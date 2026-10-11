Moto3 Indonesia 2026: Quiles Kunci Gelar Lewat Penampilan Dominan

Balapan Moto3 Grand Prix Indonesia berlangsung sengit dan penuh kekacauan, tapi hanya satu nama yang mendominasi balapan 20 lap: Maximo Quiles.

Pembalap Spanyol itu meraih kemenangan kesepuluhnya musim ini dengan melepaskan diri dari pertarungan sengit di belakangnya, sekaligus mengunci gelar juara berkat performa dominan dan penuh percaya diri di Sirkuit Pertamina Mandalika.

Start dari pole, David Almansa - yang sebelumnya menang dari pole di Jepang - berupaya keras mempertahankan posisi depan demi menjaga peluang juara tetap terbuka, dan ia sempat memimpin jalannya balapan di lap-lap awal.

Sementara itu, para pembalap lainnya fokus pada persaingan mereka masing-masing. Adrian Fernandez tak lama kemudian berhasil merangsek ke posisi terdepan, diikuti oleh pembalap tuan rumah Veda Pratama, sedangkan posisi Almansa melorot ke tengah rombongan hingga sempat turun ke peringkat ketujuh.

Quiles memulai balapan dari posisi keenam dan memanfaatkan peluang yang ada, lalu mengambil alih posisi terdepan pada lap ketiga. Sejak saat itu, pembalap tim Aspar tersebut terus memacu motornya dengan tekad kuat untuk menang di hadapan keluarganya yang datang langsung ke Lombok untuk menyaksikan balapan.

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Almansa secara bertahap berhasil kembali ke posisi kedua dan memangkas selisih waktu menjadi kurang dari dua detik meski Quiles sempat beberapa kali melebar dan menerima peringatan track limits di sebagian besar jalannya balapan.

Keunggulan di awal balapan ternyata sudah cukup; Almansa tidak mampu mempertahankan laju kencangnya, sehingga Quiles - yang mengendarai motor Kalex - berhasil finis dengan keunggulan 2,994 detik. Ia tampil terkendali di posisi terdepan untuk meraih kemenangan kesepuluhnya, yang memastikan gelar Moto3 2026 meski kompetisi masih menyisakan lima seri lagi.

Quiles melakukan selebrasi dengan perisai gladiator—yang terinspirasi oleh karakter dari film *Gladiator*—dihiasi berbagai emblem di sekelilingnya yang melambangkan kemenangan gelar kelas junior tim Aspar, serta angka 1 yang disematkan pada motornya.

Upaya pengejaran Almansa membawanya mengamankan posisi kedua dengan jarak yang cukup jauh, sementara pembalap *rookie* Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, merebut posisi podium terakhir setelah menyalip Matteo Bertelle pada lap pamungkas.

Keduanya sempat melebar di awal balapan dan berdekatan untuk sisa lap, hingga Bertelle mencatatkan rekor waktu putaran balap yang baru untuk memimpin, namun akhirnya harus menyerah kepada Level Up - MTA di tikungan-tikungan terakhir.

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Pembalap debutan Rico Salmela sempat menempati posisi ketiga sebelum disalip oleh dua pembalap lainnya, dan akhirnya finis di posisi kelima - berkendara sendirian tanpa rival di sekitarnya - untuk tim Red Bull KTM Tech3.

Veda Pratama sempat melorot posisinya sebelum bangkit kembali untuk menjadi pembalap Honda terbaik bagi Honda Team Asia di posisi keenam, mengungguli para pembalap Leopard; Guido Pini finis ketujuh, sementara pemenang balapan musim 2025, Fernandez, menempati posisi kedelapan.

Joel Esteban finis di posisi kesembilan dengan motor Level Up kedua, sedangkan Scott Ogden berhasil bangkit dari penalti posisi start dan posisi awal ke-21 untuk melengkapi jajaran sepuluh besar bagi tim CIP Green Power.

Rekor resmi Moto3 Indonesia:

Lap tercepat: Maximo Quiles (2026, FP2) 1’ 36.690s

Lap balapan tercepat: Matteo Bertelle (2026) 1’ 37.189s

Moto3 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap 1 Maximo Quiles SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) 20 Laps 2 David Almansa SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +2.994s 3 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +5.156s 4 Matteo Bertelle ITA LEVEL UP - MTA (KTM) +5.250s 5 Rico Salmela FIN Red Bull KTM Tech3 (KTM) 10.967s 6 Veda Pratama INA Honda Team Asia (Honda) +12.017s 7 Guido Pini ITA Leopard Racing (Honda) +12.317s 8 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +12.890s 9 Joel Esteban SPA LEVEL UP - MTA (KTM) +17.608s 10 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +17.659s 11 Ryusei Yamanaka JPN AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +22.978s 12 Hakim Danish MAL AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +23.059s 13 Adrian Cruces SPA CIP Green Power (KTM) +25.772s 14 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +25.933s 15 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +26.067s 16 Zen Mitani JPN Honda Team Asia (Honda) +26.206s 17 Kiattisak Singhapong THA Rivacold Snipers Team (Honda) +26.536s 18 Marco Morelli ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +26.776s 19 Eddie O'Shea GBR GRYD - Racing (Honda) +27.989s 20 Ruche Moodley RSA CODE Motorsports (KTM) +1' 00.520s 21 Joel Kelso AUS GRYD Racing (Honda) DNF 22 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) DNF 23 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) DNF 24 Ryota Ogiwara JPN CODE Motorsports (KTM) DNF 25 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) DNF 26 Leo Rammerstorfer AUT SIC58 Squadra Corse (Honda) DNF

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