Moto3 Australia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island
Hasil lengkap dari latihan hari Jumat untuk Moto3 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, putaran 18 dari 22.
Alvaro Carpe memastikan tempat langsung di Q2 setelah memimpin sesi Practice yang krusial untuk Moto3 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island.
Setelah berada di litasan dengan motor Red Bull lainnya di awal sesi, Carpe melakukan sebuah putaran solo di akhir sesi yang membawanya ke puncak timesheets dengan laptime 1 menit 35,292 detik.
Pembalap tuan rumah, Joel Kelso, mencatatkan waktu yang paling mendekati—terpaut hanya 0,026 detik—sekaligus menempatkannya sebagai pembalap Honda tercepat untuk tim GRYD Racing.
Melengkapi posisi tiga besar di awal sesi adalah juara yang baru saja dinobatkan, Maximo Quiles. Pembalap tim Aspar tersebut mencatatkan waktu terbaik pribadinya setelah sebelumnya menjalani simulasi balapan yang cukup panjang.
David Almansa mencatatkan waktu tercepat keempat untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sedikit lebih cepat daripada Scott Ogden - yang menunjukkan peningkatan performa signifikan - di posisi kelima untuk tim CIP Green Power pada sesi kedua.
Rico Salmela juga menunjukkan perkembangan positif, ia naik dari posisi ke-19 menjadi P6 menjelang lima menit terakhir sesi tersebut dan menjadi roookie terbaik.
Matteo Bertelle menempati posisi ketujuh untuk Level Up - MTA, di depan David Munoz, yang sempat terjatuh dari motor Dynavolt-nya menjelang akhir sesi, namun tetap berhasil mempertahankan posisi kedelapan.
Brian Uriarte mencatatkan waktu tercepat kesembilan dengan motor Ajo kedua, sementara upaya di saat-saat terakhir berhasil membawa Kiattisak Singhapong masuk ke posisi sepuluh besar, sebuah pencapaian impresif bagi pembalap Thailand itu.
Setelah finis keenam di Mandalika, Veda Ega Pratama harus memulai kualifikasi hari Sabtu dari Q1 karena hanya berada di posisi ke-16, terpaut 0,956 detik dari Carpe di puncak timesheets, dan 0,076 detik dari Ryusei Yamanaka di posisi ke-14.
Selain Munoz, ada beberapa pembalap lain yang terjatuh selama sesi latihan; Marianos Nikolis, Hakim Danish, dan Guido Pini.
Moto3 Australia 2026 - Phillip island - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|1' 35.292s
|2
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.026s
|3
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.131s
|4
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.324s
|5
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.355s
|6
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.512s
|7
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.621s
|8
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.690s
|9
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.731s
|10
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.760s
|11
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.830s
|12
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.849s
|13
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.866s
|14
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.880s
|15
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+0.903s
|16
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.956s
|17
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.972s
|18
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.974s
|19
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.053s
|20
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.074s
|21
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.345s
|22
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.422s
|23
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.842s
|24
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.331s
|25
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+2.482s
|26
|Marianos Nikolis
|AUS
|CODE Motorsports (KTM)
|+3.055s
Rekor laptime Moto3 Australia:
Lap tercepat: Joel Kelso (2025) 1’ 34.056s
Lap balapan tercepat: Alvaro Carpe (2025) 1’ 35.323s
Free Practice 1
Beberapa pembalap sempat bergantian memimpin selama Free Practice 1 berdurasi 35 menit, dengan Quiles berhasil menyelesaikan satu putaran terakhir yang membawanya kembali ke posisi pertama dalam sesi itu.
Pembalap tim Aspar tersebut menggeser posisi pembalap debutan Uriarte, yang terpaut hanya 0,086 detik lebih lambat. Sementara itu, rekan setimnya, Carpe, mencatatkan waktu terbaik pribadi yang menempatkannya di posisi tiga besar.
Di belakang trio KTM tersebut, posisi lima besar dilengkapi oleh dua pembalap Honda dari tim GRYD Racing: pembalap tuan rumah Kelso di posisi keempat, dan O’Shea di posisi kelima - pembalap terakhir yang mencatatkan selisih waktu dalam kisaran setengah detik dari catatan waktu tercepat.
Hanya ada satu insiden terjatuh dalam sesi ini, yakni Casey O’Gorman yang tergelincir ke area kerikil (gravel) di tikungan ketiga.
Moto3 Australia 2026 - Phillip island - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|1.35.439s
|2
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.086s
|3
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.107s
|4
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.244s
|5
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+0.353s
|6
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.768s
|7
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.086s
|8
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.103s
|9
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.103s
|10
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.129s
|11
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.141s
|12
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.186s
|13
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.316s
|14
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.370s
|15
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.388s
|16
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.597s
|17
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.637s
|18
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.827s
|19
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.934s
|20
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.937s
|21
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.170s
|22
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.699s
|23
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2.615s
|24
|Marianos Nikolis
|AUS
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.725s
|25
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+3.021s
|26
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+3.182s