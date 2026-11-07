Moto3 Qatar 2026: Kacau di Akhir, Quiles Kembali Raih Pole

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran ke-20 dari 22.

Maximo Quiles outsmarted his rivals in Qatar to claim pole position in Moto3
Maximo Quiles outsmarted his rivals in Qatar to claim pole position in Moto3
© Gold and Goose

Juara dunia 2026 yang sudah dinobatkan, Maximo Quiles, meraih pole position beruntun untuk pertama kali dalam kariernya usai memuncaki sesi kualifikasi Moto3 Qatar di Sirkuit Lusail.

Quiles memimpin di setiap sesi yang ia ikuti sebelum babak kualifikasi, tapi perjalanan pembalap Aspar ini tidaklah mulus; ia sempat mengalami kecelakaan hebat pada hari Jumat serta di sesi FP2 hari ini.

Quiles langsung memimpin setelah satu kali putaran, padahal ini merupakan kunjungan pertamanya ke Qatar. Kemudian ia mengecoh para pembalap yang ingin menjadikannya sebagai slipstream pada menit-menit terakhir, dan memutuskan untuk menunda keluarnya ke trek untuk run terakhirnya.

Ia memang kehabisan waktu untuk memperbaiki catatan waktunya - sama seperti David Almansa dan Alvaro Carpe. Tetapi, catatan waktu 2 menit 02,288 detik sudah cukup untuk meraih pole.

Almansa juga mempertahankan posisi kedua lewat putaran cepat yang dia lakukan di awal Q2, dengan dengan catatan waktu 0,155 detik lebih lambat.

Berbeda dari Quiles dan Almansa, Carpe kehilangan posisi ketiga dia yang diambil oleh Brian Uriarte, yang lolos dari Q1 untuk mencapai Q2 dan akhirnya melengkapi baris depan.

Carpe menempati posisi keempat - juga berhasil lolos dari Q1 - sementara David Munoz merebut kembali posisi kelima dengan motor Dynavolt kedua pada putaran cepat terakhirnya.

Adrian Fernandez naik ke posisi keenam berkat upaya terakhir yang penuh perjuangan; ia menjadi pembalap Honda dengan posisi tertinggi di belakang lima motor KTM yang dikendarai para pembalap Leopard Racing.

Hakim Danish menjadi satu-satunya pembalap yang tidak mengikuti arus dan tetap melakukan lap cepat di akhir. Upaya itu sempat membawanya naik ke posisi empat untuk tim MT Helmets, sebelum akhirnya tergeser kembali ke posisi ketujuh.

Veda Pratama dari Honda Team Asia menempati posisi kedelapan dalam kualifikasi, namun posisinya di grid akan mengalami perubahan karena ia dijatuhi penalti penurunan 6 posisi akibat pelanggaran saat bendera kuning dikibarkan pada hari Jumat.

Scott Ogden menempati posisi kesembilan untuk tim CIP Green Power dengan selisih waktu satu detik dari pembalap tercepat, sementara pembalap debutan Rico Salmela melengkapi posisi sepuluh besar di Q2 untuk tim Red Bull KTM Tech3.

Rekor resmi Moto3 Qatar:

Lap tercepat: Daniel Holgado (2024) 2’ 02.276s
Lap balapan tercepat: Tatsuki Suzuki (2024) 2’ 03.135s
 

Moto3 Qatar 2026 - Lusail - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)2' 02.288s
2David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.155s
3Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.495s
4Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.616s
5David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.680s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.708s
7Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.880s
8Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.950s
9Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.130s
10Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.336s
11Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.356s
12Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.437s
13Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.473s
14Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+1.649s
15Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.876s
16Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+1.901s
17Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+2.865s
18Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+2.933s
Q1
19Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)2' 03.503s
20Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) 2' 03.747s
21Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) 2' 04.272s
22Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)2' 04.446s
23Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)2' 04.564s
24Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)2' 04.576s
25Kgopotso MononyaneRSACODE Motorsports (KTM)2'05.754s
26Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)DNS

Tags:

2026
Moto3
Losail International Circuit, Qatar, MotoGP night race
Qatar
Moto3 Qatar 2026: Kacau di Akhir, Quiles Kembali Raih Pole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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