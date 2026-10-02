Moto3 Jepang 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Motegi
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.
Pada hari pertama aksi Moto3 Jepang di Motegi, Marco Morelli memimpin daftar pembalap yang berhasil lolos langsung ke Q2 menjelang Grand Prix Jepang.
Sempat berada di posisi ke-17 saat bendera finis dikibarkan di sesi Practice, tapi ia berhasil melompat ke puncak timesheets dengan laptime 1 menit 55,280 detik, membuntuti motor milik Brian Uriarte di depannya.
Ryusei Yamanaka, yang sebelumnya memimpin FP1, sempat menempati posisi teratas hanya beberapa detik sebelumnya, ia akhirnya harus puas berada di posisi kedua untuk MT Helmets, terpaut 0,016 detik dari Morelli.
Uriarte juga tampil cepat dan melengkapi posisi tiga besar untuk tim Red Bull KTM Ajo.
Alvaro Carpe menjadi yang terbaik di antara mereka yang terjatuh selama sesi latihan. Ia finis di urutan keempat, tepat di belakang Uriarte, setelah sempat memimpin jalannya sesi tersebut.
Itu adalah Jumat yang positif bagi sebagian besar motor Red Bull, dengan pembalap tim Tech3, Valentin Perrone, mencatatkan waktu tercepat kelima.
Pemimpin klasemen sekaligus pemenang putaran sebelumnya di Austria, Maximo Quiles, menempati posisi keenam setelah sempat terjatuh.
Ia berada di depan David Munoz - pemenang balapan musim 2025 yang juga sempat terjatuh pada sesi Practice - yang menempati posisi ketujuh untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP.
Pembalap Indonesia Veda Pratama menjadi pembalap Honda dengan posisi terbaik, yakni di urutan kedelapan bersama Honda Team Asia.
Matteo Bertelle mencatatkan waktu tercepat kesembilan untuk tim Level Up - MTA, sedikit lebih cepat daripada David Almansa - yang tiga kali terjatuh sepanjang hari Jumat dalam perjalanannya ke posisi 10 untuk Dynavolt.
Moto3 Jepang 2026 - Motegi - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|1' 55.280s
|2
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.016s
|3
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.084s
|4
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.113s
|5
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.132s
|6
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.229s
|7
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.281s
|8
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.317s
|9
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.336s
|10
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.350s
|11
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.519s
|12
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.540s
|13
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.640s
|14
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.660s
|15
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.827s
|16
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.936s
|17
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.988s
|18
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.112s
|19
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.115s
|20
|Ryota Ogiwara
|JPN
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.186s
|21
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.319s
|22
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+1.474s
|23
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.561s
|24
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.667s
|25
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2.399s
|26
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.794s
Rekor resmi Moto3 Jepang:
Lap tercepat: Ivan Ortola (2024) 1’ 54.761s
Lap balap tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 1’ 55.305s
Free Practice 1
Sesi pertama diwarnai dengan dikibarkannya bendera tanda kondisi lintasan basah; Yamanaka berhasil memukau penonton tuan rumah saat kembali melaju di lintasan yang masih lembap untuk mencatatkan waktu lebih cepat dan memuncaki sesi tersebut.
Catatan waktu itu menggeser posisi Munoz - yang sebelumnya memimpin cukup lama - ke urutan kedua, di depan Carpe, Perrone, dan Quiles.
Fernandez menjadi pembalap Honda terbaik dengan menempati posisi keenam.
Bendera kuning sempat dikibarkan tak lama setelah sesi dimulai akibat insiden yang dialami Rios, yang kemudian kembali turun ke lintasan menjelang akhir sesi.
Danish mengalami kecelakaan hebat - terlempar melewati bagian depan motornya ke atas lintasan sebelum terguling ke area kerikil - sementara Almansa tercatat dua kali terjatuh sepanjang FP1.
Moto3 Jepang 2026 - Motegi - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|1' 55.676s
|2
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.033s
|3
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.233s
|4
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.235s
|5
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.456s
|6
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.457s
|7
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.531s
|8
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.589s
|9
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.683s
|10
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.793s
|11
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.808s
|12
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.939s
|13
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.948s
|14
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.023s
|15
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD Racing (Honda)
|+1.054s
|16
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.067s
|17
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.080s
|18
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.082s
|19
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.110s
|20
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.436s
|21
|Ryota Ogiwara
|JPN
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.547s
|22
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.578s
|23
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.583s
|24
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.348s
|25
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.581s
|26
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+4.758s