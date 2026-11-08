Moto3 Qatar 2026: Almansa Dominan, Comeback Luar Biasa Veda

Balapan Moto3 Qatar menyaksikan David Almansa langsung memimpin sejak balapan dimulai. Ia berhasil mempertahankan keunggulannya hingga meraih kemenangan di sirkuit Lusail yang diterpa embusan angin.

Quiles, pemenang balapan di Sepang, memulai balapan dari pole saat matahari terbenam di lintasan Qatar. Tepat di sampingnya terdapat rival utamanya musim ini, David Almansa, yang langsung melesat ke depan. Berbekal ban depan Soft, Almansa langsung membangun jarak di depan.

Quiles sempat tertinggal ke dalam kelompok pembalap terdepan setelah mengalami persaingan sengit di tikungan-tikungan awal.

Ia kemudian bangkit untuk mengejar Almansa, bersama dengan Adrian Fernandez - yang juga menggunakan ban depan Soft - serta Alvaro Carpe, yang ketiganya membentuk kelompok pengejar utama sepanjang jalannya balapan.

Sang juara tahun 2026 itu berhasil memangkas selisih waktu menjadi setengah detik. Meski sempat melebar ke area luar lintasan (green) dan mengalami beberapa kali guncangan pada motor Aspar-nya, ia tetap mampu menjaga ritme.

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Namun, Almansa merespons dengan baik; ia unggul tiga detik saat memasuki putaran terakhir, lalu sedikit melambat untuk merayakan kemenangannya saat melintasi garis finis dengan selisih 2,516 detik.

Carpe tertinggal, sehingga pertarungan memperebutkan posisi podium tersisa antara Fernandez dan Quiles. Pembalap tim Leopard itu melancarkan aksinya saat balapan menyisakan tiga putaran, mengamankan posisi kedua sekaligus menjadi pembalap Honda dengan posisi terbaik.

Sementara itu, Quiles tampak sangat kecewa dengan posisi ketiga, karena peluangnya untuk menyamai rekor 14 kemenangan dalam satu musim - yang sebelumnya dicatatkan oleh David Alonso di kelas Moto3 - kini telah pupus.

Persaingan untuk memperebutkan posisi keempat berlangsung sengit. Tiga detik di belakang, Joel Kelso sempat cukup lama memimpin pengejaran sebelum Veda Pratama menyalipnya untuk mengambil alih posisi tersebut.

Sementara itu, Carpe kembali ke dalam kelompok pembalap di belakang, dan upaya keras Hakim Danish di saat-saat terakhir membuatnya juga masuk ke dalam pertarungan. Danish sempat dipaksa melebar hingga keluar lintasan oleh Carpe, yang membuat perebutan posisi tersebut kembali melibatkan tiga pembalap.

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Pratama - yang start dari posisi ke-14 akibat pelanggaran bendera kuning di kualifikasi - menjalani putaran terakhir dengan sangat impresif, berhasil memperbaiki posisinya hingga naik sepuluh tingkat secara keseluruhan.

Penampilan agresifnya di putaran terakhir mengantarkannya finis di posisi keempat untuk Honda Team Asia - sekaligus menjadikannya rookie terbaik - melanjutkan pencapaian podium yang ia raih sebelumnya di Malaysia.

Hasil ini menempatkan Carpe di posisi kelima untuk Red Bull KTM Ajo, Joel Kelso di posisi keenam untuk GRYD Racing (setelah berhasil mengendalikan motornya saat hampir kehilangan keseimbangan), dan Danish di posisi ketujuh untuk MT Helmets.

David Munoz menjalani balapan yang sibuk dengan motor kedua Dynavolt. Pembalap asal Spanyol itu mengawali balapan dengan cepat hingga masuk ke kelompok terdepan.

Pada lap kedua, ia mencoba menyalip Brian Uriarte dari sisi dalam, namun terjadi kontak yang menyebabkan pembalap debutan tim Ajo tersebut terjatuh ke area gravel. Race Direction menjatuhkan penalti long lap kepada Munoz, yang harus segera dijalani. Akibatnya, posisinya melorot dari urutan ketiga ke urutan kesebelas.

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Munoz terus berjuang dan melakukan beberapa manuver menyalip yang apik. Pada lap ketujuh, ia kembali melakukan manuver serupa terhadap Eddie O’Shea, dengan hasil yang sama pula. Kali ini, ia dijatuhi penalti double long lap, yang membuatnya turun ke posisi ke-14 setelah penalti tersebut dituntaskan.

Tidak menyerah, Munoz kembali memperbaiki posisinya hingga menempati urutan ke-12 saat memasuki lap terakhir. Berkat upaya maksimal di saat-saat krusial - di tengah persaingan yang sangat rapat antar pembalap - ia akhirnya berhasil finis di posisi kedelapan.

Ryusei Yamanaka finis di posisi kesembilan dengan selisih tipis, mengendarai motor kedua tim MT Helmets, sementara Scott Ogden melengkapi posisi sepuluh besar untuk tim CIP Green Power.

Rekor resmi Moto3 Qatar:

Lap tercepat: Daniel Holgado (2024) 2’ 02.276s

Lap balapan tercepat: Tatsuki Suzuki (2024) 2’ 03.135s

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