Moto3 Aragon 2026: Almansa Pole, Veda Gagal Lolos dari Q1

Hasil lengkap dari kualifikasi Moto3 Aragon 2026 dari Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.

David Almansa needed a late lap to secure Moto3 pole position in Aragon
David Almansa needed a late lap to secure Moto3 pole position in Aragon
© Gold and Goose

Kualifikasi Moto3 Aragon berlangsung sengit sampai akhir, dengan David Almansa harus menunggu sampai menit-menit akhir untuk mencatatkan waktu dan meraih pole position kelimanya musim ini.

Almansa, yang juga pemenang putaran sebelumnya di Silverstone, dikuntit mayoritas pembalap di Q2. Kemudian, bendera kuning menggagalkan upaya pertamanya mencatatkan laptime.

Pada putaran terakhirnya, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut mencatatkan waktu 1 menit 56,347 detik tepat saat bendera finis dikibarkan, mengamankan posisi start terdepan dengan gaya lewat rekor putaran baru.

Sesaat sebelumnya, Marco Morelli sempat memanfaatkan putaran terakhirnya dengan maksimal untuk merebut posisi terdepan bagi tim Aspar, namun akhirnya harus turun ke posisi kedua dengan selisih waktu hanya 0,033 detik dalam sesi yang berlangsung sengit.

Pendekatan berbeda ditunjukkan oleh pemimpin klasemen, Maximo Quiles, yang mengendarai motor kedua tim Aspar. 

Tanpa menunjukkan dampak negatif akibat kecelakaan di Silverstone, pembalap bernomor 28 itu melaju sendirian dan terus berada di lintasan, bahkan sempat menempati pole sementara menjelang menit-menit terakhir sesi.

Quiles mencatatkan kecepatan serupa menjelang akhir sesi, melaju secara konsisten hingga mengamankan posisi ketiga, hanya terpaut 0,043 detik dari rekor waktu putaran tercepat yang baru.

Matteo Bertelle membuntuti Alvaro Carpe dalam putaran terakhirnya dan finis di posisi keempat untuk tim Level Up - MTA, Adrian Cruces kembali tampil impresif. 

Setelah sebelumnya memulai balapan dari baris depan bersama CIP Green Power di Inggris, kali ini pembalap asal Spanyol tersebut menempati posisi kelima.

Brian Uriarte menjadi pembalap terbaik yang lolos dari sesi Q1 sekaligus rookie terdepan di kualifikasi dengan menempati posisi keenam untuk Red Bull KTM Ajo.

Uriarte mengungguli rekan setimnya, Carpe - yang meski berhasil memperbaiki catatan waktu namun posisinya tidak berubah karena pembalap lain di sekitarnya diuntungkan oleh efek slipstream darinya - sehingga harus puas memulai balapan dari posisi ketujuh.

Adrian Fernandez bangkit dari insiden kecelakaan di sesi FP2 sebelumnya untuk menjadi pembalap Honda tercepat di posisi kedelapan bagi tim Leopard, diikuti oleh Valentin Perrone di posisi kesembilan untuk Red Bull KTM Tech3, serta Jesus Rios yang melengkapi posisi sepuluh besar untuk Rivacold Snipers.

Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, menjalani akhir pekan yang sulit di MotorLand. Setelah gagal lolos langsung ke Q2 di Practice hari Jumat, Veda gagal lolos ke Q2 setelah hanya tercepat kedelapan di Q1. Dengan ini, ia akan memulai dari P22.


Rekor resmi Moto3 Aragon:
Laptime tercepat: David Almansa (2026) 1' 56.347s
Lap balapan tercepat: Luca Lunetta (2025) 1’ 56.912s

Moto3 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1' 56.347s
2Marco MorelliARGCFMOTO Viel Aspar Team (KTM)+0.033s
3Maximo QuilesSPACFMOTO Viel Aspar Team (KTM)+0.043s
4Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.259s
5Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.266s
6Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.297s
7Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.323s
8Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.380s
9Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.443s
10Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +0.491s
11Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.557s
12Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.622s
13Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.705s
14Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.720s
15Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.783s
16Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+0.942s
17David GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.447s
18Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)No Time
Q1
19Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)1' 57.716s
20Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)1' 57.947s
21Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)1' 57.965s
22Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)1' 58.041s
23Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)1'58.107s
24Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)1' 58.414s
25Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)1' 58.569s
26Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1' 58.791s

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2026
Moto3
MotorLand Aragon, Circuito de Alcañiz, Aragon, Spain
Moto3 Aragon 2026: Almansa Pole, Veda Gagal Lolos dari Q1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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