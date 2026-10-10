Moto3 Indonesia 2026: Uriarte Pole di Mandalika, Veda P7
Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.
Brian Uriarte meraih pole position untuk Moto3 Indonesia setelah menemukan dirinya dalam posisi trek yang tepat untuk memuncaki Q2 di Sirkuit Mandalika.
Rookie dari tim Red Bull KTM Ajo tampil gemilang dalam sesi kualifikasi pada kunjungan pertamanya ke Indonesia.
Setelah sempat memuncaki catatan waktu, pembalap Spanyol itu berhasil mempertajam waktunya menjelang akhir sesi untuk merebut *pole position* dengan catatan waktu terbaik 1 menit 36,861 detik.
David Almansa, yang sebelumnya menang setelah memulai dari pole pada putaran terakhir di Jepang, berada di posisi ke-10 pada menit-menit akhir Q2. Namun, ia melakukan satu putaran cepat terakhir sendirian untuk naik ke posisi kedua, terpaut 0,087 detik dari Uriarte.
Selisih waktu antara para pembalap berikutnya sangat tipis; Alvaro Carpe berhasil memperbaiki posisinya pada putaran terakhir, memastikan kedua motor Red Bull KTM Ajo akan start dari baris depan pada hari Minggu.
Kedua pembalap tim Leopard sama-sama mencatatkan peningkatan pesat di akhir sesi. Adrian Fernandez melesat dari posisi ke-11 ke posisi keempat saat melintasi garis finis pada putaran terakhir, sekaligus menjadi pembalap Honda tercepat, sementara Guido Pini naik dua peringkat hingga finis di posisi kelima.
Pemimpin klasemen sementara, Maximo Quiles, memiliki peluang untuk mengunci gelar juara di Indonesia dan membuktikan kesiapannya bersaing setelah memuncaki sesi FP2 sebelumnya dengan rekor putaran baru. Namun, pembalap tim Aspar tersebut gagal mengulangi performa itu pada sesi Q2 yang krusial.
Pembalap Spanyol itu mengalami kecelakaan ringan yang menghambat lajunya hingga akhirnya menempati posisi keenam setelah sempat tercecer ke belakang.
Pembalap tuan rumah sekaligus rookie Honda Team Asia, Veda Pratama, mencatatkan waktu tercepat ketujuh, mengungguli Matteo Bertelle (Level UP - MTA) yang berada di posisi kedelapan - pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari waktu tercepat.
Adran Cruces mengamankan posisi kesembilan untuk CIP Green Power, sementara Casey O’Gorman berhasil mempertahankan posisi sepuluh besar meski sempat terjatuh saat berusaha memperbaiki catatan waktunya di belakang Quiles (SIC58 Squadra Corse).
Rekor resmi Moto3 Indonesia:
Lap tercepat: Maximo Quiles (2026, FP2) 1’ 36.690s
Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 1’ 37.225s
Moto3 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|1' 36.861s
|2
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.087s
|3
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.243s
|4
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.317s
|5
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.342s
|6
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.355s
|7
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.385s
|8
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.545s
|9
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.642s
|10
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.703s
|11
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.752s
|12
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.779s
|13
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.897s
|14
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.980s
|15
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.278s
|16
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.630s
|17
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.974s
|18
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+2.758s
|Q1
|19
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|1' 38.184s
|20
|Ryota Ogiwara
|JPN
|CODE Motorsports (KTM)
|1' 38.287s
|21
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|1' 38.307s
|22
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|1' 38.394s
|23
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|1' 38.396s
|24
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1' 38.418s
|25
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|1' 38.495s
|26
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|1' 39.133s