Moto3 Aragon 2026: Almansa Pole, Veda Gagal Lolos dari Q1

Kualifikasi Moto3 Aragon berlangsung sengit sampai akhir, dengan David Almansa harus menunggu sampai menit-menit akhir untuk mencatatkan waktu dan meraih pole position kelimanya musim ini.

Almansa, yang juga pemenang putaran sebelumnya di Silverstone, dikuntit mayoritas pembalap di Q2. Kemudian, bendera kuning menggagalkan upaya pertamanya mencatatkan laptime.

Pada putaran terakhirnya, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut mencatatkan waktu 1 menit 56,347 detik tepat saat bendera finis dikibarkan, mengamankan posisi start terdepan dengan gaya lewat rekor putaran baru.

Sesaat sebelumnya, Marco Morelli sempat memanfaatkan putaran terakhirnya dengan maksimal untuk merebut posisi terdepan bagi tim Aspar, namun akhirnya harus turun ke posisi kedua dengan selisih waktu hanya 0,033 detik dalam sesi yang berlangsung sengit.

Pendekatan berbeda ditunjukkan oleh pemimpin klasemen, Maximo Quiles, yang mengendarai motor kedua tim Aspar.

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Tanpa menunjukkan dampak negatif akibat kecelakaan di Silverstone, pembalap bernomor 28 itu melaju sendirian dan terus berada di lintasan, bahkan sempat menempati pole sementara menjelang menit-menit terakhir sesi.

Quiles mencatatkan kecepatan serupa menjelang akhir sesi, melaju secara konsisten hingga mengamankan posisi ketiga, hanya terpaut 0,043 detik dari rekor waktu putaran tercepat yang baru.

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Matteo Bertelle membuntuti Alvaro Carpe dalam putaran terakhirnya dan finis di posisi keempat untuk tim Level Up - MTA, Adrian Cruces kembali tampil impresif.

Setelah sebelumnya memulai balapan dari baris depan bersama CIP Green Power di Inggris, kali ini pembalap asal Spanyol tersebut menempati posisi kelima.

Brian Uriarte menjadi pembalap terbaik yang lolos dari sesi Q1 sekaligus rookie terdepan di kualifikasi dengan menempati posisi keenam untuk Red Bull KTM Ajo.

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Uriarte mengungguli rekan setimnya, Carpe - yang meski berhasil memperbaiki catatan waktu namun posisinya tidak berubah karena pembalap lain di sekitarnya diuntungkan oleh efek slipstream darinya - sehingga harus puas memulai balapan dari posisi ketujuh.

Adrian Fernandez bangkit dari insiden kecelakaan di sesi FP2 sebelumnya untuk menjadi pembalap Honda tercepat di posisi kedelapan bagi tim Leopard, diikuti oleh Valentin Perrone di posisi kesembilan untuk Red Bull KTM Tech3, serta Jesus Rios yang melengkapi posisi sepuluh besar untuk Rivacold Snipers.

Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, menjalani akhir pekan yang sulit di MotorLand. Setelah gagal lolos langsung ke Q2 di Practice hari Jumat, Veda gagal lolos ke Q2 setelah hanya tercepat kedelapan di Q1. Dengan ini, ia akan memulai dari P22.



Rekor resmi Moto3 Aragon:

Laptime tercepat: David Almansa (2026) 1' 56.347s

Lap balapan tercepat: Luca Lunetta (2025) 1’ 56.912s

Moto3 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 David Almansa SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) 1' 56.347s 2 Marco Morelli ARG CFMOTO Viel Aspar Team (KTM) +0.033s 3 Maximo Quiles SPA CFMOTO Viel Aspar Team (KTM) +0.043s 4 Matteo Bertelle ITA LEVEL UP - MTA (KTM) +0.259s 5 Adrian Cruces SPA CIP Green Power (KTM) +0.266s 6 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.297s 7 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.323s 8 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.380s 9 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.443s 10 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +0.491s 11 Guido Pini ITA Leopard Racing (Honda) +0.557s 12 Rico Salmela FIN Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.622s 13 Hakim Danish MAL AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +0.705s 14 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.720s 15 Joel Kelso AUS GRYD Racing (Honda) +0.783s 16 Cormac Buchanan NZL CODE Motorsports (KTM) +0.942s 17 David Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +1.447s 18 Joel Esteban SPA LEVEL UP - MTA (KTM) No Time Q1 19 Eddie O'Shea GBR GRYD - Racing (Honda) 1' 57.716s 20 Ryusei Yamanaka JPN AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) 1' 57.947s 21 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) 1' 57.965s 22 Veda Pratama INA Honda Team Asia (Honda) 1' 58.041s 23 Ruche Moodley RSA CODE Motorsports (KTM) 1'58.107s 24 Leo Rammerstorfer AUT SIC58 Squadra Corse (Honda) 1' 58.414s 25 Zen Mitani JPN Honda Team Asia (Honda) 1' 58.569s 26 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1' 58.791s

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