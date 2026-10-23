Moto3 Australia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island

Hasil lengkap dari latihan hari Jumat untuk Moto3 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, putaran 18 dari 22.

Alvaro Carpe was fastest in Moto3 on Friday ahead of the Australian Grand Prix
Alvaro Carpe was fastest in Moto3 on Friday ahead of the Australian Grand Prix
© Gold and Goose

Alvaro Carpe memastikan tempat langsung di Q2 setelah memimpin sesi Practice yang krusial untuk Moto3 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island.

Setelah berada di litasan dengan motor Red Bull lainnya di awal sesi, Carpe melakukan sebuah putaran solo di akhir sesi yang membawanya ke puncak timesheets dengan laptime 1 menit 35,292 detik.

Pembalap tuan rumah, Joel Kelso, mencatatkan waktu yang paling mendekati—terpaut hanya 0,026 detik—sekaligus menempatkannya sebagai pembalap Honda tercepat untuk tim GRYD Racing.

Melengkapi posisi tiga besar di awal sesi adalah juara yang baru saja dinobatkan, Maximo Quiles. Pembalap tim Aspar tersebut mencatatkan waktu terbaik pribadinya setelah sebelumnya menjalani simulasi balapan yang cukup panjang.

David Almansa mencatatkan waktu tercepat keempat untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sedikit lebih cepat daripada Scott Ogden - yang menunjukkan peningkatan performa signifikan - di posisi kelima untuk tim CIP Green Power pada sesi kedua.

Rico Salmela juga menunjukkan perkembangan positif, ia naik dari posisi ke-19 menjadi P6 menjelang lima menit terakhir sesi tersebut dan menjadi roookie terbaik.

Matteo Bertelle menempati posisi ketujuh untuk Level Up - MTA, di depan David Munoz, yang sempat terjatuh dari motor Dynavolt-nya menjelang akhir sesi, namun tetap berhasil mempertahankan posisi kedelapan.

Brian Uriarte mencatatkan waktu tercepat kesembilan dengan motor Ajo kedua, sementara upaya di saat-saat terakhir berhasil membawa Kiattisak Singhapong masuk ke posisi sepuluh besar, sebuah pencapaian impresif bagi pembalap Thailand itu.

Setelah finis keenam di Mandalika, Veda Ega Pratama harus memulai kualifikasi hari Sabtu dari Q1 karena hanya berada di posisi ke-16, terpaut 0,956 detik dari Carpe di puncak timesheets, dan 0,076 detik dari Ryusei Yamanaka di posisi ke-14.

Selain Munoz, ada beberapa pembalap lain yang terjatuh selama sesi latihan; Marianos Nikolis, Hakim Danish, dan Guido Pini.

Moto3 Australia 2026 - Phillip island - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)1' 35.292s
2Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.026s
3Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.131s
4David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.324s
5Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.355s
6Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.512s
7Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.621s
8David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.690s
9Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.731s
10Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) +0.760s
11Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.830s
12Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.849s
13Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.866s
14Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.880s
15Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+0.903s
16Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.956s
17Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.972s
18Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.974s
19Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +1.053s
20Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+1.074s
21Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.345s
22Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.422s
23Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.842s
24Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.331s
25Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+2.482s
26Marianos NikolisAUSCODE Motorsports (KTM)+3.055s

Rekor laptime Moto3 Australia:
Lap tercepat: Joel Kelso (2025) 1’ 34.056s
Lap balapan tercepat: Alvaro Carpe (2025) 1’ 35.323s

Free Practice 1

Beberapa pembalap sempat bergantian memimpin selama Free Practice 1 berdurasi 35 menit, dengan Quiles berhasil menyelesaikan satu putaran terakhir yang membawanya kembali ke posisi pertama dalam sesi itu.

Pembalap tim Aspar tersebut menggeser posisi pembalap debutan Uriarte, yang terpaut hanya 0,086 detik lebih lambat. Sementara itu, rekan setimnya, Carpe, mencatatkan waktu terbaik pribadi yang menempatkannya di posisi tiga besar.

Di belakang trio KTM tersebut, posisi lima besar dilengkapi oleh dua pembalap Honda dari tim GRYD Racing: pembalap tuan rumah Kelso di posisi keempat, dan O’Shea di posisi kelima - pembalap terakhir yang mencatatkan selisih waktu dalam kisaran setengah detik dari catatan waktu tercepat.

Hanya ada satu insiden terjatuh dalam sesi ini, yakni Casey O’Gorman yang tergelincir ke area kerikil (gravel) di tikungan ketiga.

Moto3 Australia 2026 - Phillip island - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)1.35.439s
2Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.086s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.107s
4Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.244s
5Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+0.353s
6Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.768s
7Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.086s
8Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.103s
9Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.103s
10David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.129s
11Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+1.141s
12David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.186s
13Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.316s
14Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+1.370s
15Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.388s
16Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.597s
17Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+1.637s
18Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.827s
19Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) +1.934s
20Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.937s
21Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.170s
22Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+2.699s
23Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +2.615s
24Marianos NikolisAUSCODE Motorsports (KTM)+2.725s
25Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+3.021s
26Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+3.182s

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2026
Moto3
Australia
Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
Moto3 Australia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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