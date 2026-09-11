Moto3 San Marino 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 San Marino 2206 di Sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.

David Almansa was fastest in Moto3 Practice on Friday in Misano.
David Almansa was fastest in Moto3 Practice on Friday in Misano.
© Gold and Goose

Hari pertama dari aksi Moto3 di Misano ditutup dengan David Alamansa lolos langsung ke Q2 sebagai pembalap tercepat di sesi Practice Grand Prix San Marino.

Pembalap Intact GP itu memangkas catatan waktu terbaiknya sendiri, membukukan 1 menit 40,767 detik dengan dua menit tersisa di Practice untuk memuncaki timesheets.

Pembalap Honda, Joel Kelso, mencatatkan waktu yang paling mendekati catatan waktu terbaik Alamansa. Kelso melaju bersama rekan setimnya di GRYD Racing, Eddie O’Shea, untuk menempati posisi kedua dengan selisih waktu 0,402 detik - membuatnya jadi satu-satunya pembalap dengan catatan waktu dalam rentang setengah detik dari puncak.

Upaya keras di saat-saat terakhir sempat membawa pemimpin klasemen, Maximo Quiles, keluar dari zona bahaya menuju posisi keenam, namun posisinya kemudian melorot ke urutan kesebelas seiring selesainya putaran-putaran cepat terakhir.

Pada putaran terakhir, pembalap tim Aspar tersebut berhasil memperbaiki posisinya kembali ke urutan ketiga, tepat di depan rekan setimnya, Marco Morelli, yang juga melakukan manuver di menit-menit akhir untuk naik dari posisi ke-17 ke posisi keempat.

Rico Salmela menjadi rookie sekaligus pembalap Red Bull terbaik pada hari Jumat bagi tim Tech3 dengan menempati posisi kelima, tepat di depan rekan setimnya, Valentin Perrone - pole-sitter dan pemenang musim lalu - di posisi keenam.

Seperti Quiles, Matteo Bertelle tidak turun pada sesi FP1 yang treknya masih basah, sehingga catatan waktu pertamanya di lintasan menempatkan pembalap tim Level Up - MTA tersebut di posisi ketujuh.

O’Shea sempat menempati posisi kelima saat Kelso naik ke posisi kedua, namun catatan waktunya kemudian dilampaui oleh beberapa pembalap menjelang akhir sesi, yang membuat pembalap asal Inggris itu turun ke posisi kedelapan.

Joel Esteban menempati posisi kesembilan dengan motor Level Up kedua, dengan rookie Red Bull KTM Ajo Brian Uriarte mempertahankan posisinya di 10 besar meski sempat mengalami kecelakaan besar di sesi tersebut, yang memaksa Scott Ogden dan Alvaro Carpe harus menghindar.

Casey O’Gorman mencatatkan waktu tercepat ke-11 di sirkuit kandang timnya, SIC58 Squadra Corse.

Scott Ogden bangkit setelah sempat melebar bersaama Uriarte untuk menempati posisi ke-12 bagi CIP Green Power, menjadi pembalap terakhir yang mencatat laptime dalam rentang satu detik dari Almansa.

Pembalap lainnya yang langsung melaju ke Q2 setelah sesi Latihan adalah Veda Pratama - yang sempat membuat Carpe frustrasi karena kesulitan mendapatkan lintasan yang kosong - di posisi ke-13 untuk Honda Team Asia, serta Adrian Fernandez yang menempati posisi ke-14 untuk Leopard.

Moto3 San Marino 2026 - Misano - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1' 40.767s
2Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.402s
3Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.558s
4Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.631s
5Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.660s
6Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.685s
7Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.746s
8Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+0.821s
9Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.840s
10Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.930s
11Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.972s
12Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.992s
13Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.003s
14Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+1.125s
15Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.148s
16Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.169s
17Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+1.199s
18Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.247s
19Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +1.366s
20Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.438s
21Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.468s
22Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.498s
23Marcos UriarteSPACODE Motorsports (KTM)+1.637s
24Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.639s
25David GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+2.110s
26Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +2.152s

Official Misano Moto3 Records:
Fastest race lap: Valentin Perrone (2025) 1’ 40.463s
Best Pole: Valentin Perrone (2025) 1’ 40.328s
All time lap record: David Alonso (2024) 1’ 40.184s

Free Practice 1

Sesi pertama dimulai di lintasan basah, dengan catatan waktu lima belas detik lebih lambat dari rekor putaran.

Peralihan ke ban Slick membuat Kelso melesat ke posisi teratas dan memangkas selisih waktu menjadi enam detik seiring terbentuknya jalur kering di lintasan.

Pembalap asal Australia itu bersaing memperebutkan posisi puncak FP1 dengan Leo Rammenstorfer; ia akhirnya menempati posisi kedua dengan selisih waktu setengah detik. Sempat memimpin baik saat kondisi lintasan masih basah di awal maupun saat mulai mengering di akhir sesi bagi tim SIC58 Squadra Corse, ini merupakan pencapaian terbaiknya sejauh ini di Moto3 pada musim debutnya.

Posisi tiga besar awal dilengkapi oleh pembalap yang kerap tampil di papan atas, Fernandez dari tim Leopard. Lima besar yang seluruhnya diisi oleh pembalap Honda ini dilengkapi oleh O’Gorman di posisi keempat dengan motor SIC58 Squadra Corse kedua, serta Nicola Carraro di posisi kelima untuk tim Rivacold Snipers.

Moto3 San Marino 2026 - Misano - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)1' 46.033s
2Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.533s
3Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+1.110s
4Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.476s
5Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.538s
6Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.650s
7Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+2.292s
8Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+2.403s
9Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+3.028s
10Marcos UriarteSPACODE Motorsports (KTM)+3.286s
11Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +5.078s
12Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+5.106s
13Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+5.107s
14Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+5.184s
15Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+5.444s
16David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+5.500s
17Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+5.884s
18Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+5.953s
19Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+6.144s
20Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+6.279s
21Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+6.584s
22Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+9.267s
23Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+9.928s
24David GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+11.717s
25Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)No Time
26Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)No Time

Tags:

Moto3
2026
San Marino
Misano World Circuit Marco Simoncelli, Rimini, Italy
Moto3 San Marino 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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