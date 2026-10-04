Moto3 Jepang 2026: Almansa Tunda Pesta Gelar Quiles

Hasil lengkap Moto3 Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.

David Almansa and Maximo quiles took their Moto3 battle all the way to the chequered flag in Japan
David Almansa and Maximo quiles took their Moto3 battle all the way to the chequered flag in…
© Gold and Goose

Balapan Moto3 Jepang berjalan sengit sampai akhir, dengan David Almansa berhasil membendung Maximo Quiles dan mencegah sang pemimpin klasemen memastikan gelar di Motegi.

Almansa memulai balapan dari pole, namun Brian Uriarte-lah yang berhasil merangsek ke barisan paling depan. Tapi pada Lap 8 dari 17, diumumkan bahwa Uriarte dijatuhi penalti double long-lap karena timnya melakukan pengerjaan pada motor setelah papan tanda waktu 3 menit ditampilkan di grid. 

Satu lap kemudian, saat Uriarte menjalani rute penalti untuk pertama kalinya, Almansa mengambil alih posisi terdepan.

Tekanan awalnya datang dari Alvaro Carpe, sebelum Quiles - yang kini merasa lebih nyaman dengan tingkat grip ban - mulai membayangi dan mengejar pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut.

Quiles menunggu hingga lap terakhir untuk melancarkan serangan, namun akhirnya ia urung melakukannya; ia mengakui di parc fermé bahwa pikirannya terganggu oleh peluang tipis untuk meraih gelar juara. 

Pembalap #28 itu bersiap menyalip Almansa - yang juga sedang kesulitan dengan masalah grip - tetapi tidak benar-benar melakukan manuver. Itu, ditambah upaya bertahan luar biasa dari Almansa, memberi pembalap Liqui Moly Intact GP itu meraih kemenangan ketiganya musim ini.

Persaingan sangat ketat saat melintasi garis finis; Quiles finis di posisi kedua dengan selisih hanya 0,046 detik, di mana efek *slipstream* nyaris saja membawa kemenangan bagi pembalap tim Aspar tersebut.

Carpe menempati posisi ketiga dengan selisih yang jelas bagi Red Bull KTM Ajo setelah tertinggal dari dua pembalap terdepan.

Di tahap-tahap akhir balapan, pembalap asal Spanyol itu dikejar oleh rekan setimnya, Uriarte - yang telah menyelesaikan hukumannya - dan akhirnya finis di posisi keempat sebagai *rookie* terbaik, tepat di depan pembalap Tech3, Rico Salmela, yang menempati posisi kelima.

Matteo Bertelle finis di posisi keenam untuk tim Level Up - MTA dengan selisih waktu satu detik di belakangnya, namun ia unggul jauh atas David Munoz yang mengendarai motor kedua Dynavolt.

Munoz kembali kehilangan kecepatan dan kesulitan menjaga jarak setelah baru saja pulih dari cedera, sama seperti yang dialaminya di Austria, tapi ia masih bisa menahan Ryusei Yamanaka untuk posisi ketujuh.

Baik Joel Esteban maupun Joel Kelso dijatuhi penalti mundur enam posisi start; Esteban, yang memulai dari posisi lebih depan sehingga memiliki jarak ketertinggalan lebih sedikit untuk dikejar, berhasil memperbaiki posisinya dari urutan ke-17 menjadi kesembilan saat memacu motor kedua tim Level Up - MTA.

Adrian Cruces berada di kelompok yang sama di lintasan dan berhasil mengamankan posisi sepuluh besar bagi tim CIP Green Power.

Meski Motegi dikenal sebagai sirkuit kandang Honda, balapan ini justru didominasi oleh para pembalap KTM, dengan Veda Pratama menjadi pembalap Honda terbaik yang finis di posisi ke-11 bersama Honda Team Asia.

Veda finish tepat di depan Hakim Danish, who had not made it out of Q1 in qualifying, but climbed to 12th in the race on the second MT Helmets bike and Leopard rider Adrian Fernandez in 13th.

Poin-poin tersisa diraih oleh Valentin Perrone di posisi ke-14 untuk Red Bull KTM Tech3 dan Casey O’Gorman di posisi ke-15 untuk SIC58 Squadra Corse.

Rekor resmi Moto3 Jepang:
Lap balapan: David Almansa (2026, Q2) 1’ 54.572s
Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 1’ 55.305s

Moto3 Jepang 2026 - Motegi - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)17 Laps
2Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.046s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+2.738s
4Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+3.610s
5Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+4.430s
6Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+5.584s
7David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+13.080s
8Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+13.166s
9Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+20.962s
10Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+21.031s
11Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+21.120s
12Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+21.273s
13Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+21.725s
14Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+21.778s
15Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+21.976s
16Ryota OgiwaraJPNCODE Motorsports (KTM)+22.472s
17Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+22.591s
18Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+27.938s
19Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +28.113s
20Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+28,339s
21Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+30.844s
22Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+38.461s
23Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)DNF
24Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)DNF
25Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)DNF
26Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) DNF

Tags:

2026
Japan
Moto3
Moto3 Jepang 2026: Almansa Tunda Pesta Gelar Quiles
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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