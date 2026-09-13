Moto3 San Marino 2026: Quiles Curi Kemenangan di Tikungan Terakhir

Hasil lengkap Moto3 San Marino 2026 dari Sirkuit Misano, putaran 14 dari 24.

The Misano Moto3 race was decided at the finish line, with Quiles victorious
The Misano Moto3 race was decided at the finish line, with Quiles victorious
© Gold and Goose

Balapan Moto3 San Marino ditentukan tepat di akhir balapan, dengan Maximo Quiles meraih kemenangan beruntun sejak mengalami cedera di Inggris meski hanya memimpin beberapa ratus meter menuju garis finis.

Pembalap tim Aspar tersebut memulai balapan dari posisi kelima dan dengan cepat melewati Valentin Perrone serta Joel Kelso yang berada di depannya, lalu bergabung dalam pertarungan tiga pembalap memperebutkan posisi terdepan setelah mencetak rekor waktu putaran balapan yang baru.

Quiles dan pemimpin klasemen, David Almansa, perlahan menjauh dari rookie Brian Uriarte untuk kemudian saling berduel memperebutkan kemenangan di tahap-tahap akhir balapan.

Setelah memimpin di posisi terdepan sejak putaran pertama, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu tampak telah merancang strategi balapan yang sempurna: memisahkan diri dari rombongan dan melakukan manuver blokade di tikungan untuk mengamankan kemenangan. Tapi, Quiles punya rencana lain.

Pembalap dengan motor #28 itu dengan sabar menunggu sampai momen akhir balapan untuk merangsek ke depan, Quiles akhirnya mengambil langkah di tikungan terakhir pada lap terakhir, menciptakan pertarungan sprint ke garis finis melawan Almansa.

Akhirnya, Quiles finis dengan photo-finish menunjukkan selisih hanya 0,021 detik atas Almansa, dengan Uriarte meraih podiium lainnya untuk Red Bull KTM Ajo.

Matteo Bertelle membalap dengan tenang di grup pengejar dan memimpin rombongan tersebut melintasi garis finis di posisi keempat untuk tim Level Up - MTA.

Bertelle berhasil mengungguli Valentin Perone serta rookie Rico Salmela - yang sebelumnya memimpin grup tersebut - di mana para pendatang baru kelas ini terus tampil mengesankan pada musim 2026, dengan Salmela finis di posisi keenam di belakang rekan setimnya di Tech3.

Joel Kelso memulai balapan dari baris depan dan sempat menempati posisi keempat, tepat di belakang para pemimpin balapan, namun ia melebar di awal lomba demi menghindari kecelakaan; ia akhirnya finis di posisi ketujuh untuk GRYD Racing sekaligus menjadi pembalap Honda dengan posisi terbaik.

Cruces mengatasi penalti grid 12 posisi hingga memimpin rombongan di belakang kelompok terdepan di posisi kedelapan untuk tim CIP Green Power, tepat di depan pembalap Aspar, Marco Morelli, di posisi kesembilan, serta Casey O’Gorman yang melengkapi posisi sepuluh besar bagi tim tuan rumah, SIC58 Squadra Corse.

David Gonzalez, yang melanjutkan perannya sebagai pengganti jangka panjang bagi David Munoz di tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP, finis tipis di posisi ke-11; ia berada tepat di depan Danish - pembalap MT Helmets yang memulai balapan dari posisi paling belakang dan berhasil finis di urutan ke-12.

Ryusei Yamanaka finis di posisi ke-13 di belakang rekan setimnya, dan tepat di depan pembalap Leopard, Adrian Fernandez.

Fernandez sendiri turun dari posisi kesembilan ke posisi ke-14 akibat long-lap penalty saat balapan berlangsung karena menyebabkan Joel Esteban terjatuh dan gagal melanjutkan lomba.

Perebutan poin terakhir yang tersedia menjadi duel sesama pembalap Inggris yang dimenangkan oleh Scott Ogden (CIP Green Power), setelah bersaing ketat hingga garis finis melawan pembalap GYRD Racing, Eddie O’Shea.

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali menjalani akhir pekan yang sulit, punggawa Honda Team Asia itu gagal mendulang poin setelah finis di posisi ke-18, terpaut 26,611 detik atas Quiles

Rekor resmi Moto3 Misano:
Lap tercepat: David Alonso (2024) 1’ 40.184s
Lap balapan tercepat: Maximo Qulies (2026) 1’ 40.366
Rekor pole: Valentin Perrone (2025) 1’ 40.328s

Moto3 San Marino 2026 - Misano - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)20 Laps
2David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.021s
3Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.343s
4Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+12.219s
5Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+12.258s
6Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+12.303s
7Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+12.580s
8Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+21.714s
9Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+21.867s
10Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+22.305s
11David GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+22.405s
12Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+22.555s
13Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+22.870s
14Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+23.302s
15Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+23.542s
16Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+23.612s
17Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+26.576s
18Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+26.611s
19Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+28.197s
20Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +33.285s
21Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+41.320s
22Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+43.919s
23Marcos UriarteSPACODE Motorsports (KTM)+44.081s
24Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)DNF
25Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) DNF
26Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)DNF

Tags:

2026
Moto3
Misano World Circuit Marco Simoncelli, Rimini, Italy
San Marino
Moto3 San Marino 2026: Quiles Curi Kemenangan di Tikungan Terakhir
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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