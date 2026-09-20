Moto3 Austria 2026: Quiles Tak Terbendung, Veda Dihukum LLP

Hasil lengkap Moto3 Austria 2026 dari Sirkuit Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.

Winner Maximo Quiles inherited a gap when David Almansa crashed out of the Austrian Moto3 race
Winner Maximo Quiles inherited a gap when David Almansa crashed out of the Austrian Moto3 race
© Gold and Goose

Maimo Quiles meraih kemenangan nyaman di Moto3 Austria 2026 saat David Almansa terjatuh saat memimpin balapan di Red Bull Ring.

Almansa memulai balapan dari posisi kedua dan dengan cepat melesat ke barisan depan, bertekad untuk menekan Quiles serta menciptakan jarak keunggulan.

Kedua pembalap melepaskan diri dari rombongan pembalap lainnya, Quiles coba mengimbangi kecepatan Almansa, tapi ia menerima peringatan track limits, dan mengalami kendala pada Lap 7 yang memungkinkan Almansa memperlebar jarak.

Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt itu terus memacu motornya dan baru saja mencetak rekor waktu putaran tercepat sepanjang masa dalam balapan tersebut. Tapi pada lap berikutnya, ia terjatuh dan kehilangan posisi pimpinan balapan saat melewati chicane 2a, memberikan keunggulan bagi Quiles.

Quiles mengelola balapannya dengan lebih berhati-hati saat melewati tikungan terakhir - menghindari area garis batas - untuk meraih kemenangan kesembilan musim ini sembari meluapkan kegembiraan, sementara Almansa harus menelan kekecewaan pahit.

Kemenangan ini memastikan gelar juara konstruktor bagi KTM sekaligus memberikan selisih poin yang cukup bagi Quiles untuk berpeluang mengunci gelar juara pertamanya pada seri berikutnya di Jepang.

Rookie Brian Uriarte memulai balapan dari pole dan menghabiskan sebagian besar jalannya balapan di trek bersama rekan setimnya, Alvaro Carpe.

Pembalap baru tim Red Bull KTM Ajo itu tampil impresif, ia melaju lebih cepat daripada Quiles di lap-lap akhir dan berhasil memangkas selisih waktu - yang sebelumnya lebih dari dua detik - menjadi sekitar satu setengah detik, tapi akhirnya ia mengendurkan kecepatan dan finis dengan selisih 2,334 detik di belakang Quiles.

Carpe finis sendirian di posisi ketiga, jauh di depan rombongan yang terlibat pertarungan sengit memperebutkan posisi keempat.

Salah satu pembalap di kelompok tujuh pembalap tersebut adalah Veda Pratama yang merangsek naik dari posisi ke-19 ke urutan keempat terlibat pertarungan panas dengan David Munoz, yang ditutup dengan manuver agresif dari sisi dalam di Tikungan 5 yang membuat Munoz terjatuh pada Lap 16.

Pratama akhirnya dijatuhi penalti long-lap akibat tindakannya tersebut. Ia mengambil jalur yang terlalu melebar saat menjalani penalti itu sehingga harus mengulanginya lagi, yang pada akhirnya membuatnya finis di posisi ke-13.

Eddie O'Shea berada di tengah sengitnya persaingan dan mendapat tekanan hebat di barisan depan rombongan, ia melakukan aksi bertahan sekaligus memacu motornya hingga meraih hasil finis terbaiknya di ajang Moto3 sebagai pembalap Honda dengan posisi tertinggi dalam balapan tersebut.

Guido Pini memanfaatkan pertarungan di barisan depan untuk merangsek maju melewati rombongan tersebut, membawa motor Leopard dari posisi ke-18 di grid ke posisi kelima—tepat di depan Casey O’Gorman (SIC58 Squadra Corse) yang finis di posisi keenam.

Adrian Cruces menjaga dirinya dari track limits untuk membawa motor CIP Green Power finis berikutnya dalam rombongan itu di posisi ketujuh, tepat di depan Marco Morelli, yang bangkit dari posisi ke-23 hingga finis di urutan kedelapan.

Hakim Danish juga menunjukkan performa positif dengan finis di posisi kesembilan untuk tim MT Helmets, sementara rekan setimnya, Ryusei Yamanaka, turut menembus sepuluh besar. Mereka berada di depan pembalap terakhir dalam rombongan tersebut, Joel Kelso, yang melebar di lap terakhir.

Raihan poin penuh membawa Quiles berpeluang meraih gelar dengan total 306 poin. Carpe naik ke posisi kedua setelah finis di podium, kini menjadi pesaing terdekat dengan 175 poin.

Almansa tertinggal satu poin menyusul kegagalannya finis (DNF), dengan perolehan poin yang sama seperti *rookie* unggulan, Brian Uriarte. Morelli melengkapi posisi lima besar dengan 143 poin, pesaing terdekat Uriarte dalam pertarungan rookie adalah Danish yang menempati posisi ketujuh dengan 101 poin.

Veda berada tepat di bawahnya, dan menggenapkan perolehan poinnya menjadi 100 poin.

Rekor resmi Moto3 Austria:
Lap tercepat: David Almansa (2026, Race) 1’ 39.485s
Lap balapan tercepat: David Almansa (2026) 1’ 39.485s

Moto3 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTimLaps/Gap
1Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)20 Laps
2Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+2.334s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+7.394s
4Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+20.717s
5Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+20.822s
6Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+20.948s
7Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+21.065s
8Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+21.118s
9Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+21.594s
10Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+21.701s
11Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+21.880s
12Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+23.852s
13Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+26.821s
14Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+28.016s
15Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+28.044s
16Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+28.936s
17Marcos UriarteSPACODE Motorsports (KTM)+32.381s
18Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+38.006s
19Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+41.064s
20Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+41.192s
21Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +48.045s
22Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +57.773s
23Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)DNF
24David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)DNF
25Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)DNF
26David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)DNF

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2026
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Cincin Banteng Merah
Moto3 Austria 2026: Quiles Tak Terbendung, Veda Dihukum LLP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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