Moto3 Australia 2026: Veda Pratama Rengkuh Pole Grand Prix Pertamanya

Veda Pratama mencatatkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih pole position Grand Prix, ia memuncaki sesi kualifikasi Moto3 Australia di Sirkuit Phillip Island.

Memulai kualifikasi dari Q1, Veda berada di posisi lima dengan sisa waktu untuk satu putaran terakhir di Q2. Pembalap Honda Team Asia itu menempatkan dirinya di posisi paling belakang dalam kelompok terbesar di lintasan.

Posisi ini membuatnya bisa memanfaatkan pembalap di depannya sebagai acuan. Ia pun melesat maju dengan laptime 1 menit 35,299 detik, yang cukup untuk meraih pole position Moto3 pertamanya, menggeser juara dunia yang baru dinobatkan - Maximo Quiles - dengan selisih 0,021 detik.

Pembalap tuan rumah Joel Kelso memastikan ada dua Honda di baris depan, ia membawa motor GYRD Racing dengan livery Australia ke pole sementara sebelum posisinya diambil oleh Quiles, dan akhirnya Veda.

Kelso, pole-sitter Phillip Island musim lalu, memiliki peluang terakhirnya untuk mempertahankan posisi pole dengan catatan waktu yang lebih baik digagalkan oleh Rico Salmela, yang melakukan kesalahan fatal di tikungan keempat hingga menabrak bagian belakang motor Kelso.

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Pembalap asal Australia itu beruntung masih bisa tetap tegak di atas motornya - sehingga livery khusus pada motornya pun selamat - tapi akhirnya harus puas menempati posisi ketiga, melengkapi barisan depan.

Joel Esteban juga berhasil selamat dari insiden kontak - pembalap tim Level Up - MTA itu sedang menjalani putaran terbaiknya saat bertemu dengan Ryusei Yamanaka yang melaju lebih lambat di lintasan.

Yamanaka, yang menjulurkan kakinya untuk melakukan manuver belok tanpa menyadari situasi di sekitarnya, akhirnya mengenai Esteban dengan kakinya. Meski demikian, pembalap asal Spanyol itu tetap mampu mencatatkan waktu lebih cepat pada putaran tersebut dan mengamankan posisi keempat.

Eddie O'Shea juga berhasil memanfaatkan sesi Q1 untuk melaju lebih jauh dan menempatkan motor GRYD kedua di baris kedua, tepatnya di posisi kelima.

Ia berada di depan sesama pembalap Honda, Adrian Fernandez dari tim Leopard, yang menempati posisi keenam, sekaligus menggeser posisi Scott Ogden dari tim CIP Green Power ke urutan ketujuh.

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Guido Pini memuncaki Q1 dan akhirnya menempati posisi kedelapan dengan motor Leopard kedua, sementara Kiattisak Singhapong—yang untuk pertama kalinya langsung lolos ke Q2 sejak mengambil alih kursi di tim Rivacold Snipers—berhasil mengamankan posisi kesembilan di sesi Q2 tersebut.

Matteo Bertelle melengkapi posisi sepuluh besar dengan motor kedua dari tim Level Up - MTA.

Official Australian Moto3 Records:

Lap tercepat: Joel Kelso (2025) 1’ 34.056s

Lap balapan tercepat: Alvaro Carpe (2025) 1’ 35.323s