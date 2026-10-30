Moto3 Malaysia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang

Hasil lengkap latihan Jumat Moto3 Malaysia dari Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.

David Almansa topped the opening day of action in Moto3 at Sepang
David Almansa topped the opening day of action in Moto3 at Sepang
© Gold and Goose

David Almansa membuka akhir pekan Moto3 Malaysia 2026 sebagai pembalap tercepat di sesi Practice, dan memimpin para pembalap yang langsung lolos ke Q2.

Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut mencatatkan laptime 2 menit 11,427 detik pada lima menit terakhir sesi untuk naik dari posisi ketujuh menuju puncak timesheets.

Tiga pembalap debutan (rookie) menjadi yang paling mendekati catatan waktu terbaik hari itu.

Rico Salmela melakukan upaya terakhir dengan motor Tech3 untuk naik dari posisi 11 ke posisi kedua dengan waktu tersisa tiga menit, hanya 0,069 detik lebih lambat dari Almansa.

Veda Pratama, yang mengamankan pole di balapan Australia yang gagal digelar berada di posisi ketiga, Honda tercepat di Practice untuk Honda Team Asia.

Bertekad tampil mengesankan di kandang sendiri, Hakin Danish menempati posisi keempat, memimpin hanya beberapa detik sebelum Almansa mengambil alih, untuk MT Helms.

Adrian Fernandez, yang sempat memimpin di awal sesi, berhasil mempertahankan posisi kelima dengan catatan waktu yang ia buat tepat setelah melakukan manuver agresif terhadap David Munoz. Sementara itu, Matteo Bertelle memperbaiki posisinya ke urutan keenam untuk tim Level Up - MTA.

Alvaro Carpe, yang memimpin sesi FP1, menempati posisi ketujuh untuk Red Bull KTM Ajo. Posisinya ini menyusul insiden akibat gaya berkendara yang kurang bijak, yang memicu kontak fisik antara dirinya dan Ryusei Yamanaka—pembalap yang tampak kesal dan sempat melayangkan gestur protes.

Joel Esteban mengamankan posisi kedelapan dengan motor kedua dari tim Level Up. Ia mencatatkan waktu yang sedikit lebih cepat daripada Brian Uriarte, yang memimpin klasemen rookie. Uriarte berpeluang mengunci status rookie terbaik akhir pekan ini, tetapi ia tertinggal belakang dua rival terdekatnya, Pratama dan Danish.

Munoz berhasil finis di posisi sepuluh besar dengan motor kedua dari tim Dynavolt, sementara juara baru Maximo Quiles menempati posisi ke-11 untuk tim Aspar.

Moto3 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)2' 11.427s
2Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.069s
3Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.092s
4Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.146s
5Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.162s
6Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.198s
7Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.304s
8Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.385s
9Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.431s
10David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.434s
11Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.479s
12Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.563s
13Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+0.575s
14Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.615s
15Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.874s
16Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.893s
17Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.893s
18Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.946s
19Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.065s
20Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +1.123s
21Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.143s
22Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.456s
23Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) +1.540s
24Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.068s
25Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+2.715s

Rekor resmi Moto3 Malaysia:

Lap tercepat: Adrian Fernandez (2024) 2’ 09.542s
Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 2’ 11.047s

Free Practice 1

Upaya di saat-saat terakhir dari Carpe membuat pembalap asal Spanyol itu kembali menempati posisi pertama dalam sesi tersebut, mengungguli Quiles dengan selisih 0,129 detik. 

Marco Morelli berhasil masuk ke dalam tiga besar, di depan Pratama - rookie dan pembalap Honda terbaik pada sesi pertama - sementara pendatang baru lainnya, Danish, melengkapi posisi lima besar.

Uriarte menjadi satu-satunya pembalap yang mengalami kecelakaan; insiden kecil tersebut membuatnya turun ke posisi kesembilan.

Moto3 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)2' 11.585s
2Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.129s
3Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.135s
4Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.234s
5Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.249s
6Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.256s
7Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.280s
8Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.578s
9Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.688s
10Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) +0.698s
11Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.723s
12Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +0.741s
13Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.812s
14Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+0.827s
15David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.849s
16Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+1.047s
17David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.121s
18Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.228s
19Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+1.302s
20Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.421s
21Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.570s
22Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.573s
23Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+1.846s
24Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.850s
25Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.858s


 

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2026
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Sirkuit Internasional Sepang
Moto3
Moto3 Malaysia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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