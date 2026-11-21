David Almansa menegaskan dominasinya sepanjang akhir pekan Moto3 Portugal dengan memecahkan rekor lap Portimao untuk meraih pole pada kualifikasi hari Sabtu (21/11).

Pembalap Dynavolt Liqui Moly Intact GP sudah menunjukkan kecepatannya dengan memecahkan rekor lap pada Practice hari Jumat, tapi juara Moto3 2026 Maximo Quiles muncul sebagai penantang terdekatnya di FP2, sebelum hujan yang tak diprediksi tiba di Algarve.

Pertarungan keduanya berlanjut di kualifikasi, sampai akhirnya Almansa memecahkan rekor lap lainnya pada lap cepat keduanya menjadi 1 menit 45,652 detik.

Rookie Brian Uriarte memilih untuk tidak segera meninggalkan area pit saat Almansa keluar; ia lebih memilih menunggu Quiles, yang berada dalam ritme berbeda karena bertahan lebih lama di lintasan.

Keduanya melaju berdekatan, yang membuat Quiles merasa frustrasi hingga akhirnya ia melebar. Uriarte kemudian memanfaatkan lintasan kosong di depannya untuk memperbaiki posisi dari urutan ke-13 naik ke posisi kedua - terpaut hampir setengah detik (0,462 detik lebih lambat) dari catatan waktu terbaik Almansa.

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David Munoz juga sempat menunggu Quiles, namun posisinya di urutan ketiga tidak terlalu terancam saat para pembalap masuk ke pit. Ia kemudian melintasi garis finis tepat di belakang Uriarte untuk merebut kembali posisi tersebut dan bergabung dengan rekan setimnya di Dynavolt di barisan depan.

Joel Kelso adalah pole-sitter di Portimao musim lalu, dan kembali menunjukkan performa impresif dengan menempati posisi tiga besar pada hari Jumat saat kembali ke lintasan tersebut bersama tim GRYD Racing.

Pembalap asal Australia itu kembali mencatatkan diri di posisi tiga besar dalam sesi latihan bebas kedua (FP2) yang diwarnai kondisi cuaca berubah-ubah. Dalam kelompok terpisah di lintasan, ia mencatatkan waktu tercepat keempat, dan mempertahankan posisinya sebagai Honda tercepat di kualifikasi.

Joel Esteban berusaha terus membuntuti Almansa yang berada di depannya; dengan menjadikan Almansa sebagai tolok ukur kecepatan, pembalap tim Level Up - MTA itu berhasil mengamankan posisi kelima di sesi kualifikasi kedua (Q2).

Rico Salmela mencatatkan waktu tercepat keenam untuk tim Red Bull KTM Tech3, mengungguli Quiles - pemenang Portimao 2025 - yang harus puas berada di posisi ketujuh untuk tim Aspar.

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Guido Pini menjadi satu-satunya pembalap yang terjatuh dalam sesi tersebut; ia tergelincir ke area kerikil di tikungan sepuluh. Meski demikian, ia sempat mencatatkan waktu yang cukup untuk menempati posisi kedelapan, sekaligus menjadi pembalap Leopard tercepat, sementara Adrian Fernandez berada di posisi ke-14.

Alvaro Carpe sempat membuntuti Almansa dan Esteban, namun kehilangan waktu di sektor terakhir, yang membuatnya menempati posisi kesembilan untuk tim Red Bull KTM Ajo. Valentin Perrone melengkapi posisi sepuluh besar dalam sesi kualifikasi tersebut untuk tim Tech3.

Pertama kali tampil di Portimao, Veda Pratama dari Honda Team Asia hanya berada di posisi ke-16, terpaut 1,581 detik dari laptime milik Almansa.

Rekor resmi Moto3 Portimao:

Lap tercepat: David Almansa (Q2, 2026) 1’ 45.652s

Lap balapan tercepat: Angel Piqueras (2025) 1’ 46.881s



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