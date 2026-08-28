Moto3 Aragon 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 12 dari 22.

David Almansa was fastest in Moto3 on the opening day of the Aragon Grand Prix weekend.
David Almansa was fastest in Moto3 on the opening day of the Aragon Grand Prix weekend.
© Gold and Goose

David Alamansa menjadi pembalap tercepat pada hari Jumat di MotorLand dengan memimpin sesi Practice Moto3 Aragon 2026.

Setelah sebelumnya memimpin FP1, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu kembali memimpin barisan saat melakukan time-attack pada lima menit terakhir. Ia akhirnya mencatatkan laptime 1 menit 57,473 detik untuk memimpin timesheets.

Rookie Rico Salmela berhasil mencatatkan hasil apik di akhir sesi; ia memperbaiki posisinya pada lap terakhir untuk finis di urutan kedua bagi Red Bull KTM Tech3, dengan selisih waktu hanya 0,079 detik lebih lambat. Lap tersebut menggeser rekan setimnya, Valentin Perrone, ke posisi ketiga.

Adrian Fernandez memecah dominasi KTM dengan menempati posisi keempat untuk Leopard Racing; ia—dengan motor Honda-nya—serta Alvaro Carpe di posisi kelima untuk Red Bull KTM Ajo menjadi dua pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari waktu tercepat.

O’Gorman finis di posisi keenam untuk SIC58 Squadra Corse, mengungguli pembalap tim Snipers, Jesus Rios, di posisi ketujuh, serta pemimpin klasemen kejuaraan Maximo Quiles yang tampil solid di posisi ketujuh sekaligus menjadi pembalap tim Aspar dengan posisi terbaik.

Matteo Bertelle (Level Up - MTA) dan Guido Pini (yang mengendarai motor Leopard kedua) mencatatkan waktu yang identik; Bertelle menempati posisi lebih baik di urutan kesembilan karena mencatat waktu lebih awal, sementara Pini melengkapi posisi sepuluh besar.

Marco Morelli mencatatkan waktu tercepat kesebelas dengan motor Aspar kedua, sedikit lebih cepat daripada Adrian Cruces (CIP Green Power) yang berada di posisi ke-12.

Saat bendera finis dikibarkan, Joel Kelso sempat tercecer di posisi ke-21 dan harus mengandalkan putaran terakhirnya untuk menembus zona Q2, hingga akhirnya finis di posisi ke-13 untuk tim GRYD Racing.

Situasi serupa dialami Hakim Danish; pembalap MT Helmets itu sempat naik dari posisi ke-19 ke posisi ke-13, namun kemudian posisinya tergeser kembali ke zona rawan oleh pembalap asal Australia tersebut. Pada akhirnya, pembalap Malaysia itu berhasil lolos ke Q2. 

Sementara itu, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengalami akhir pekan yang sulit dan harus memulai kualifikasi dari Q1 karena hanya menempati P20 di Practice.

Moto3 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTimLaptime
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1' 57.473s
2Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.079s
3Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.454s
4Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.465s
5Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.472s
6Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.507s
7Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +0.638s
8Maximo QuilesSPACFMOTO Viel Aspar Team (KTM)+0.641s
9Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.729s
10Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.729s
11Marco MorelliARGCFMOTO Viel Aspar Team (KTM)+0.820s
12Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.860s
13Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.878s
14Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.889s
15Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.899s
16David GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.945s
17Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.992s
18Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.030s
19Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+1.152s
20Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.187s
21Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.266s
22Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.341s
23Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.388s
24Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.864s
25Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+3.390s
26Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+3.444s

Rekor resmi Moto3 Aragon:

Rekor lap tercepat: Jose Antonio Rueda (2025) 1’ 56.361s
Lap balapan tercepat: Luca Lunetta (2025) 1’ 56.912s

Free Practice 1

Moto3 Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1'58.708s
2Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.122s
3Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+0.142s
4Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.302s
5Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+0.331s
6Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +0.410s
7Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.413s
8Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.533s
9Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.560s
10Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.775s
11Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.781s
12Marco MorelliARGCFMOTO Viel Aspar Team (KTM)+0.790s
13Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.855s
14Maximo QuilesSPACFMOTO Viel Aspar Team (KTM)+0.883s
15Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+0.926s
16Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.959s
17Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.234s
18Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+1.272s
19David GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.454s
20Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.522s
21Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.794s
22Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.899s
23Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.925s
24Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.962s
25Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+2.565s
26Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+3.284s

 

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2026
Moto3
MotorLand Aragon, Circuito de Alcañiz, Aragon, Spain
Moto3 Aragon 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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