Moto3 Aragon 2026: Quiles Pastikan Kemenangan di Akhir, Veda P20

Maximo Quiles kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami cedera di Silverstone, ia memenangi pertarungan empat balapan dengan mencatat lap tercepatnya di lap terakhir di Moto3 Aragon.

Pembalap tim Aspar, yang menuju MotorLand tiga minggu setelah menderita patah tulang selangka di Silverstone, memulai balapan dari posisi ketiga dan langsung menempel ketat pole-sitter David Almansa berkat start impresifnya.

Saat berada di posisi mengejar, Quiles tampak nyaman dan tenang membuntuti lawan di depannya selama sepuluh lap pertama, lalu mengambil alih posisi terdepan ketika kecepatan kelompok empat pembalap terdepan mulai menurun.

Beberapa kesalahan di bagian trek yang menurun sempat membuka peluang bagi para pembalap di belakangnya dan membuat Almansa kembali memimpin, namun pembalap bernomor 28 itu kemudian tancap gas pada lap terakhir dan berhasil melintasi garis finis dengan keunggulan 0,264 detik.

Itu adalah kemenangan ketujuh Quiles musim ini, dan melanjutkan tren poin dari semua balapan yang diikutinya. Satu-satunya kegagalan meraih poin terjadi pada balapan sebelumnya di Inggris.

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Almansa finis di posisi kedua untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP setelah berjuang habis-habisan untuk memangkas jarak, menyusul situasi saling berebut posisi di antara para pembalap lain yang memungkinkan Quiles kembali melesat menjauh.

Sapu bersih podium KTM dipastikan oleh pembalap Aspar lainnya, Marco Morelli. Dengan demikian, seluruh pembalap yang memulai balapan dari baris terdepan berhasil meraih posisi podium.

Alvaro Carpe memulai balapan dari posisi ketujuh, namun dengan cepat merangsek ke kelompok terdepan. Meski sempat sedikit tertinggal di lap-lap akhir, pembalap Red Bull KTM Ajo ini finis di posisi keempat, tepat di depan rekan setimnya, Brian Uriarte.

Uriarte sebenarnya memiliki kecepatan untuk bersaing di barisan depan, namun ia harus mengambil long-lap penalty akibat berkendara terlalu lambat pada hari Jumat, yang membuatnya turun dari posisi ketiga menjadi posisi kesembilan.

Rookie terbaik dalam balapan ini berhasil memimpin kelompok pengejar dan kemudian melepaskan diri dari mereka, untuk mengamankan posisi kelima secara meyakinkan di Aragon.

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Posisi keenam diraih oleh Adrian Cruces, yang melanjutkan tren peningkatan performanya bersama CIP Green Power dengan memimpin kelompok pengejar dan melintasi garis finis di urutan keenam.

Casey O’Gorman naik satu posisi setelah insiden kontak antara dua rekan setim di Tech3 menyebabkan Rico Salmela tersenggol oleh Valentin Perrone; pembalap tim SIC58 itu berhasil menghindari kecelakaan dan finis di posisi ketujuh.

Perrone finis di posisi kedelapan, sementara Salmela—yang sebelumnya berada di posisi ketujuh - bangkit kembali dan menyelesaikan balapan di urutan ke-22.

Insiden tersebut ditinjau oleh pihak Race Direction namun tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil. Perrone sebelumnya sudah menerima pesan di dasbor untuk turun satu posisi akibat insiden kontak dengan pembalap lain.

Guido Pini menjadi pembalap Honda terbaik, mengungguli rekan setimnya di Leopard, Adrian Fernandez, yang sempat memimpin rombongan namun kemudian turun posisi dan finis di urutan ke-10.

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Akhir pekan yang sulit bagi Veda Ega Pratama di Aragon Berakhir tanpa poin, dengan pembalap Honda Team Asia itu finis di posisi ke-20, terpaut 30 detik di belakang Quiles.

Rekor resmi Moto3 Aragon:

Laptime tercepat: David Almansa (2026) 1' 56.347s

Lap balapan tercepat: Luca Lunetta (2025) 1’ 56.912s