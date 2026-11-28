Pembalap rookie Brian Uriarte memecahkan rekor lap untuk meraih pole position pada kualifikasi Moto3 Valencia dari Sirkuit Ricardo Tormo.

Uriarte bertekad untuk mengungguli rekan setimnya di Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe, demi menempati posisi ketiga dalam klasemen umum.

Ia membuka peluang lebar untuk menyalip setelah meraih pole keempatnya musim ini, sekaligus mencatatkan rekor putaran baru dengan waktu 1 menit 35,938 detik saat melaju di belakang David Almansa.

Almansa, pole-sitter Portimao, menjadi yang tercepat pada hari Jumat. Pembalap yang menempati posisi runner-up kejuaraan tahun 2026 ini sempat terjatuh pada FP2 yang berlangsung di tengah cuaca dingin, namun ia menjadi orang pertama yang mencatatkan rekor putaran baru di sesi kualifikasi kedua (Q2).

Almansa juga berupaya keras untuk merebut pole, namun di bawah tekanan - dengan Uriarte yang terus membuntutinya - ia justru terjatuh di tikungan terakhir.

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Insiden ini membuat pembalap asal Spanyol tersebut harus puas berada tepat di belakang Uriarte dengan selisih waktu hanya 0,025 detik saat melintasi garis finis.

Juara Moto3 2026, Maximo Quiles, terjatuh dua kali pada sesi latihan bebas kedua (FP2) pagi hari saat ia terus memacu motor Aspar-nya hingga ke batas maksimal.

Meski demikian, ia mampu bangkit dan tampil tenang di sesi kualifikasi, menempati posisi ketiga dengan selisih hanya 0,041 detik dari laptime milik Uriarte dalam sesi yang berlangsung sangat ketat.

Alvaro Carpe memimpin jalannya sesi FP2 di awal hari; ia tampak nyaman dalam kondisi suhu yang lebih sejuk dan sempat memimpin sesi Q2 dengan catatan waktu yang saat itu menjadi rekor putaran, sebelum akhirnya menempati posisi keempat dengan motor Ajo miliknya.

Guido Pini menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Menempati posisi ke-24 pada hari Jumat, pembalap tim Leopard ini memanfaatkan kesempatan keduanya di babak kualifikasi - setelah berhasil lolos dari Q1 - untuk mengamankan posisi kelima, menjadi Honda tercepat di kualifikasi.

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Rookie Rico Salmela dan Jesus Rios melanjutkan tren peningkatan performa mereka hingga ke Q2; pembalap Red Bull KTM Tech3 tersebut menempati posisi keenam, sementara pembalap Rivacold Snipers berada di posisi ketujuh.

David Munoz, yang melaju dari Q1, berhasil menempati posisi kedelapan dengan motor Dynavolt miliknya. Ia berada di depan satu-satunya pembalap MT Helmets - MSI yang tersisa, Hakim Danish, di mana sang debutan mencatatkan waktu tercepat kesembilan di Q2.

Joel Kelso terjatuh jelang akhir sesi, namun ia telah mencatatkan waktu yang cukup untuk mengamankan posisi start di sepuluh besar bagi GRYD Racing.

Adrian Fernandez, pembalap tim Leopard yang memenangkan balapan Valencia dari pole pada akhir musim lalu, juga terjatuh menjelang akhir sesi kali ini. Ia menyelesaikan sesi Q2 di posisi ke-11 dengan motor Leopard lainnya.

Veda Pratama dijadwalkan untuk turun ke lintasan pada sesi Q1 setelah mengakhiri hari Jumat di posisi ke-15, tepat di belakang rekan setimnya, Zen Mitani.

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Tapi setelah Ryusei Yamanaka berpisah dari MT Helmets untuk berpisah secara langsung sebelum kualifikasi, pembalap Indonesia itu dipromosikan langsung ke Q2. Ia menempati posisi ke-13 - tepat berada di belakang Mitani - setelah mengalami kecelakaan jelang akhir Q2.

Joel Esteban terjatuh di awal sesi, yang menyebabkan pembalap tim Level UP - MTA tersebut tidak berhasil mencatatkan satu pun putaran cepat.

Official Valencia Moto3 Records:

Fastest race lap: Alvaro Carpe (2025) 1’ 37.715s

New all-time lap record: Brian Uriarte (2026, Q2) 1’ 35.938s