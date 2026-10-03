Moto3 Jepang 2026: Almansa Catat Pole Ketujuh, Veda Highside

Kualifikasi Moto3 Jepang 2026 melihat David Almansa menunjukkan kecepatannya di saat krusial untuk mengklaim pole ketujuhnya musim ini - dengan rekor lap - saat fase flyaway dimulai di Motegi.

Almansa bangkit dari tiga kecelakaan hari Jumat dengan memimpin FP2 dengan catatan waktu yang melampaui rekor lap lama. Selanjutnya, pembalap Liqui Moly Intact GP tersebut melaju cepat seorang diri dan kembali mempertajam rekor putaran menjadi 1 menit 54,572 detik.

Rookie Brian Uriarte, yang sebelumnya meraih pole di Austria, berupaya keras untuk mengulangi pencapaian tersebut - bahkan mungkin terlalu memaksakan diri hingga terjatuh saat sesi menyisakan lima menit.

Namun, ia berhasil mengangkat kembali motornya dari area gravel di tikungan kelima, segera kembali ke lintasan, dan mempertahankan posisi kedua bagi tim Red Bull MTM Ajo dengan selisih waktu hanya 0,045 detik lebih lambat.

Persaingan di posisi teratas catatan waktu berlangsung ketat; rekan setimnya, Alvaro Carpe, hanya terpaut 0,075 detik dari rekor waktu putaran baru tersebut dan mengamankan posisi di baris depan.

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Pemimpin klasemen kejuaraan, Maximo Quiles, mencatatkan waktu tercepat keempat untuk tim Aspar sembari menarik motor kedua tim Dynavolt yang dikendarai David Munoz, yang berhasil menempel di belakangnya untuk menempati posisi keenam.

Matteo Bertelle akan menempati posisi kelima di antara keduanya pada baris kedua, mewakili tim Level Up - MTA.

Rico Salmela menjadi pembalap terbaik yang lolos dari Q1 dengan menempati posisi ketujuh untuk tim Red Bull KTM Tech 3.

Rekan setimnya, Valentin Perrone, keluar dari pit jauh lebih lambat dibandingkan pembalap lainnya di Q2, namun ia berhasil menebusnya saat berada di lintasan dengan mengamankan posisi kedelapan di saat-saat terakhir.

Marco Morelli tampil tercepat pada hari Jumat, namun hanya mampu mencatatkan waktu terbaik kesembilan saat sesi Q2 berlangsung.

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Pembalap asal Jepang, Ryusei Yamanaka, melengkapi posisi sepuluh besar dalam sesi balapan kandang bagi tim MT Helmets ini.

Zen Mitani lolos dari Q1 ke Q2 dan menempati posisi ke-16 untuk Honda Team Asia.

Sementara itu, rekan setimnya Veda Pratama hanya berada di posisi ke-18 setelah kecelakaan highside menyudahi Q2-nya lebih awal.

Rekor resmi Moto3 Jepang:

Lap tercepat: David Almansa (2026, Q2) 1’ 54.572s

Lap balapan tecepat: Jose Antonio Rueda (2025) 1’ 55.305s

Moto3 Jepang 2026 - Motegi - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 David Almansa SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) 1' 54.572s 2 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.045s 3 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.075s 4 Maximo Quiles SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.282s 5 Matteo Bertelle ITA LEVEL UP - MTA (KTM) +0.346s 6 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.575s 7 Rico Salmela FIN Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.675s 8 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.882s 9 Marco Morelli ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.897s 10 Ryusei Yamanaka JPN AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +0.945s 11 Joel Esteban SPA LEVEL UP - MTA (KTM) +0.965s 12 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.976s 13 Adrian Cruces SPA CIP Green Power (KTM) +1.075s 14 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.075s 15 Guido Pini ITA Leopard Racing (Honda) +1.159s 16 Zen Mitani JPN Honda Team Asia (Honda) +1.411s 17 Joel Kelso AUS GRYD Racing (Honda) +1.462s 18 Veda Pratama INA Honda Team Asia (Honda) +1.845s Q1 19 Ryota Ogiwara JPN CODE Motorsports (KTM) 1' 55.739s 20 Eddie O'Shea GBR GRYD - Racing (Honda) 1' 55.788s 21 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) 1' 55.790s 22 Hakim Danish MAL AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) 1'55.856s 23 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) 1' 55.905s 24 Kiattisak Singhapong THA Rivacold Snipers Team (Honda) 1' 56/051s 25 Leo Rammerstorfer AUT SIC58 Squadra Corse (Honda) 1' 56.610s 26 Ruche Moodley RSA CODE Motorsports (KTM) 1' 56.942s

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