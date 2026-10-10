Moto3 Indonesia 2026: Uriarte Pole di Mandalika, Veda P7

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.

Brian Uriarte secured pole position for the Moto3 race in Indonesia
Brian Uriarte secured pole position for the Moto3 race in Indonesia
© Gold and Goose

Brian Uriarte meraih pole position untuk Moto3 Indonesia setelah menemukan dirinya dalam posisi trek yang tepat untuk memuncaki Q2 di Sirkuit Mandalika.

Rookie dari tim Red Bull KTM Ajo tampil gemilang dalam sesi kualifikasi pada kunjungan pertamanya ke Indonesia.

Setelah sempat memuncaki catatan waktu, pembalap Spanyol itu berhasil mempertajam waktunya menjelang akhir sesi untuk merebut *pole position* dengan catatan waktu terbaik 1 menit 36,861 detik.

David Almansa, yang sebelumnya menang setelah memulai dari pole pada putaran terakhir di Jepang, berada di posisi ke-10 pada menit-menit akhir Q2. Namun, ia melakukan satu putaran cepat terakhir sendirian untuk naik ke posisi kedua, terpaut 0,087 detik dari Uriarte.

Selisih waktu antara para pembalap berikutnya sangat tipis; Alvaro Carpe berhasil memperbaiki posisinya pada putaran terakhir, memastikan kedua motor Red Bull KTM Ajo akan start dari baris depan pada hari Minggu.

Kedua pembalap tim Leopard sama-sama mencatatkan peningkatan pesat di akhir sesi. Adrian Fernandez melesat dari posisi ke-11 ke posisi keempat saat melintasi garis finis pada putaran terakhir, sekaligus menjadi pembalap Honda tercepat, sementara Guido Pini naik dua peringkat hingga finis di posisi kelima.

Pemimpin klasemen sementara, Maximo Quiles, memiliki peluang untuk mengunci gelar juara di Indonesia dan membuktikan kesiapannya bersaing setelah memuncaki sesi FP2 sebelumnya dengan rekor putaran baru. Namun, pembalap tim Aspar tersebut gagal mengulangi performa itu pada sesi Q2 yang krusial. 

Pembalap Spanyol itu mengalami kecelakaan ringan yang menghambat lajunya hingga akhirnya menempati posisi keenam setelah sempat tercecer ke belakang.

Pembalap tuan rumah sekaligus rookie Honda Team Asia, Veda Pratama, mencatatkan waktu tercepat ketujuh, mengungguli Matteo Bertelle (Level UP - MTA) yang berada di posisi kedelapan - pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari waktu tercepat.

Adran Cruces mengamankan posisi kesembilan untuk CIP Green Power, sementara Casey O’Gorman berhasil mempertahankan posisi sepuluh besar meski sempat terjatuh saat berusaha memperbaiki catatan waktunya di belakang Quiles (SIC58 Squadra Corse).

Rekor resmi Moto3 Indonesia:
Lap tercepat: Maximo Quiles (2026, FP2) 1’ 36.690s
Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 1’ 37.225s

Moto3 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)1' 36.861s
2David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.087s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.243s
4Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.317s
5Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.342s
6Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.355s
7Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.385s
8Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.545s
9Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.642s
10Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.703s
11Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.752s
12Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +0.779s
13Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.897s
14David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.980s
15Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.278s
16Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.630s
17Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.974s
18Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+2.758s
Q1
19Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)1' 38.184s
20Ryota OgiwaraJPNCODE Motorsports (KTM)1' 38.287s
21Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)1' 38.307s
22Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)1' 38.394s
23Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)1' 38.396s
24Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) 1' 38.418s
25Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)1' 38.495s
26Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)1' 39.133s

Tags:

2026
Moto3
Mandalika International Street Circuit, Lombok, Indonesia
Indonesia
Moto3 Indonesia 2026: Uriarte Pole di Mandalika, Veda P7
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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