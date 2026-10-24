Moto3 Australia 2026: Veda Pratama Rengkuh Pole Grand Prix Pertamanya

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, putaran 18 dari 22.

Veda Pratama secured his first ever Moto3 pole at Phillip Island
Veda Pratama secured his first ever Moto3 pole at Phillip Island
© Gold and Goose

Veda Pratama mencatatkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih pole position Grand Prix, ia memuncaki sesi kualifikasi Moto3 Australia di Sirkuit Phillip Island. 

Memulai kualifikasi dari Q1, Veda berada di posisi lima dengan sisa waktu untuk satu putaran terakhir di Q2. Pembalap Honda Team Asia itu menempatkan dirinya di posisi paling belakang dalam kelompok terbesar di lintasan.

Posisi ini membuatnya bisa memanfaatkan pembalap di depannya sebagai acuan. Ia pun melesat maju dengan laptime 1 menit 35,299 detik, yang cukup untuk meraih pole position Moto3 pertamanya, menggeser juara dunia yang baru dinobatkan - Maximo Quiles - dengan selisih 0,021 detik.

Pembalap tuan rumah Joel Kelso memastikan ada dua Honda di baris depan, ia membawa motor GYRD Racing dengan livery Australia ke pole sementara sebelum posisinya diambil oleh Quiles, dan akhirnya Veda.

Kelso, pole-sitter Phillip Island musim lalu, memiliki peluang terakhirnya untuk mempertahankan posisi pole dengan catatan waktu yang lebih baik digagalkan oleh Rico Salmela, yang melakukan kesalahan fatal di tikungan keempat hingga menabrak bagian belakang motor Kelso. 

Pembalap asal Australia itu beruntung masih bisa tetap tegak di atas motornya - sehingga livery khusus pada motornya pun selamat - tapi akhirnya harus puas menempati posisi ketiga, melengkapi barisan depan.

Joel Esteban juga berhasil selamat dari insiden kontak - pembalap tim Level Up - MTA itu sedang menjalani putaran terbaiknya saat bertemu dengan Ryusei Yamanaka yang melaju lebih lambat di lintasan. 

Yamanaka, yang menjulurkan kakinya untuk melakukan manuver belok tanpa menyadari situasi di sekitarnya, akhirnya mengenai Esteban dengan kakinya. Meski demikian, pembalap asal Spanyol itu tetap mampu mencatatkan waktu lebih cepat pada putaran tersebut dan mengamankan posisi keempat.

Eddie O'Shea juga berhasil memanfaatkan sesi Q1 untuk melaju lebih jauh dan menempatkan motor GRYD kedua di baris kedua, tepatnya di posisi kelima. 

Ia berada di depan sesama pembalap Honda, Adrian Fernandez dari tim Leopard, yang menempati posisi keenam, sekaligus menggeser posisi Scott Ogden dari tim CIP Green Power ke urutan ketujuh.

Guido Pini memuncaki Q1 dan akhirnya menempati posisi kedelapan dengan motor Leopard kedua, sementara Kiattisak Singhapong—yang untuk pertama kalinya langsung lolos ke Q2 sejak mengambil alih kursi di tim Rivacold Snipers—berhasil mengamankan posisi kesembilan di sesi Q2 tersebut.

Matteo Bertelle melengkapi posisi sepuluh besar dengan motor kedua dari tim Level Up - MTA.

Official Australian Moto3 Records:
Lap tercepat: Joel Kelso (2025) 1’ 34.056s
Lap balapan tercepat: Alvaro Carpe (2025) 1’ 35.323s

Moto3 Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)1' 35.299s
2Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.021s
3Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.067s
4Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.077s
5Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+0.148s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.319s
7Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.380s
8Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.510s
9Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) +0.542s
10Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.613s
11David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.615s
12Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.622s
13Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.678s
14Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.698s
15Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.810s
16David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.009s
17Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.551s
18Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.793s
Q1
19Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)1' 36.661s
20Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)1' 36.954s
21Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)1' 37.090s
22Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)1' 37.100s
23Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)1' 37.169s
24Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) 1' 37.243s
25Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)1' 37.641s
26Marianos NikolisAUSCODE Motorsports (KTM)1' 39.046s

Tags:

2026
Moto3
Australia
Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
Moto3 Australia 2026: Veda Pratama Rengkuh Pole Grand Prix Pertamanya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

Moto3 Results
Moto3 Australia 2025: Kelso Raih Pole Bersejarah di Phillip Island
Joel Kelso, Moto3, 2025, pole position, Australian GP, Phillip Island
Moto3 Results
Moto3 Australia 2025: Hasil Latihan Hari Jumat dari Phillip Island
David Almansa, Moto3, 2025, Australian GP, Phillip Island
Moto3 Results
Moto3 Australia: Alonso Samai Rekor Kemenangan Rossi
David Alonso, Moto3, Australia, 2024
Moto3 Results
Moto3 Australia: Hasil Practice Hari Jumat di Sirkuit Phillip Island
Angel Piqueras, Australia, 2024, Friday practice
Moto3 News
Tim Diogo Moreira Tidak Tahu Pembalapnya Kehilangan Kesadaran
Diogo Moreira, Moto3 race, Australian MotoGP, 22 October
Moto3 News
Berlaku Tak Sopan ke Steward, Kaito Toba Didenda dan Diskors
Kaito Toba, Moto3 race, San Marino MotoGP, 10 September

Latest News

MotoGP News
Yamaha Ditunjuk sebagai Pemasok Motor Moto3 Mulai Musim 2028
25/06/26
Yamaha logo, MotoGP 2026.
Moto3 News
David Munoz Dioperasi setelah Kecelakaan Lap Terakhir Moto3 Hungaria
08/06/26
David Munoz,, Moto3, 2026 Hungarian MotoGP.
Moto3 News
Banding Leopard Racing atas Diskualifikasi Adrian Fernandez Ditolak
06/06/26
Adrian Fernandez, Leopard Racing, Moto3 2026
Moto3 News
BREAKING: Adrian Fernandez Didiskualifikasi dari Enam Balapan Moto3
05/06/26
Adrian Fernandez, Leopard Racing, Moto3 2026
Moto3 News
Brian Uriarte Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
04/06/26
Brian Uriarte, 2026 Catalunya Moto3.

More News

Moto3 News
Veda Pratama Mencatat Sejarah untuk Indonesia di Moto3 Brazil
24/03/26
Veda Pratama, Honda Team Asia, Brazilian Moto3 round
Moto3 News
Sic58 Umumkan Pengganti Noah Dettwiler untuk Moto3 2026
12/01/26
Luca Lunetta, Sic58, 2025 San Marino Moto3
Moto2 News
Tes Moto2 dan Moto3 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa
26/11/25
Barry Baltus
Moto3 News
Noah Dettwiler Jalani Rehabilitasi usai Insiden Moto3 Malaysia
25/11/25
Noah Dettwiler, 2025 Moto3 German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
WSS News
Aldi Satya Mahendra Pindah ke AS Yamaha untuk Musim WorldSSP 2026
10/11/25
Aldi Satya Mahendra AS Yamaha WorldSSP 2026