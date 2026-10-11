Moto3 Indonesia 2026: Quiles Kunci Gelar Lewat Penampilan Dominan

Hasil lengkap Moto3 Indonesia 2026 dari Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.

Maximo Quiles took the Moto3 race win and title in Indonesia
Maximo Quiles took the Moto3 race win and title in Indonesia
© Gold and Goose

Balapan Moto3 Grand Prix Indonesia berlangsung sengit dan penuh kekacauan, tapi hanya satu nama yang mendominasi balapan 20 lap: Maximo Quiles.

Pembalap Spanyol itu meraih kemenangan kesepuluhnya musim ini dengan melepaskan diri dari pertarungan sengit di belakangnya, sekaligus mengunci gelar juara berkat performa dominan dan penuh percaya diri di Sirkuit Pertamina Mandalika.

Start dari pole, David Almansa - yang sebelumnya menang dari pole di Jepang - berupaya keras mempertahankan posisi depan demi menjaga peluang juara tetap terbuka, dan ia sempat memimpin jalannya balapan di lap-lap awal.

Sementara itu, para pembalap lainnya fokus pada persaingan mereka masing-masing. Adrian Fernandez tak lama kemudian berhasil merangsek ke posisi terdepan, diikuti oleh pembalap tuan rumah Veda Pratama, sedangkan posisi Almansa melorot ke tengah rombongan hingga sempat turun ke peringkat ketujuh.

Quiles memulai balapan dari posisi keenam dan memanfaatkan peluang yang ada, lalu mengambil alih posisi terdepan pada lap ketiga. Sejak saat itu, pembalap tim Aspar tersebut terus memacu motornya dengan tekad kuat untuk menang di hadapan keluarganya yang datang langsung ke Lombok untuk menyaksikan balapan.

Almansa secara bertahap berhasil kembali ke posisi kedua dan memangkas selisih waktu menjadi kurang dari dua detik meski Quiles sempat beberapa kali melebar dan menerima peringatan track limits di sebagian besar jalannya balapan.

Keunggulan di awal balapan ternyata sudah cukup; Almansa tidak mampu mempertahankan laju kencangnya, sehingga Quiles - yang mengendarai motor Kalex - berhasil finis dengan keunggulan 2,994 detik. Ia tampil terkendali di posisi terdepan untuk meraih kemenangan kesepuluhnya, yang memastikan gelar Moto3 2026 meski kompetisi masih menyisakan lima seri lagi.

Quiles melakukan selebrasi dengan perisai gladiator—yang terinspirasi oleh karakter dari film *Gladiator*—dihiasi berbagai emblem di sekelilingnya yang melambangkan kemenangan gelar kelas junior tim Aspar, serta angka 1 yang disematkan pada motornya.

Upaya pengejaran Almansa membawanya mengamankan posisi kedua dengan jarak yang cukup jauh, sementara pembalap *rookie* Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, merebut posisi podium terakhir setelah menyalip Matteo Bertelle pada lap pamungkas.

Keduanya sempat melebar di awal balapan dan berdekatan untuk sisa lap, hingga Bertelle mencatatkan rekor waktu putaran balap yang baru untuk memimpin, namun akhirnya harus menyerah kepada Level Up - MTA di tikungan-tikungan terakhir.

Pembalap debutan Rico Salmela sempat menempati posisi ketiga sebelum disalip oleh dua pembalap lainnya, dan akhirnya finis di posisi kelima - berkendara sendirian tanpa rival di sekitarnya - untuk tim Red Bull KTM Tech3.

Veda Pratama sempat melorot posisinya sebelum bangkit kembali untuk menjadi pembalap Honda terbaik bagi Honda Team Asia di posisi keenam, mengungguli para pembalap Leopard; Guido Pini finis ketujuh, sementara pemenang balapan musim 2025, Fernandez, menempati posisi kedelapan.

Joel Esteban finis di posisi kesembilan dengan motor Level Up kedua, sedangkan Scott Ogden berhasil bangkit dari penalti posisi start dan posisi awal ke-21 untuk melengkapi jajaran sepuluh besar bagi tim CIP Green Power.

Rekor resmi Moto3 Indonesia:
Lap tercepat: Maximo Quiles (2026, FP2) 1’ 36.690s
Lap balapan tercepat: Matteo Bertelle (2026) 1’ 37.189s

Moto3 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)20 Laps
2David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+2.994s
3Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+5.156s
4Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+5.250s 
5Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)10.967s
6Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+12.017s
7Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+12.317s
8Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+12.890s
9Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+17.608s
10Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+17.659s
11Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+22.978s
12Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+23.059s
13Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+25.772s
14Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+25.933s
15Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +26.067s
16Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+26.206s
17Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) +26.536s
18Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+26.776s
19Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+27.989s
20Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1' 00.520s
21Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)DNF
22Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)DNF
23David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)DNF
24Ryota OgiwaraJPNCODE Motorsports (KTM)DNF
25Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)DNF
26Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)DNF

Tags:

2026
Moto3
Mandalika International Street Circuit, Lombok, Indonesia
Indonesia
Moto3 Indonesia 2026: Quiles Kunci Gelar Lewat Penampilan Dominan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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