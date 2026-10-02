Moto3 Jepang 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Motegi

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.

Marco Morelli was fastest in Moto3 on Friday in Japan
Marco Morelli was fastest in Moto3 on Friday in Japan
© Gold and Goose

Pada hari pertama aksi Moto3 Jepang di Motegi, Marco Morelli memimpin daftar pembalap yang berhasil lolos langsung ke Q2 menjelang Grand Prix Jepang.

Sempat berada di posisi ke-17 saat bendera finis dikibarkan di sesi Practice, tapi ia berhasil melompat ke puncak timesheets dengan laptime 1 menit 55,280 detik, membuntuti motor milik Brian Uriarte di depannya.

Ryusei Yamanaka, yang sebelumnya memimpin FP1, sempat menempati posisi teratas hanya beberapa detik sebelumnya, ia akhirnya harus puas berada di posisi kedua untuk MT Helmets, terpaut 0,016 detik dari  Morelli.

Uriarte juga tampil cepat dan melengkapi posisi tiga besar untuk tim Red Bull KTM Ajo.

Alvaro Carpe menjadi yang terbaik di antara mereka yang terjatuh selama sesi latihan. Ia finis di urutan keempat, tepat di belakang Uriarte, setelah sempat memimpin jalannya sesi tersebut.

Itu adalah Jumat yang positif bagi sebagian besar motor Red Bull, dengan pembalap tim Tech3, Valentin Perrone, mencatatkan waktu tercepat kelima.

Pemimpin klasemen sekaligus pemenang putaran sebelumnya di Austria, Maximo Quiles, menempati posisi keenam setelah sempat terjatuh. 

Ia berada di depan David Munoz - pemenang balapan musim 2025 yang juga sempat terjatuh pada sesi Practice - yang menempati posisi ketujuh untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Pembalap Indonesia Veda Pratama menjadi pembalap Honda dengan posisi terbaik, yakni di urutan kedelapan bersama Honda Team Asia.

Matteo Bertelle mencatatkan waktu tercepat kesembilan untuk tim Level Up - MTA, sedikit lebih cepat daripada David Almansa - yang tiga kali terjatuh sepanjang hari Jumat dalam perjalanannya ke posisi 10 untuk Dynavolt.

Moto3 Jepang 2026 - Motegi - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)1' 55.280s
2Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.016s
3Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.084s
4Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.113s
5Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.132s
6Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.229s
7David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.281s
8Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.317s
9Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.336s
10David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.350s
11Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.519s
12Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.540s
13Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.640s
14Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.660s
15Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.827s
16Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.936s
17Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.988s
18Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.112s
19Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +1.115s
20Ryota OgiwaraJPNCODE Motorsports (KTM)+1.186s
21Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.319s
22Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+1.474s
23Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+1.561s
24Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.667s
25Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) +2.399s
26Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+2.794s

Rekor resmi Moto3 Jepang:
Lap tercepat: Ivan Ortola (2024) 1’ 54.761s
Lap balap tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 1’ 55.305s

Free Practice 1

Sesi pertama diwarnai dengan dikibarkannya bendera tanda kondisi lintasan basah; Yamanaka berhasil memukau penonton tuan rumah saat kembali melaju di lintasan yang masih lembap untuk mencatatkan waktu lebih cepat dan memuncaki sesi tersebut.

Catatan waktu itu menggeser posisi Munoz - yang sebelumnya memimpin cukup lama - ke urutan kedua, di depan Carpe, Perrone, dan Quiles.

Fernandez menjadi pembalap Honda terbaik dengan menempati posisi keenam.

Bendera kuning sempat dikibarkan tak lama setelah sesi dimulai akibat insiden yang dialami Rios, yang kemudian kembali turun ke lintasan menjelang akhir sesi. 

Danish mengalami kecelakaan hebat - terlempar melewati bagian depan motornya ke atas lintasan sebelum terguling ke area kerikil - sementara Almansa tercatat dua kali terjatuh sepanjang FP1.

Moto3 Jepang 2026 - Motegi - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)1' 55.676s
2David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.033s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.233s
4Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.235s
5Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.456s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.457s
7Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.531s
8David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.589s
9Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.683s
10Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.793s
11Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.808s
12Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.939s
13Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.948s
14Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.023s
15Eddie O'SheaGBRGRYD Racing (Honda)+1.054s
16Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.067s
17Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.080s
18Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+1.082s
19Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.110s
20Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.436s
21Ryota OgiwaraJPNCODE Motorsports (KTM)+1.547s
22Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.578s
23Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) +1.583s
24Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.348s
25Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+2.581s
26Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +4.758s

Tags:

Moto3
2026
Twin Ring Motegi circuit, Tochigi Prefecture, Japan
Japan
KTM
Moto3 Jepang 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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