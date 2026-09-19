Moto3 Austria 2026: Brian Uriarte Pecahkan Rekor Lap, Veda P19

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.

Brian Uriarte took Moto3 pole position with record pace in Austria
Brian Uriarte took Moto3 pole position with record pace in Austria
© Gold and Goose

Brian Uriarte memanfaatkan slipstream sempurna untuk meraih pole dengan memecahkan rekor lap pada kualifikasi Moto3 Austria 2026 di Red Bull Ring.

Uriarte menguntit rekan setimnya, Alvaro Carpe, yang juga sedang mengekor Maximo Quiles untuk mencatatkan laptime 1 menit 39,544 detik pada upaya terakhirnya di Q2, dan meraih pole keduanya musim ini.

David Almansa tampil dominan pada hari Jumat dengan memuncaki kedua sesi, sehingga langsung melaju ke Q2 berkat catatan waktu tercepat. 

Pole-sitter pada putaran sebelumnya di Misano, Almansa berpeluang besar meraih pole ketiga beruntun; ia sempat memimpin sendirian di sebagian besar sesi. Namun pada akhirnya, ia harus puas berada di posisi kedua dengan selisih 0,064 detik dari Uriarte.

Carpe, yang sebelumnya belum mencatatkan waktu, bertaruh pada putaran terakhirnya saat menguntit Quiles untuk naik ke posisi ketiga, melengkapi baris depan dengan motor KTM kedua milik tim Red Bull KTM Ajo.

Pemimpin klasemen Maximo Quiles menempati posisi keempat setelah putarannya bersama grup tim Aspar, sementara pembalap Level UP - MTA, Matteo Bertelle, mencatatkan waktu di saat-saat terakhir yang membawanya dari posisi tanpa catatan waktu ke urutan kelima saat bendera finis dikibarkan.

Upaya tersebut menggeser posisi Scott Ogden, yang akhirnya menempati urutan keenam untuk CIP Green Power, di depan Joel Kelso—pembalap Honda terbaik di Q2 yang membela GRYD Racing—di posisi ketujuh.

Joel Esteban berada di posisi kedelapan dengan motor kedua tim Level Up, sedangkan David Munoz menjadi pembalap terbaik yang lolos dari Q1 dalam penampilan perdananya setelah pulih dari cedera, dengan menempati posisi kesembilan untuk tim Dynavolt.

Veda Pratama baru keluar mencatatkan waktu pada lima menit terakhir di Q1, pembalap Honda Team Asia itu sempat berada di posisi transfer ke Q2 sebelum akhirnya turun ke posisi lima di Q1, yang berarti ia mengamankan posisi start ke-19.

Rekor resmi Moto3 Austria:
Lap tercepat: Brian Uriarte (2026, Q2) 1’ 39.544s
Lap balap tercepat: Taiyo Furusato (2025) 1’ 40.048s

Moto3 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)1' 39.544s
2David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.064s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.315s
4Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.437s
5Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.773s
6Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.783s
7Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.967s
8Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.020s
9David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.058s
10Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.063s
11Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+1.180s
12Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.220s
13Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.234s
14Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+1.257s
15Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.440s
16Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.533s
17Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.631s
18Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+1.688s
Q1
19Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)1' 41.359s
20Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)1' 41.422s
21Marcos UriarteSPACODE Motorsports (KTM)1' 41.511s
22Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)1' 41.527s
23Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)1' 41.620s
24Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) 1' 41.685s
25Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)1' 41.723s
26Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1' 42.211s

Tags:

2026
Moto3
Austria
Cincin Banteng Merah
Moto3 Austria 2026: Brian Uriarte Pecahkan Rekor Lap, Veda P19
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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