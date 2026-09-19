Moto3 Austria 2026: Brian Uriarte Pecahkan Rekor Lap, Veda P19
Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.
Brian Uriarte memanfaatkan slipstream sempurna untuk meraih pole dengan memecahkan rekor lap pada kualifikasi Moto3 Austria 2026 di Red Bull Ring.
Uriarte menguntit rekan setimnya, Alvaro Carpe, yang juga sedang mengekor Maximo Quiles untuk mencatatkan laptime 1 menit 39,544 detik pada upaya terakhirnya di Q2, dan meraih pole keduanya musim ini.
David Almansa tampil dominan pada hari Jumat dengan memuncaki kedua sesi, sehingga langsung melaju ke Q2 berkat catatan waktu tercepat.
Pole-sitter pada putaran sebelumnya di Misano, Almansa berpeluang besar meraih pole ketiga beruntun; ia sempat memimpin sendirian di sebagian besar sesi. Namun pada akhirnya, ia harus puas berada di posisi kedua dengan selisih 0,064 detik dari Uriarte.
Carpe, yang sebelumnya belum mencatatkan waktu, bertaruh pada putaran terakhirnya saat menguntit Quiles untuk naik ke posisi ketiga, melengkapi baris depan dengan motor KTM kedua milik tim Red Bull KTM Ajo.
Pemimpin klasemen Maximo Quiles menempati posisi keempat setelah putarannya bersama grup tim Aspar, sementara pembalap Level UP - MTA, Matteo Bertelle, mencatatkan waktu di saat-saat terakhir yang membawanya dari posisi tanpa catatan waktu ke urutan kelima saat bendera finis dikibarkan.
Upaya tersebut menggeser posisi Scott Ogden, yang akhirnya menempati urutan keenam untuk CIP Green Power, di depan Joel Kelso—pembalap Honda terbaik di Q2 yang membela GRYD Racing—di posisi ketujuh.
Joel Esteban berada di posisi kedelapan dengan motor kedua tim Level Up, sedangkan David Munoz menjadi pembalap terbaik yang lolos dari Q1 dalam penampilan perdananya setelah pulih dari cedera, dengan menempati posisi kesembilan untuk tim Dynavolt.
Veda Pratama baru keluar mencatatkan waktu pada lima menit terakhir di Q1, pembalap Honda Team Asia itu sempat berada di posisi transfer ke Q2 sebelum akhirnya turun ke posisi lima di Q1, yang berarti ia mengamankan posisi start ke-19.
Rekor resmi Moto3 Austria:
Lap tercepat: Brian Uriarte (2026, Q2) 1’ 39.544s
Lap balap tercepat: Taiyo Furusato (2025) 1’ 40.048s
Moto3 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|1' 39.544s
|2
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.064s
|3
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.315s
|4
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.437s
|5
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.773s
|6
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.783s
|7
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.967s
|8
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.020s
|9
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.058s
|10
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.063s
|11
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+1.180s
|12
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.220s
|13
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.234s
|14
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.257s
|15
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.440s
|16
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.533s
|17
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.631s
|18
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.688s
|Q1
|19
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|1' 41.359s
|20
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|1' 41.422s
|21
|Marcos Uriarte
|SPA
|CODE Motorsports (KTM)
|1' 41.511s
|22
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|1' 41.527s
|23
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|1' 41.620s
|24
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1' 41.685s
|25
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|1' 41.723s
|26
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1' 42.211s