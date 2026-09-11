Moto3 San Marino 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 San Marino 2206 di Sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.
Hari pertama dari aksi Moto3 di Misano ditutup dengan David Alamansa lolos langsung ke Q2 sebagai pembalap tercepat di sesi Practice Grand Prix San Marino.
Pembalap Intact GP itu memangkas catatan waktu terbaiknya sendiri, membukukan 1 menit 40,767 detik dengan dua menit tersisa di Practice untuk memuncaki timesheets.
Pembalap Honda, Joel Kelso, mencatatkan waktu yang paling mendekati catatan waktu terbaik Alamansa. Kelso melaju bersama rekan setimnya di GRYD Racing, Eddie O’Shea, untuk menempati posisi kedua dengan selisih waktu 0,402 detik - membuatnya jadi satu-satunya pembalap dengan catatan waktu dalam rentang setengah detik dari puncak.
Upaya keras di saat-saat terakhir sempat membawa pemimpin klasemen, Maximo Quiles, keluar dari zona bahaya menuju posisi keenam, namun posisinya kemudian melorot ke urutan kesebelas seiring selesainya putaran-putaran cepat terakhir.
Pada putaran terakhir, pembalap tim Aspar tersebut berhasil memperbaiki posisinya kembali ke urutan ketiga, tepat di depan rekan setimnya, Marco Morelli, yang juga melakukan manuver di menit-menit akhir untuk naik dari posisi ke-17 ke posisi keempat.
Rico Salmela menjadi rookie sekaligus pembalap Red Bull terbaik pada hari Jumat bagi tim Tech3 dengan menempati posisi kelima, tepat di depan rekan setimnya, Valentin Perrone - pole-sitter dan pemenang musim lalu - di posisi keenam.
Seperti Quiles, Matteo Bertelle tidak turun pada sesi FP1 yang treknya masih basah, sehingga catatan waktu pertamanya di lintasan menempatkan pembalap tim Level Up - MTA tersebut di posisi ketujuh.
O’Shea sempat menempati posisi kelima saat Kelso naik ke posisi kedua, namun catatan waktunya kemudian dilampaui oleh beberapa pembalap menjelang akhir sesi, yang membuat pembalap asal Inggris itu turun ke posisi kedelapan.
Joel Esteban menempati posisi kesembilan dengan motor Level Up kedua, dengan rookie Red Bull KTM Ajo Brian Uriarte mempertahankan posisinya di 10 besar meski sempat mengalami kecelakaan besar di sesi tersebut, yang memaksa Scott Ogden dan Alvaro Carpe harus menghindar.
Casey O’Gorman mencatatkan waktu tercepat ke-11 di sirkuit kandang timnya, SIC58 Squadra Corse.
Scott Ogden bangkit setelah sempat melebar bersaama Uriarte untuk menempati posisi ke-12 bagi CIP Green Power, menjadi pembalap terakhir yang mencatat laptime dalam rentang satu detik dari Almansa.
Pembalap lainnya yang langsung melaju ke Q2 setelah sesi Latihan adalah Veda Pratama - yang sempat membuat Carpe frustrasi karena kesulitan mendapatkan lintasan yang kosong - di posisi ke-13 untuk Honda Team Asia, serta Adrian Fernandez yang menempati posisi ke-14 untuk Leopard.
Moto3 San Marino 2026 - Misano - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1' 40.767s
|2
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.402s
|3
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.558s
|4
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.631s
|5
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.660s
|6
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.685s
|7
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.746s
|8
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+0.821s
|9
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.840s
|10
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.930s
|11
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.972s
|12
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.992s
|13
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.003s
|14
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.125s
|15
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.148s
|16
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.169s
|17
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.199s
|18
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.247s
|19
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.366s
|20
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.438s
|21
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.468s
|22
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.498s
|23
|Marcos Uriarte
|SPA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.637s
|24
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.639s
|25
|David Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+2.110s
|26
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2.152s
Official Misano Moto3 Records:
Fastest race lap: Valentin Perrone (2025) 1’ 40.463s
Best Pole: Valentin Perrone (2025) 1’ 40.328s
All time lap record: David Alonso (2024) 1’ 40.184s
Free Practice 1
Sesi pertama dimulai di lintasan basah, dengan catatan waktu lima belas detik lebih lambat dari rekor putaran.
Peralihan ke ban Slick membuat Kelso melesat ke posisi teratas dan memangkas selisih waktu menjadi enam detik seiring terbentuknya jalur kering di lintasan.
Pembalap asal Australia itu bersaing memperebutkan posisi puncak FP1 dengan Leo Rammenstorfer; ia akhirnya menempati posisi kedua dengan selisih waktu setengah detik. Sempat memimpin baik saat kondisi lintasan masih basah di awal maupun saat mulai mengering di akhir sesi bagi tim SIC58 Squadra Corse, ini merupakan pencapaian terbaiknya sejauh ini di Moto3 pada musim debutnya.
Posisi tiga besar awal dilengkapi oleh pembalap yang kerap tampil di papan atas, Fernandez dari tim Leopard. Lima besar yang seluruhnya diisi oleh pembalap Honda ini dilengkapi oleh O’Gorman di posisi keempat dengan motor SIC58 Squadra Corse kedua, serta Nicola Carraro di posisi kelima untuk tim Rivacold Snipers.
Moto3 San Marino 2026 - Misano - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|1' 46.033s
|2
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.533s
|3
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.110s
|4
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.476s
|5
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.538s
|6
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.650s
|7
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.292s
|8
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+2.403s
|9
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+3.028s
|10
|Marcos Uriarte
|SPA
|CODE Motorsports (KTM)
|+3.286s
|11
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+5.078s
|12
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+5.106s
|13
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+5.107s
|14
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+5.184s
|15
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+5.444s
|16
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+5.500s
|17
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+5.884s
|18
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+5.953s
|19
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+6.144s
|20
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+6.279s
|21
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+6.584s
|22
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+9.267s
|23
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+9.928s
|24
|David Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+11.717s
|25
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|No Time
|26
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|No Time