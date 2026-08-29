Moto3 Aragon 2026: Almansa Pole, Veda Gagal Lolos dari Q1
Hasil lengkap dari kualifikasi Moto3 Aragon 2026 dari Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.
Kualifikasi Moto3 Aragon berlangsung sengit sampai akhir, dengan David Almansa harus menunggu sampai menit-menit akhir untuk mencatatkan waktu dan meraih pole position kelimanya musim ini.
Almansa, yang juga pemenang putaran sebelumnya di Silverstone, dikuntit mayoritas pembalap di Q2. Kemudian, bendera kuning menggagalkan upaya pertamanya mencatatkan laptime.
Pada putaran terakhirnya, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut mencatatkan waktu 1 menit 56,347 detik tepat saat bendera finis dikibarkan, mengamankan posisi start terdepan dengan gaya lewat rekor putaran baru.
Sesaat sebelumnya, Marco Morelli sempat memanfaatkan putaran terakhirnya dengan maksimal untuk merebut posisi terdepan bagi tim Aspar, namun akhirnya harus turun ke posisi kedua dengan selisih waktu hanya 0,033 detik dalam sesi yang berlangsung sengit.
Pendekatan berbeda ditunjukkan oleh pemimpin klasemen, Maximo Quiles, yang mengendarai motor kedua tim Aspar.
Tanpa menunjukkan dampak negatif akibat kecelakaan di Silverstone, pembalap bernomor 28 itu melaju sendirian dan terus berada di lintasan, bahkan sempat menempati pole sementara menjelang menit-menit terakhir sesi.
Quiles mencatatkan kecepatan serupa menjelang akhir sesi, melaju secara konsisten hingga mengamankan posisi ketiga, hanya terpaut 0,043 detik dari rekor waktu putaran tercepat yang baru.
Matteo Bertelle membuntuti Alvaro Carpe dalam putaran terakhirnya dan finis di posisi keempat untuk tim Level Up - MTA, Adrian Cruces kembali tampil impresif.
Setelah sebelumnya memulai balapan dari baris depan bersama CIP Green Power di Inggris, kali ini pembalap asal Spanyol tersebut menempati posisi kelima.
Brian Uriarte menjadi pembalap terbaik yang lolos dari sesi Q1 sekaligus rookie terdepan di kualifikasi dengan menempati posisi keenam untuk Red Bull KTM Ajo.
Uriarte mengungguli rekan setimnya, Carpe - yang meski berhasil memperbaiki catatan waktu namun posisinya tidak berubah karena pembalap lain di sekitarnya diuntungkan oleh efek slipstream darinya - sehingga harus puas memulai balapan dari posisi ketujuh.
Adrian Fernandez bangkit dari insiden kecelakaan di sesi FP2 sebelumnya untuk menjadi pembalap Honda tercepat di posisi kedelapan bagi tim Leopard, diikuti oleh Valentin Perrone di posisi kesembilan untuk Red Bull KTM Tech3, serta Jesus Rios yang melengkapi posisi sepuluh besar untuk Rivacold Snipers.
Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, menjalani akhir pekan yang sulit di MotorLand. Setelah gagal lolos langsung ke Q2 di Practice hari Jumat, Veda gagal lolos ke Q2 setelah hanya tercepat kedelapan di Q1. Dengan ini, ia akan memulai dari P22.
Rekor resmi Moto3 Aragon:
Laptime tercepat: David Almansa (2026) 1' 56.347s
Lap balapan tercepat: Luca Lunetta (2025) 1’ 56.912s
Moto3 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1' 56.347s
|2
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Viel Aspar Team (KTM)
|+0.033s
|3
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Viel Aspar Team (KTM)
|+0.043s
|4
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.259s
|5
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.266s
|6
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.297s
|7
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.323s
|8
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.380s
|9
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.443s
|10
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.491s
|11
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.557s
|12
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.622s
|13
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.705s
|14
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.720s
|15
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.783s
|16
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+0.942s
|17
|David Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.447s
|18
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|No Time
|Q1
|19
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|1' 57.716s
|20
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|1' 57.947s
|21
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|1' 57.965s
|22
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|1' 58.041s
|23
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|1'58.107s
|24
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|1' 58.414s
|25
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|1' 58.569s
|26
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1' 58.791s