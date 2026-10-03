Moto3 Jepang 2026: Almansa Catat Pole Ketujuh, Veda Highside
Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.
Kualifikasi Moto3 Jepang 2026 melihat David Almansa menunjukkan kecepatannya di saat krusial untuk mengklaim pole ketujuhnya musim ini - dengan rekor lap - saat fase flyaway dimulai di Motegi.
Almansa bangkit dari tiga kecelakaan hari Jumat dengan memimpin FP2 dengan catatan waktu yang melampaui rekor lap lama. Selanjutnya, pembalap Liqui Moly Intact GP tersebut melaju cepat seorang diri dan kembali mempertajam rekor putaran menjadi 1 menit 54,572 detik.
Rookie Brian Uriarte, yang sebelumnya meraih pole di Austria, berupaya keras untuk mengulangi pencapaian tersebut - bahkan mungkin terlalu memaksakan diri hingga terjatuh saat sesi menyisakan lima menit.
Namun, ia berhasil mengangkat kembali motornya dari area gravel di tikungan kelima, segera kembali ke lintasan, dan mempertahankan posisi kedua bagi tim Red Bull MTM Ajo dengan selisih waktu hanya 0,045 detik lebih lambat.
Persaingan di posisi teratas catatan waktu berlangsung ketat; rekan setimnya, Alvaro Carpe, hanya terpaut 0,075 detik dari rekor waktu putaran baru tersebut dan mengamankan posisi di baris depan.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Maximo Quiles, mencatatkan waktu tercepat keempat untuk tim Aspar sembari menarik motor kedua tim Dynavolt yang dikendarai David Munoz, yang berhasil menempel di belakangnya untuk menempati posisi keenam.
Matteo Bertelle akan menempati posisi kelima di antara keduanya pada baris kedua, mewakili tim Level Up - MTA.
Rico Salmela menjadi pembalap terbaik yang lolos dari Q1 dengan menempati posisi ketujuh untuk tim Red Bull KTM Tech 3.
Rekan setimnya, Valentin Perrone, keluar dari pit jauh lebih lambat dibandingkan pembalap lainnya di Q2, namun ia berhasil menebusnya saat berada di lintasan dengan mengamankan posisi kedelapan di saat-saat terakhir.
Marco Morelli tampil tercepat pada hari Jumat, namun hanya mampu mencatatkan waktu terbaik kesembilan saat sesi Q2 berlangsung.
Pembalap asal Jepang, Ryusei Yamanaka, melengkapi posisi sepuluh besar dalam sesi balapan kandang bagi tim MT Helmets ini.
Zen Mitani lolos dari Q1 ke Q2 dan menempati posisi ke-16 untuk Honda Team Asia.
Sementara itu, rekan setimnya Veda Pratama hanya berada di posisi ke-18 setelah kecelakaan highside menyudahi Q2-nya lebih awal.
Rekor resmi Moto3 Jepang:
Lap tercepat: David Almansa (2026, Q2) 1’ 54.572s
Lap balapan tecepat: Jose Antonio Rueda (2025) 1’ 55.305s
Moto3 Jepang 2026 - Motegi - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1' 54.572s
|2
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.045s
|3
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.075s
|4
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.282s
|5
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.346s
|6
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.575s
|7
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.675s
|8
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.882s
|9
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.897s
|10
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.945s
|11
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.965s
|12
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.976s
|13
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.075s
|14
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.075s
|15
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.159s
|16
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.411s
|17
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+1.462s
|18
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.845s
|Q1
|19
|Ryota Ogiwara
|JPN
|CODE Motorsports (KTM)
|1' 55.739s
|20
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|1' 55.788s
|21
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|1' 55.790s
|22
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|1'55.856s
|23
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|1' 55.905s
|24
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1' 56/051s
|25
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|1' 56.610s
|26
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|1' 56.942s