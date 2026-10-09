Moto3 Indonesia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika

Hasil lengkap sesi latihan Jumat untuk Moto3 Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.

David Almansa was fastest in Moto3 on Friday in Indonesia
David Almansa was fastest in Moto3 on Friday in Indonesia
© Gold and Goose

Hari pertama Moto3 Indonesia di sirkuit Mandalika melihat David Almansa mengungguli pemimpin gelar Maximo Quiles untuk memimpin sesi Practice yang menentukan kelolosan ke Q2.

Setelah menang di Jepang, Almansa tetap menjadi pesaing terdekat Quiles dalam hal perolehan poin, dan pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu berupaya sekuat tenaga untuk menjaga harapan gelarnya tetap hidup.

Almansa sudah memimpin sejak sesi pertama, dan pertukaran waktu terbaik terjadi antara keduanya di sesi Practice. 

Pada akhirnya, Almansa kembali ke puncak timesheets dengan laptime 1'37.169s untuk memimpin 14 pebalap langsung ke sesi kualifikasi kedua.

Maximo Quiles memiliki peluang untuk meraih gelar juara di Indonesia, dan mencatatkan lap terbanyak dalam Latihan dalam perjalanannya ke posisi kedua di sesi tersebut untuk Aspar, hanya 0,088 detik lebih lambat.

Matteo Bertelle melihat posisinya naik ke tiga besar usai memperbaiki catatan waktunya untuk Level Up - MTA, melewati Alvaro Carpe yang berada di urutan keempat untuk Red Bull KTM Ajo.

Adrian Fernandez mencatatkan waktu kompetitif di akhir sesi hari Jumat dengan menempati posisi kelima untuk tim Leopard.

Fernandez  menjadi pembalap Honda tercepat sekaligus pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari pemimpin sesi, setelah sebelumnya meraih pole di sirkuit ini pada musim lalu.

Ryusei Yamanaka menempati posisi keenam tercepat untuk MT Helmets, mengungguli rookie dengan posisi terbaik, Brian Uriarte, yang berada di urutan ketujuh bersama tim Red Bull KTM Ajo.

Sesama pembalap debutan, Casey O’Gorman, menempati posisi kedelapan dengan selisih tipis setelah mencatatkan peningkatan waktu di akhir sesi bersama tim SIC58 Squadra Corse, mengungguli sesama pendatang baru musim ini, Jesus Rios - yang naik 10 posisi dari sesi pagi - untuk berada di posisi kesembilan, dengan Guido Pini melengkapi posisi sepuluh besar dengan motor Leopard kedua.

Hari itu menjadi hari yang gemilang bagi para rookie, dengan Rico Salmela juga melaju langsung ke Q2 untuk Red Bull KTM Tech3 di posisi ke-11, mengungguli pembalap tuan rumah Veda Pratama yang menempati posisi ke-12 untuk Honda Team Asia.

Dua tempat terakhir di Q2 didapat oleh pembalap CIP Green Power, Adrian Cruces, di peringkat ke-13, serta Joel Esteban yang menempati peringkat ke-14 pada sesi latihan untuk tim Level Up - MTA.

Moto3 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1' 37.169s
2Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.088s
3Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.258s
4Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.389s
5Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.485s
6Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.616s
7Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.622s
8Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.744s
9Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +0.813s
10Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.814s
11Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.850s
12Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.871s
13Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.877s
14Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.892s
15David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.901s
16Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.922s
17Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.944s
18Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.181s
19Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.270s
20Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+1.358s
21Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.452s
22Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.457s
23Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.506s
24Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+1.764s
25Ryota OgiwaraJPNCODE Motorsports (KTM)+1.837s
26Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) +2.136s

Rekor resmi Moto3 Indonesia:
Lap tercepat: Adrian Fernandez (2025) 1’ 37.022s
Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 1’ 37.225s

Free Practice 1

Sesi pertama memperlihatkan Almansa tampil dominan, unggul setengah detik dari dari Carpe.

Quiles menjadi yang tercepat ketiga, dengan pebalap GRYD Racing mengambil posisi di akhir sesi dengan tertinggal dari motor nomor 28 untuk menyelesaikan sesi dengan Kelso di urutan keempat dan O'Shea di urutan kelima.

Veda Pratama menjadi top rookie di FP1, di posisi kesepuluh.

Ada dua kecelakaan kecil yang dialami Leo Rammerstorfer, dengan Singhapong juga menghantam geladak. Danish berlari melebar di awal sesi tetapi tak sampai terjatuh

Moto3 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1' 37.515s
2Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.526s
3Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.691s
4Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.729s
5Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+0.815s
6Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.072s
7Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+1.146s
8Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+1.213s
9Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.215s
10Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.231s
11David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.298s
12Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.315s
13Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.480s
14Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.503s
15Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+1.544s
16Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.574s
17Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.589s
18Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.616s
19Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +1.713s
20Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.850s
21Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.861s
22Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+2.145s
23Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.216s
24Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+2.476s
25Ryota OgiwaraJPNCODE Motorsports (KTM)+2.822s
26Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) +3.659s

Tags:

2026
Moto3
Mandalika International Street Circuit, Lombok, Indonesia
Indonesia
Moto3 Indonesia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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