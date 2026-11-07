Moto3 Qatar 2026: Kacau di Akhir, Quiles Kembali Raih Pole

Juara dunia 2026 yang sudah dinobatkan, Maximo Quiles, meraih pole position beruntun untuk pertama kali dalam kariernya usai memuncaki sesi kualifikasi Moto3 Qatar di Sirkuit Lusail.

Quiles memimpin di setiap sesi yang ia ikuti sebelum babak kualifikasi, tapi perjalanan pembalap Aspar ini tidaklah mulus; ia sempat mengalami kecelakaan hebat pada hari Jumat serta di sesi FP2 hari ini.

Quiles langsung memimpin setelah satu kali putaran, padahal ini merupakan kunjungan pertamanya ke Qatar. Kemudian ia mengecoh para pembalap yang ingin menjadikannya sebagai slipstream pada menit-menit terakhir, dan memutuskan untuk menunda keluarnya ke trek untuk run terakhirnya.

Ia memang kehabisan waktu untuk memperbaiki catatan waktunya - sama seperti David Almansa dan Alvaro Carpe. Tetapi, catatan waktu 2 menit 02,288 detik sudah cukup untuk meraih pole.

Almansa juga mempertahankan posisi kedua lewat putaran cepat yang dia lakukan di awal Q2, dengan dengan catatan waktu 0,155 detik lebih lambat.

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Berbeda dari Quiles dan Almansa, Carpe kehilangan posisi ketiga dia yang diambil oleh Brian Uriarte, yang lolos dari Q1 untuk mencapai Q2 dan akhirnya melengkapi baris depan.

Carpe menempati posisi keempat - juga berhasil lolos dari Q1 - sementara David Munoz merebut kembali posisi kelima dengan motor Dynavolt kedua pada putaran cepat terakhirnya.

Adrian Fernandez naik ke posisi keenam berkat upaya terakhir yang penuh perjuangan; ia menjadi pembalap Honda dengan posisi tertinggi di belakang lima motor KTM yang dikendarai para pembalap Leopard Racing.

Hakim Danish menjadi satu-satunya pembalap yang tidak mengikuti arus dan tetap melakukan lap cepat di akhir. Upaya itu sempat membawanya naik ke posisi empat untuk tim MT Helmets, sebelum akhirnya tergeser kembali ke posisi ketujuh.

Veda Pratama dari Honda Team Asia menempati posisi kedelapan dalam kualifikasi, namun posisinya di grid akan mengalami perubahan karena ia dijatuhi penalti penurunan 6 posisi akibat pelanggaran saat bendera kuning dikibarkan pada hari Jumat.

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Scott Ogden menempati posisi kesembilan untuk tim CIP Green Power dengan selisih waktu satu detik dari pembalap tercepat, sementara pembalap debutan Rico Salmela melengkapi posisi sepuluh besar di Q2 untuk tim Red Bull KTM Tech3.

Rekor resmi Moto3 Qatar:

Lap tercepat: Daniel Holgado (2024) 2’ 02.276s

Lap balapan tercepat: Tatsuki Suzuki (2024) 2’ 03.135s

