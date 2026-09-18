Moto3 Austria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Red Bull Ring

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Austria 2026 di Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.

David Almansa was fastest in Moto3 on Friday in Austria
David Almansa was fastest in Moto3 on Friday in Austria
© Gold and Goose

David Almansa melanjutkan momentumnya dengan mendominasi dua sesi hari Jumat di Moto3 Austria 2026, termasuk sesi Practice di sirkuit Red Bull Ring.

Menempatkan dirinya dalam trek yang cukup lengang, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut melaju sendirian dan mencatatkan laptime 1 menit 30,668 detik di sesi Practice.

Pemimpin klasemen Maximo Quiles mencatatkan waktu yang paling mendekati, tapi upaya terbaiknya dibatalkan karena menyentuh area cat hijau, sehingga ia mengakhiri hari pertama dengan selisih waktu 0,195 detik bagi tim Aspar.

Tidak ada pembalap lain yang mampu mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari pembalap bernomor motor 22 tersebut. Alvaro Carpe mencatat waktu terbaiknya di akhir sesi untuk menembus 14 besar dan naik ke posisi tiga, terpaut 0,503 detik

Kemudian ada Mattero Bertelle - yang mengambil kembali motornya dari marshal usai terjatuh di Tikungan 5 - ia naik ke posisi kelima untuk tim Level Up-MTA, mengungguli rookie teratas Brian Uriarte yang mengendarai motor Red Bull KTM Ajo kedua.

Uriarte slowed his own progress with a succession of laps that exceeded track limits, but still finished Friday ahead of fellow newcomer Hakim Danish, the MT Helmets rider sixth after a fall.

Joel Esteban mencatatkan waktu tercepat ketujuh dengan motor Level Up kedua, sedikit lebih cepat daripada pendatang baru di kelas tersebut, Rico Salmela, yang menempati posisi kedelapan untuk tim Tech3.

Scott Ogden bekerja sama dengan rekan setimnya di CIP Green Power, Adrian Cruces, untuk mengamankan posisi di 14 besar pada saat-saat terakhir dengan naik ke peringkat kesembilan, sementara Cruces menempati posisi ke-11.

Di antara keduanya, Ryusei Yamanaka melengkapi posisi sepuluh besar untuk tim MT Helmets.

Veda Pratama kesulitan untuk menembus 14 besar, dan harus memulai kualifikasi dari Q1 setelah hanya menempati P18 di sesi Practice.

Moto3 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1' 39 668s
2Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.195s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.503s
4Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.522s
5Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.610s
6Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.621s
7Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.648s
8Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.722s
9Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.725s
10Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.752s
11Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.810s
12Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.815s
13Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.824s
14Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.863s
15David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+9.904s
16Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.994s
17Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.084s
18Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.105s
19Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.232s
20Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +1.368s
21Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.546s
22Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.724s
23Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+1.798s
24Marcos UriarteSPACODE Motorsports (KTM)+1.803s
25Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.998s
26Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +3.121s

Rekor resmi Moto3 Austria:
Lap tercepat: Maximo Quiles (2025) 1’ 39.639s
Rekor pole: Valentin Perrone (2025) 1’ 39.938s
Lap balapan tercepat: Taiyo Furusato (2025) 1’ 40.048s

Free Practice 1

Sebagai pembalap pertama yang turun ke lintasan Red Bull Ring yang berudara dingin, sesi pembuka Moto3 menyaksikan duel antara Quiles dan Almansa memperebutkan posisi teratas, di mana pembalap tim Dynavolt tersebut meningkatkan kecepatannya untuk finis dengan selisih enam persepuluh detik di depan.

Quiles menempati posisi kedua, diikuti tak jauh di belakangnya oleh Fernandez—yang berhasil menembus tiga besar tepat di akhir sesi—sebagai pembalap Honda terbaik di belakang duo KTM.

Hasil tersebut menggeser Carpe ke posisi keempat, sementara rekan setimnya di Red Bull menjadi *rookie* terbaik di posisi kelima, tepat di depan Salmela yang mengendarai motor Tech3.

Esteban, yang berada di posisi ketujuh, mencatatkan waktu satu detik lebih lambat dari pemimpin sesi.

Terdapat dua insiden kecelakaan besar: Pini terjatuh saat sedang melaju menuju *pit*, disusul kecelakaan di akhir sesi yang membuat Perrone terpelanting hingga masuk ke area kerikil di Tikungan 6.

Moto3 Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1' 40.595s
2Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.648s
3Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.694s
4Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.705s
5Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.754s
6Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.961s
7Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.090s
8Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.184s
9Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+1.188s
10Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.253s
11Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+1.345s
12Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+1.346s
13Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.511s
14Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+1.682s
15Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.717s
16David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.965s
17Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+2.067s
18Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+2.165s
19Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+2.208s
20Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+2.271s
21Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.374s
22Marcos UriarteSPACODE Motorsports (KTM)+2.477s
23Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +2.860s
24Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+2.963s
25Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +3.397s
26Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+3.561s

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2026
Moto3
Cincin Banteng Merah
Austria
Spielberg
Moto3 Austria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Red Bull Ring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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