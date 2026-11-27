David Almansa kembali memecahkan rekor lap lainnya saat ia memimpin para pembalap yang lolos langsung ke Q2 pada sesi Practice Moto3 Valencia.

Awal yang dingin di Sirkuit Ricardo Tormo berganti menjadi kondisi lintasan yang lebih hangat saat sesi latihan berlangsung. Almansa dari Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu tidak perlu melakukan upaya di menit akhir untuk lolos ke Q2, catatan waktu 1 menit 36,402 detik - yang juga menjadi rekor baru - bertahan sampai bendera kotak-kotak tanda sesi selesai dikibarkan.

Alvaro Carpe, yang membalap untuk tim Red Bull KTM Ajo, berhasil memperkecil selisih waktu dan menempati posisi kedua dengan selisih 0,273 detik.

Sementara itu, pembalap debutan Rico Salmela melanjutkan performa impresifnya setelah meraih podium di Portimao, kali ini dengan mengamankan posisi ketiga yang kompetitif bagi tim Tech3.

Juara Moto3 2026, Maximo Quiles, hampir terjatuh dari motor Aspar-nya sebanyak enam atau tujuh kali - semuanya akibat ban depan selip atau motor yang bergoyang - saat ia berupaya memperbaiki catatan waktunya. Pada akhirnya, ia berada di posisi empat, meski terpaut 0,572 detik dari catatan Almansa.

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Jesus Rios menempel ketat di belakang Quiles untuk mencatatkan performa terbaiknya, yang membawa pembalap debutan tim Rivacold Snipers itu menempati posisi kelima, menjadi pembalap Honda tercepat dalam sesi latihan tersebut.

Adrian Cruces mencatatkan waktu tercepat keenam untuk CIP Green Power, mengungguli Joel Kelso dari GRYD Racing serta pemimpin sesi FP1 sekaligus pemenang balapan musim lalu, Adrian Fernandez, yang berada di posisi kedelapan untuk Leopard Honda setelah sempat melebar ke gravel.

Joel Esteban menempati posisi kesembilan untuk Level Up - MTA, sementara Marco Morelli menyusul tepat di belakangnya untuk melengkapi posisi sepuluh besar dalam sesi tersebut dengan motor Aspar kedua.

Brian Uriarte sempat kesulitan mendapatkan putaran yang bersih dan sempat pula keluar-masuk area kerikil saat berada di posisi kesembilan.

Hal ini membuatnya turun ke posisi ke-11 dengan motor Ajo kedua, sedikit lebih cepat daripada Hakim Danish yang mengakhiri hari Jumat di posisi ke-12, terpaut satu detik dari catatan waktu Almansa untuk tim MT Helmets.

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Slot tersisa untuk langsung lolos ke Q2 diraih oleh Ryusei Yamanaka, yang menempati posisi ke-13 di belakang rekan setimnya, serta Zen Mitani.

Mitani, yang melanjutkan performa kuat dari FP1, berhasil menyelesaikan sesi kedua hari itu di posisi ke-14, mengungguli rekan setimnya, Veda Pratama, yang harus melalui babak Q1 untuk memperbaiki posisi start-nya.

Moto3 Valencia 2026 - Ricardo Tormo - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim Laptime/Gap 1 David Almansa SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) 1' 36.402s 2 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.273s 3 Rico Salmela FIN Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.393s 4 Maximo Quiles SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.572s 5 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +0.690s 6 Adrian Cruces SPA CIP Green Power (KTM) +0.753s 7 Joel Kelso AUS GRYD Racing (Honda) +0.819s 8 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.827s 9 Joel Esteban SPA LEVEL UP - MTA (KTM) +0.870s 10 Marco Morelli ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.944s 11 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.996s 12 Hakim Danish MAL AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +1,021s 13 Ryusei Yamanaka JPN AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +1.038s 14 Zen Mitani JPN Honda Team Asia (Honda) +1.103s 15 Veda Pratama INA Honda Team Asia (Honda) +1.104s 16 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +1.204s 17 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.298s 18 Matteo Bertelle ITA LEVEL UP - MTA (KTM) +1.321s 19 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +1.344s 20 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +1.454s 21 Eddie O'Shea GBR GRYD - Racing (Honda) +1.485s 22 Kiattisak Singhapong THA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.518s 23 Ruche Moodley RSA CODE Motorsports (KTM) +1.786s 24 Guido Pini ITA Leopard Racing (Honda) +1.850s 25 Cormac Buchanan NZL CODE Motorsports (KTM) +1.858s 26 Leo Rammerstorfer AUT SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.943s

Rekor resmi Moto3 Valencia:



Lap balapan tercepat: Alvaro Carpe (2025) 1’ 37.715s

Lap tercepat: David Almansa (2026, Practice) 1’ 36.402s

Free Practice 1

Sesi pembuka hari ini di Valencia diwarnai dengan serangkaian putaran yang lebih cepat saat waktu tersisa lima menit. Fernandez berhasil menempati posisi teratas untuk tim Leopard dan Honda, dengan catatan waktu hanya 0,010 detik lebih cepat daripada Carpe—pembalap KTM terbaik dari tim Ajo—yang berada di posisi kedua.

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Melengkapi posisi tiga besar di awal sesi adalah Almansa, yang sempat memimpin cukup lama. Salmela juga sempat memimpin sebelum akhirnya menempati posisi keempat, sementara sesama pembalap debutan, Danish, melengkapi posisi lima besar di sesi latihan bebas pertama (FP1) ini.

Quiles, yang merupakan juara tahun 2026, berada di posisi ke-11. Ia menghabiskan sebagian besar sesi dengan membuntuti rekan setimnya di Aspar, Morelli, sebelum akhirnya terjatuh di tikungan kesepuluh.

Munoz menjadi pembalap dengan posisi tertinggi di antara mereka yang tergelincir ke area kerikil (gravel), yakni di peringkat ke-16. Pembalap lain yang juga terjatuh - Yamanaka dan Pratama - menempati posisi terbawah dalam daftar catatan waktu bersama Morelli.