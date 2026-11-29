Grand Prix Moto3 Valencia ditutup dengan pertarungan sengit di putaran terakhir, di mana David Almansa berhasil melintasi garis finis sebagai pemenang di Sirkuit Ricardo Tormo.

Brian Uriarte dari Red Bull KTM Ajo, memulai balapan dari pole, namun persaingan segera mengerucut pada kelompok yang terdiri dari lima pembalap yang terpisah dari peserta lainnya, dengan posisi pemimpin balapan yang terus berganti-ganti.

Almansa melihat peluang untuk menyalip Maximo Quiles di awal putaran terakhir dan langsung memanfaatkannya. Ia berhasil mempertahankan posisi terdepan dengan motor KTM-nya untuk meraih kemenangan kelima, sekaligus menutup musim dengan cara yang sama seperti saat memulainya: berdiri di podium tertinggi.

Di belakangnya, Quiles mendapat tekanan dari berbagai sisi menjelang garis finis. Alvaro Carpe, yang sebelumnya berada di posisi keempat, melakukan manuver berani dengan menyalip dari sisi dalam motor tim Aspar tersebut untuk merebut posisi kedua - terpaut 0,335 detik di belakang Almansa.

Manuver ini sekaligus menentukan perebutan posisi tiga besar di klasemen kejuaraan, sementara Uriarte melebar saat mencoba menyalip dari sisi lain motor bernomor 28 tersebut.

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Setelah sempat bersenggolan tipis dengan Uriarte, Quiles berhasil membawa motor bernomor emasnya finis di posisi ketiga. Ia menutup tahun yang penuh kemenangan ini dengan berdiri di podium, sembari mengibarkan bendera penghormatan untuk mendiang Luis Salom.

Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, Uriarte harus puas finis di posisi keempat dalam balapan tersebut - sekaligus dalam perburuan gelar juara - dengan mengendarai motor Ajo kedua. Sementara itu, sesama rookie, Rico Salmela, menutup rangkaian performa impresifnya musim ini dengan menempati posisi kelima, tepat di belakang kelompok pembalap terdepan.

Kelompok berikutnya di lintasan dipimpin oleh Marco Morelli, yang berhasil memperbaiki posisinya secara signifikan dari urutan ke-14 di grid dengan motor Aspar kedua, hingga akhirnya finis di posisi keenam.

Pemenang Valencia tahun 2025, Adrian Fernandez, sempat berada di posisi keenam sendirian selama sebagian besar jalannya balapan setelah rekan setimnya di Leopard, Pini, tersingkir tepat di depannya. Fernandez tidak mampu mengejar kelompok di depannya, dan pada tahap akhir balapan, ia justru tersusul oleh rombongan pembalap yang berada di belakangnya.

Pembalap debutan Jesus Rios menutup akhir pekan yang solid dengan menempati posisi kedelapan untuk tim Rivacold Snipers, tepat di depan pembalap CIP Green Power, Adrian Cruces, yang finis di posisi kesembilan. Sementara itu, Joel Esteban berhasil menembus sepuluh besar untuk tim Level UP - MTA.

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Casey O’Gorman juga berhasil memperbaiki posisinya di awal balapan—setelah sebelumnya gagal lolos dari sesi Q1—dengan naik dari posisi ke-19 ke posisi ke-11 untuk tim SIC 58 Squadra Corse, unggul jauh di depan pembalap berikutnya di lintasan, Veda Pratama.

Itu adalah akhir pekan yang penuh naik-turun bagi Veda. Awal yang lambat membuatnya harus memulai dari Q1, namun absennya Ryusei Yamanaka memberinya kesempatan untuk menempati posisi di Q2, di mana ia berhasil finis di posisi sepuluh besar.

Pembalap Indonesia itu kemudian dijatuhi double long-lap penalty karena dianggap mengganggu Jesus Rios saat Rios sedang melakukan flying lap di Q2.

Akibat menjalani penalti tersebut, pembalap Honda Team Asia ini sempat terlempar ke luar posisi dua puluh besar, sebelum akhirnya bangkit kembali untuk finis di urutan ke-12.

Hakim Danish menempati posisi ke-13 untuk MT Helmets - satu-satunya pembalap tim tersebut yang tersisa di grid - di depan Matteo Bertelle yang berada di posisi ke-14 untuk Level Up - MTA. Scott Ogden menutup kiprahnya di Moto3 dengan mengamankan satu poin terakhir yang tersedia, saat memacu motor kedua milik tim CIP Green Power.

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Zen Mitani mengamankan posisi start di sepuluh besar, namun pembalap Honda Team Asia itu kehilangan peluang bersaing setelah menerima double long-lap penalty akibat melakukan jump start. Penalti tersebut muncul pada layar dasbor motornya dan telah ia jalani, yang menyebabkan pembalap asal Jepang itu terlempar dari zona poin dan finis di posisi ke-17.

Belakangan diketahui bahwa telah terjadi kekeliruan menyusul perubahan susunan grid akibat absennya Joel Kelso - yang terlibat kecelakaan dengan Pratama di akhir sesi kualifikasi.

Karena posisi setiap pembalap di grid bergeser naik satu tingkat, hukuman tersebut seharusnya ditujukan untuk rekan setim Mitani, yakni Pratama.

Official Valencia Moto3 Records:

Lap tercepat: Brian Uriarte (2026, Q2) 1’ 35.938s

Lap balapan tercepat: Alvaro Carpe (2025) 1’ 37.715s

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