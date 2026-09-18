Moto3 Austria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Red Bull Ring
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Austria 2026 di Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.
David Almansa melanjutkan momentumnya dengan mendominasi dua sesi hari Jumat di Moto3 Austria 2026, termasuk sesi Practice di sirkuit Red Bull Ring.
Menempatkan dirinya dalam trek yang cukup lengang, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut melaju sendirian dan mencatatkan laptime 1 menit 30,668 detik di sesi Practice.
Pemimpin klasemen Maximo Quiles mencatatkan waktu yang paling mendekati, tapi upaya terbaiknya dibatalkan karena menyentuh area cat hijau, sehingga ia mengakhiri hari pertama dengan selisih waktu 0,195 detik bagi tim Aspar.
Tidak ada pembalap lain yang mampu mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari pembalap bernomor motor 22 tersebut. Alvaro Carpe mencatat waktu terbaiknya di akhir sesi untuk menembus 14 besar dan naik ke posisi tiga, terpaut 0,503 detik
Kemudian ada Mattero Bertelle - yang mengambil kembali motornya dari marshal usai terjatuh di Tikungan 5 - ia naik ke posisi kelima untuk tim Level Up-MTA, mengungguli rookie teratas Brian Uriarte yang mengendarai motor Red Bull KTM Ajo kedua.
Uriarte slowed his own progress with a succession of laps that exceeded track limits, but still finished Friday ahead of fellow newcomer Hakim Danish, the MT Helmets rider sixth after a fall.
Joel Esteban mencatatkan waktu tercepat ketujuh dengan motor Level Up kedua, sedikit lebih cepat daripada pendatang baru di kelas tersebut, Rico Salmela, yang menempati posisi kedelapan untuk tim Tech3.
Scott Ogden bekerja sama dengan rekan setimnya di CIP Green Power, Adrian Cruces, untuk mengamankan posisi di 14 besar pada saat-saat terakhir dengan naik ke peringkat kesembilan, sementara Cruces menempati posisi ke-11.
Di antara keduanya, Ryusei Yamanaka melengkapi posisi sepuluh besar untuk tim MT Helmets.
Veda Pratama kesulitan untuk menembus 14 besar, dan harus memulai kualifikasi dari Q1 setelah hanya menempati P18 di sesi Practice.
Moto3 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1' 39 668s
|2
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.195s
|3
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.503s
|4
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.522s
|5
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.610s
|6
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.621s
|7
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.648s
|8
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.722s
|9
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.725s
|10
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.752s
|11
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.810s
|12
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.815s
|13
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.824s
|14
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.863s
|15
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+9.904s
|16
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.994s
|17
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.084s
|18
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.105s
|19
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.232s
|20
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.368s
|21
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.546s
|22
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.724s
|23
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+1.798s
|24
|Marcos Uriarte
|SPA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.803s
|25
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.998s
|26
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+3.121s
Rekor resmi Moto3 Austria:
Lap tercepat: Maximo Quiles (2025) 1’ 39.639s
Rekor pole: Valentin Perrone (2025) 1’ 39.938s
Lap balapan tercepat: Taiyo Furusato (2025) 1’ 40.048s
Free Practice 1
Sebagai pembalap pertama yang turun ke lintasan Red Bull Ring yang berudara dingin, sesi pembuka Moto3 menyaksikan duel antara Quiles dan Almansa memperebutkan posisi teratas, di mana pembalap tim Dynavolt tersebut meningkatkan kecepatannya untuk finis dengan selisih enam persepuluh detik di depan.
Quiles menempati posisi kedua, diikuti tak jauh di belakangnya oleh Fernandez—yang berhasil menembus tiga besar tepat di akhir sesi—sebagai pembalap Honda terbaik di belakang duo KTM.
Hasil tersebut menggeser Carpe ke posisi keempat, sementara rekan setimnya di Red Bull menjadi *rookie* terbaik di posisi kelima, tepat di depan Salmela yang mengendarai motor Tech3.
Esteban, yang berada di posisi ketujuh, mencatatkan waktu satu detik lebih lambat dari pemimpin sesi.
Terdapat dua insiden kecelakaan besar: Pini terjatuh saat sedang melaju menuju *pit*, disusul kecelakaan di akhir sesi yang membuat Perrone terpelanting hingga masuk ke area kerikil di Tikungan 6.
Moto3 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1' 40.595s
|2
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.648s
|3
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.694s
|4
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.705s
|5
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.754s
|6
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.961s
|7
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.090s
|8
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.184s
|9
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.188s
|10
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.253s
|11
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.345s
|12
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+1.346s
|13
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.511s
|14
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+1.682s
|15
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.717s
|16
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.965s
|17
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+2.067s
|18
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+2.165s
|19
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.208s
|20
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+2.271s
|21
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.374s
|22
|Marcos Uriarte
|SPA
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.477s
|23
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2.860s
|24
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+2.963s
|25
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+3.397s
|26
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+3.561s