posisi terbaik, yakni di urutan kedelapan.

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Tidak ada insiden terjatuh yang terjadi selama sesi latihan pertama ini.