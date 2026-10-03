Moto3 Jepang 2026: Almansa Catat Pole Ketujuh, Veda Highside

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.

Record pace at Motegi saw David Almansa collect his seventh Moto3 pole of 2026
Record pace at Motegi saw David Almansa collect his seventh Moto3 pole of 2026
© Gold and Goose

Kualifikasi Moto3 Jepang 2026 melihat David Almansa menunjukkan kecepatannya di saat krusial untuk mengklaim pole ketujuhnya musim ini - dengan rekor lap - saat fase flyaway dimulai di Motegi.

Almansa bangkit dari tiga kecelakaan hari Jumat dengan memimpin FP2 dengan catatan waktu yang melampaui rekor lap lama. Selanjutnya, pembalap Liqui Moly Intact GP tersebut melaju cepat seorang diri dan kembali mempertajam rekor putaran menjadi 1 menit 54,572 detik.

Rookie Brian Uriarte, yang sebelumnya meraih pole di Austria, berupaya keras untuk mengulangi pencapaian tersebut - bahkan mungkin terlalu memaksakan diri hingga terjatuh saat sesi menyisakan lima menit. 

Namun, ia berhasil mengangkat kembali motornya dari area gravel di tikungan kelima, segera kembali ke lintasan, dan mempertahankan posisi kedua bagi tim Red Bull MTM Ajo dengan selisih waktu hanya 0,045 detik lebih lambat.

Persaingan di posisi teratas catatan waktu berlangsung ketat; rekan setimnya, Alvaro Carpe, hanya terpaut 0,075 detik dari rekor waktu putaran baru tersebut dan mengamankan posisi di baris depan.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Maximo Quiles, mencatatkan waktu tercepat keempat untuk tim Aspar sembari menarik motor kedua tim Dynavolt yang dikendarai David Munoz, yang berhasil menempel di belakangnya untuk menempati posisi keenam. 

Matteo Bertelle akan menempati posisi kelima di antara keduanya pada baris kedua, mewakili tim Level Up - MTA.

Rico Salmela menjadi pembalap terbaik yang lolos dari Q1 dengan menempati posisi ketujuh untuk tim Red Bull KTM Tech 3.

Rekan setimnya, Valentin Perrone, keluar dari pit jauh lebih lambat dibandingkan pembalap lainnya di Q2, namun ia berhasil menebusnya saat berada di lintasan dengan mengamankan posisi kedelapan di saat-saat terakhir.

Marco Morelli tampil tercepat pada hari Jumat, namun hanya mampu mencatatkan waktu terbaik kesembilan saat sesi Q2 berlangsung.

Pembalap asal Jepang, Ryusei Yamanaka, melengkapi posisi sepuluh besar dalam sesi balapan kandang bagi tim MT Helmets ini.

Zen Mitani lolos dari Q1 ke Q2 dan menempati posisi ke-16 untuk Honda Team Asia.

Sementara itu, rekan setimnya Veda Pratama hanya berada di posisi ke-18 setelah kecelakaan highside menyudahi Q2-nya lebih awal.

Rekor resmi Moto3 Jepang:
Lap tercepat: David Almansa (2026, Q2) 1’ 54.572s
Lap balapan tecepat: Jose Antonio Rueda (2025) 1’ 55.305s

Moto3 Jepang 2026 - Motegi - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1' 54.572s
2Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.045s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.075s
4Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.282s
5Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.346s
6David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.575s
7Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.675s
8Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.882s
9Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.897s
10Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.945s
11Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.965s
12Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.976s
13Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.075s
14Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +1.075s
15Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+1.159s
16Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.411s
17Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+1.462s
18Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.845s
Q1
19Ryota OgiwaraJPNCODE Motorsports (KTM)1' 55.739s
20Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)1' 55.788s
21Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)1' 55.790s
22Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)1'55.856s
23Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)1' 55.905s
24Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) 1' 56/051s
25Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)1' 56.610s
26Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)1' 56.942s

Tags:

2026
Moto3
Twin Ring Motegi circuit, Tochigi Prefecture, Japan
Japan
Moto3 Jepang 2026: Almansa Catat Pole Ketujuh, Veda Highside
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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