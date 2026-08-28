Moto3 Aragon 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 12 dari 22.
David Alamansa menjadi pembalap tercepat pada hari Jumat di MotorLand dengan memimpin sesi Practice Moto3 Aragon 2026.
Setelah sebelumnya memimpin FP1, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu kembali memimpin barisan saat melakukan time-attack pada lima menit terakhir. Ia akhirnya mencatatkan laptime 1 menit 57,473 detik untuk memimpin timesheets.
Rookie Rico Salmela berhasil mencatatkan hasil apik di akhir sesi; ia memperbaiki posisinya pada lap terakhir untuk finis di urutan kedua bagi Red Bull KTM Tech3, dengan selisih waktu hanya 0,079 detik lebih lambat. Lap tersebut menggeser rekan setimnya, Valentin Perrone, ke posisi ketiga.
Adrian Fernandez memecah dominasi KTM dengan menempati posisi keempat untuk Leopard Racing; ia—dengan motor Honda-nya—serta Alvaro Carpe di posisi kelima untuk Red Bull KTM Ajo menjadi dua pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari waktu tercepat.
O’Gorman finis di posisi keenam untuk SIC58 Squadra Corse, mengungguli pembalap tim Snipers, Jesus Rios, di posisi ketujuh, serta pemimpin klasemen kejuaraan Maximo Quiles yang tampil solid di posisi ketujuh sekaligus menjadi pembalap tim Aspar dengan posisi terbaik.
Matteo Bertelle (Level Up - MTA) dan Guido Pini (yang mengendarai motor Leopard kedua) mencatatkan waktu yang identik; Bertelle menempati posisi lebih baik di urutan kesembilan karena mencatat waktu lebih awal, sementara Pini melengkapi posisi sepuluh besar.
Marco Morelli mencatatkan waktu tercepat kesebelas dengan motor Aspar kedua, sedikit lebih cepat daripada Adrian Cruces (CIP Green Power) yang berada di posisi ke-12.
Saat bendera finis dikibarkan, Joel Kelso sempat tercecer di posisi ke-21 dan harus mengandalkan putaran terakhirnya untuk menembus zona Q2, hingga akhirnya finis di posisi ke-13 untuk tim GRYD Racing.
Situasi serupa dialami Hakim Danish; pembalap MT Helmets itu sempat naik dari posisi ke-19 ke posisi ke-13, namun kemudian posisinya tergeser kembali ke zona rawan oleh pembalap asal Australia tersebut. Pada akhirnya, pembalap Malaysia itu berhasil lolos ke Q2.
Sementara itu, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengalami akhir pekan yang sulit dan harus memulai kualifikasi dari Q1 karena hanya menempati P20 di Practice.
Moto3 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1' 57.473s
|2
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.079s
|3
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.454s
|4
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.465s
|5
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.472s
|6
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.507s
|7
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.638s
|8
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Viel Aspar Team (KTM)
|+0.641s
|9
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.729s
|10
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.729s
|11
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Viel Aspar Team (KTM)
|+0.820s
|12
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.860s
|13
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.878s
|14
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.889s
|15
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.899s
|16
|David Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.945s
|17
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.992s
|18
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.030s
|19
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+1.152s
|20
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.187s
|21
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.266s
|22
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.341s
|23
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.388s
|24
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.864s
|25
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+3.390s
|26
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+3.444s
Rekor resmi Moto3 Aragon:
Rekor lap tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 1’ 56.361s
Lap balapan tercepat: Luca Lunetta (2025) 1’ 56.912s
Free Practice 1
Moto3 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1'58.708s
|2
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.122s
|3
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+0.142s
|4
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.302s
|5
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.331s
|6
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.410s
|7
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.413s
|8
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.533s
|9
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.560s
|10
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.775s
|11
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.781s
|12
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Viel Aspar Team (KTM)
|+0.790s
|13
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD Racing (Honda)
|+0.855s
|14
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Viel Aspar Team (KTM)
|+0.883s
|15
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+0.926s
|16
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.959s
|17
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.234s
|18
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.272s
|19
|David Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.454s
|20
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.522s
|21
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.794s
|22
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.899s
|23
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.925s
|24
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.962s
|25
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - Racing (Honda)
|+2.565s
|26
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+3.284s