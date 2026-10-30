Moto3 Malaysia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
Hasil lengkap latihan Jumat Moto3 Malaysia dari Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.
David Almansa membuka akhir pekan Moto3 Malaysia 2026 sebagai pembalap tercepat di sesi Practice, dan memimpin para pembalap yang langsung lolos ke Q2.
Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut mencatatkan laptime 2 menit 11,427 detik pada lima menit terakhir sesi untuk naik dari posisi ketujuh menuju puncak timesheets.
Tiga pembalap debutan (rookie) menjadi yang paling mendekati catatan waktu terbaik hari itu.
Rico Salmela melakukan upaya terakhir dengan motor Tech3 untuk naik dari posisi 11 ke posisi kedua dengan waktu tersisa tiga menit, hanya 0,069 detik lebih lambat dari Almansa.
Veda Pratama, yang mengamankan pole di balapan Australia yang gagal digelar berada di posisi ketiga, Honda tercepat di Practice untuk Honda Team Asia.
Bertekad tampil mengesankan di kandang sendiri, Hakin Danish menempati posisi keempat, memimpin hanya beberapa detik sebelum Almansa mengambil alih, untuk MT Helms.
Adrian Fernandez, yang sempat memimpin di awal sesi, berhasil mempertahankan posisi kelima dengan catatan waktu yang ia buat tepat setelah melakukan manuver agresif terhadap David Munoz. Sementara itu, Matteo Bertelle memperbaiki posisinya ke urutan keenam untuk tim Level Up - MTA.
Alvaro Carpe, yang memimpin sesi FP1, menempati posisi ketujuh untuk Red Bull KTM Ajo. Posisinya ini menyusul insiden akibat gaya berkendara yang kurang bijak, yang memicu kontak fisik antara dirinya dan Ryusei Yamanaka—pembalap yang tampak kesal dan sempat melayangkan gestur protes.
Joel Esteban mengamankan posisi kedelapan dengan motor kedua dari tim Level Up. Ia mencatatkan waktu yang sedikit lebih cepat daripada Brian Uriarte, yang memimpin klasemen rookie. Uriarte berpeluang mengunci status rookie terbaik akhir pekan ini, tetapi ia tertinggal belakang dua rival terdekatnya, Pratama dan Danish.
Munoz berhasil finis di posisi sepuluh besar dengan motor kedua dari tim Dynavolt, sementara juara baru Maximo Quiles menempati posisi ke-11 untuk tim Aspar.
Moto3 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|2' 11.427s
|2
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.069s
|3
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.092s
|4
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.146s
|5
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.162s
|6
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.198s
|7
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.304s
|8
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.385s
|9
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.431s
|10
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.434s
|11
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.479s
|12
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.563s
|13
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+0.575s
|14
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.615s
|15
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.874s
|16
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.893s
|17
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.893s
|18
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.946s
|19
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.065s
|20
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.123s
|21
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.143s
|22
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.456s
|23
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.540s
|24
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.068s
|25
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.715s
Rekor resmi Moto3 Malaysia:
Lap tercepat: Adrian Fernandez (2024) 2’ 09.542s
Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 2’ 11.047s
Free Practice 1
Upaya di saat-saat terakhir dari Carpe membuat pembalap asal Spanyol itu kembali menempati posisi pertama dalam sesi tersebut, mengungguli Quiles dengan selisih 0,129 detik.
Marco Morelli berhasil masuk ke dalam tiga besar, di depan Pratama - rookie dan pembalap Honda terbaik pada sesi pertama - sementara pendatang baru lainnya, Danish, melengkapi posisi lima besar.
Uriarte menjadi satu-satunya pembalap yang mengalami kecelakaan; insiden kecil tersebut membuatnya turun ke posisi kesembilan.
Moto3 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|2' 11.585s
|2
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.129s
|3
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.135s
|4
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.234s
|5
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.249s
|6
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.256s
|7
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.280s
|8
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.578s
|9
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.688s
|10
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.698s
|11
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.723s
|12
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.741s
|13
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.812s
|14
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.827s
|15
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.849s
|16
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.047s
|17
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.121s
|18
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.228s
|19
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.302s
|20
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.421s
|21
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.570s
|22
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.573s
|23
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+1.846s
|24
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.850s
|25
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.858s