Moto3 San Marino 2026: Quiles Curi Kemenangan di Tikungan Terakhir

Balapan Moto3 San Marino ditentukan tepat di akhir balapan, dengan Maximo Quiles meraih kemenangan beruntun sejak mengalami cedera di Inggris meski hanya memimpin beberapa ratus meter menuju garis finis.

Pembalap tim Aspar tersebut memulai balapan dari posisi kelima dan dengan cepat melewati Valentin Perrone serta Joel Kelso yang berada di depannya, lalu bergabung dalam pertarungan tiga pembalap memperebutkan posisi terdepan setelah mencetak rekor waktu putaran balapan yang baru.

Quiles dan pemimpin klasemen, David Almansa, perlahan menjauh dari rookie Brian Uriarte untuk kemudian saling berduel memperebutkan kemenangan di tahap-tahap akhir balapan.

Setelah memimpin di posisi terdepan sejak putaran pertama, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu tampak telah merancang strategi balapan yang sempurna: memisahkan diri dari rombongan dan melakukan manuver blokade di tikungan untuk mengamankan kemenangan. Tapi, Quiles punya rencana lain.

Pembalap dengan motor #28 itu dengan sabar menunggu sampai momen akhir balapan untuk merangsek ke depan, Quiles akhirnya mengambil langkah di tikungan terakhir pada lap terakhir, menciptakan pertarungan sprint ke garis finis melawan Almansa.

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Akhirnya, Quiles finis dengan photo-finish menunjukkan selisih hanya 0,021 detik atas Almansa, dengan Uriarte meraih podiium lainnya untuk Red Bull KTM Ajo.

Matteo Bertelle membalap dengan tenang di grup pengejar dan memimpin rombongan tersebut melintasi garis finis di posisi keempat untuk tim Level Up - MTA.

Bertelle berhasil mengungguli Valentin Perone serta rookie Rico Salmela - yang sebelumnya memimpin grup tersebut - di mana para pendatang baru kelas ini terus tampil mengesankan pada musim 2026, dengan Salmela finis di posisi keenam di belakang rekan setimnya di Tech3.

Joel Kelso memulai balapan dari baris depan dan sempat menempati posisi keempat, tepat di belakang para pemimpin balapan, namun ia melebar di awal lomba demi menghindari kecelakaan; ia akhirnya finis di posisi ketujuh untuk GRYD Racing sekaligus menjadi pembalap Honda dengan posisi terbaik.

Cruces mengatasi penalti grid 12 posisi hingga memimpin rombongan di belakang kelompok terdepan di posisi kedelapan untuk tim CIP Green Power, tepat di depan pembalap Aspar, Marco Morelli, di posisi kesembilan, serta Casey O’Gorman yang melengkapi posisi sepuluh besar bagi tim tuan rumah, SIC58 Squadra Corse.

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David Gonzalez, yang melanjutkan perannya sebagai pengganti jangka panjang bagi David Munoz di tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP, finis tipis di posisi ke-11; ia berada tepat di depan Danish - pembalap MT Helmets yang memulai balapan dari posisi paling belakang dan berhasil finis di urutan ke-12.

Ryusei Yamanaka finis di posisi ke-13 di belakang rekan setimnya, dan tepat di depan pembalap Leopard, Adrian Fernandez.

Fernandez sendiri turun dari posisi kesembilan ke posisi ke-14 akibat long-lap penalty saat balapan berlangsung karena menyebabkan Joel Esteban terjatuh dan gagal melanjutkan lomba.

Perebutan poin terakhir yang tersedia menjadi duel sesama pembalap Inggris yang dimenangkan oleh Scott Ogden (CIP Green Power), setelah bersaing ketat hingga garis finis melawan pembalap GYRD Racing, Eddie O’Shea.

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali menjalani akhir pekan yang sulit, punggawa Honda Team Asia itu gagal mendulang poin setelah finis di posisi ke-18, terpaut 26,611 detik atas Quiles

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Rekor resmi Moto3 Misano:

Lap tercepat: David Alonso (2024) 1’ 40.184s

Lap balapan tercepat: Maximo Qulies (2026) 1’ 40.366

Rekor pole: Valentin Perrone (2025) 1’ 40.328s