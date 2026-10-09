Moto3 Indonesia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika
Hasil lengkap sesi latihan Jumat untuk Moto3 Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.
Hari pertama Moto3 Indonesia di sirkuit Mandalika melihat David Almansa mengungguli pemimpin gelar Maximo Quiles untuk memimpin sesi Practice yang menentukan kelolosan ke Q2.
Setelah menang di Jepang, Almansa tetap menjadi pesaing terdekat Quiles dalam hal perolehan poin, dan pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu berupaya sekuat tenaga untuk menjaga harapan gelarnya tetap hidup.
Almansa sudah memimpin sejak sesi pertama, dan pertukaran waktu terbaik terjadi antara keduanya di sesi Practice.
Pada akhirnya, Almansa kembali ke puncak timesheets dengan laptime 1'37.169s untuk memimpin 14 pebalap langsung ke sesi kualifikasi kedua.
Maximo Quiles memiliki peluang untuk meraih gelar juara di Indonesia, dan mencatatkan lap terbanyak dalam Latihan dalam perjalanannya ke posisi kedua di sesi tersebut untuk Aspar, hanya 0,088 detik lebih lambat.
Matteo Bertelle melihat posisinya naik ke tiga besar usai memperbaiki catatan waktunya untuk Level Up - MTA, melewati Alvaro Carpe yang berada di urutan keempat untuk Red Bull KTM Ajo.
Adrian Fernandez mencatatkan waktu kompetitif di akhir sesi hari Jumat dengan menempati posisi kelima untuk tim Leopard.
Fernandez menjadi pembalap Honda tercepat sekaligus pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari pemimpin sesi, setelah sebelumnya meraih pole di sirkuit ini pada musim lalu.
Ryusei Yamanaka menempati posisi keenam tercepat untuk MT Helmets, mengungguli rookie dengan posisi terbaik, Brian Uriarte, yang berada di urutan ketujuh bersama tim Red Bull KTM Ajo.
Sesama pembalap debutan, Casey O’Gorman, menempati posisi kedelapan dengan selisih tipis setelah mencatatkan peningkatan waktu di akhir sesi bersama tim SIC58 Squadra Corse, mengungguli sesama pendatang baru musim ini, Jesus Rios - yang naik 10 posisi dari sesi pagi - untuk berada di posisi kesembilan, dengan Guido Pini melengkapi posisi sepuluh besar dengan motor Leopard kedua.
Hari itu menjadi hari yang gemilang bagi para rookie, dengan Rico Salmela juga melaju langsung ke Q2 untuk Red Bull KTM Tech3 di posisi ke-11, mengungguli pembalap tuan rumah Veda Pratama yang menempati posisi ke-12 untuk Honda Team Asia.
Dua tempat terakhir di Q2 didapat oleh pembalap CIP Green Power, Adrian Cruces, di peringkat ke-13, serta Joel Esteban yang menempati peringkat ke-14 pada sesi latihan untuk tim Level Up - MTA.
Moto3 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1' 37.169s
|2
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.088s
|3
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.258s
|4
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.389s
|5
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.485s
|6
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.616s
|7
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.622s
|8
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.744s
|9
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.813s
|10
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.814s
|11
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.850s
|12
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.871s
|13
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.877s
|14
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.892s
|15
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.901s
|16
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.922s
|17
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.944s
|18
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.181s
|19
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.270s
|20
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+1.358s
|21
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.452s
|22
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.457s
|23
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.506s
|24
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+1.764s
|25
|Ryota Ogiwara
|JPN
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.837s
|26
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2.136s
Rekor resmi Moto3 Indonesia:
Lap tercepat: Adrian Fernandez (2025) 1’ 37.022s
Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 1’ 37.225s
Free Practice 1
Sesi pertama memperlihatkan Almansa tampil dominan, unggul setengah detik dari dari Carpe.
Quiles menjadi yang tercepat ketiga, dengan pebalap GRYD Racing mengambil posisi di akhir sesi dengan tertinggal dari motor nomor 28 untuk menyelesaikan sesi dengan Kelso di urutan keempat dan O'Shea di urutan kelima.
Veda Pratama menjadi top rookie di FP1, di posisi kesepuluh.
Ada dua kecelakaan kecil yang dialami Leo Rammerstorfer, dengan Singhapong juga menghantam geladak. Danish berlari melebar di awal sesi tetapi tak sampai terjatuh
Moto3 Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1' 37.515s
|2
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.526s
|3
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.691s
|4
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.729s
|5
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+0.815s
|6
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.072s
|7
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.146s
|8
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.213s
|9
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.215s
|10
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.231s
|11
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.298s
|12
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.315s
|13
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.480s
|14
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.503s
|15
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.544s
|16
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.574s
|17
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.589s
|18
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.616s
|19
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.713s
|20
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.850s
|21
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.861s
|22
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.145s
|23
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.216s
|24
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+2.476s
|25
|Ryota Ogiwara
|JPN
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.822s
|26
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+3.659s