Moto3 Inggris 2026: Alamansa Balik ke Jalur Kemenangan, Veda 10 Besar

Hasil lengkap Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.

David Almansa hits the front on the way to Moto3 Victory at Silverstone
David Almansa hits the front on the way to Moto3 Victory at Silverstone
© Gold and Goose

Moto3 Inggris menjadi balapan terakhir dari rangkaian Grand Prix hari Minggu di Silverstone, tetapi aksi balap yang ditunjukkan masih tetap menegangkan saat David Alamansa meraih kemenangan keduanya musim ini.

Start dari posisi keempat, Alamansa yang membela Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu tidak membuang waktu untuk langsung memimpin balapan. Tapi ia mendapat tekanan konstan dengan pimpinan balapan terus berganti dan grup terdepan semakin ramai.

Almansa kembali bertarung ke posisi terdepan untuk merebut kembali pimpinan balapan, dan pertarungan sengit di belakang memberinya jarak yang cukup di fase akhir balapan, melintasi garis finis dengan keunggulan 0,701 detik untuk meraih kemenangan keduanya musim ini di Thailand sebelum cedera dan sakit menghambat awal musimnya yang gemilang.

Pertarungan memperebukan podium berlangsung sengit sampai akhir. Setelah sempat melebar di tikungan pada putaran kedua terakhir dan tercecer ke posisi belakang grup, Alvaro Carpe memacu motornya secara agresif untuk kembali ke depan. Berada di posisi lima saat memasuki lap terakhir, Carpe naik ke posisi kedua, terbantu oleh kecelakaan rekan setimnya, Brian Uriarte, di Brooklands jelang akhir balapan.

Situasi tersebut membuka jalan bagi Carpe - yang sebelumnya sempat mendapat peringatan track limits akibat keluar jalur - untuk mengamankan podium kesepuluhnya di kelas ini bersama tim Red Bull KTM Ajo, meskipun ia masih belum berhasil meraih kemenangan pertamanya.

Adrian Fernandez menempati posisi ketiga, namun ia memberi celah ke Valentin Perrone. Meski posisi Perrone sebenarnya belum cukup dekat dengan pembalap Leopard tersebut, ia tak menyia-nyiakan kesempatan itu; ia melesat masuk lewat sisi dalam dengan manuver agresif memanfaatkan celah yang tersedia untuk mengamankan posisi podium bagi Red Bull KTM Tech3.

Hal itu membuat Fernandez turun ke posisi keempat, namun ia tetap menjadi pembalap Honda dengan posisi terbaik dalam balapan tersebut.

Joel Esteban memulai balapan dari posisi ke-13 dan memimpin kelompok kedua di lintasan untuk mengejar rombongan terdepan. 

Pembalap Level Up - MTA ini mampu bersaing di kelompok terdepan hingga menjelang akhir balapan; namun, karena kondisi ban yang sudah habis, ia tertinggal dari rombongan tersebut dan akhirnya finis di posisi kelima.

Berkat manuver cepat di akhir balapan, Joel Kelso berhasil memimpin kelompok pengejar. Pembalap tuan rumah dari tim MLav Racing ini finis di posisi keenam, tepat di depan rookie teratas Rico Salmela yang mengendarai motor Tech3 kedua, sekaligus melengkapi performa gemilang tim tersebut.

Pembalap asal Finlandia itu finis tepat di depan pembalap tuan rumah asal Inggris, Eddie O’Shea (MLav) yang menempati posisi kedelapan, serta sesama rookie Veda Pratama, saat rombongan besar pembalap melintasi garis finis.

Pratama sendiri berhasil mengungguli Matteo Bertelle—pembalap kedua tim Level Up - MTA yang finis di posisi kesepuluh—dengan selisih waktu yang sangat tipis saat melewati garis finis.

Mereka unggul sepuluh detik di depan pembalap berikutnya yang melintasi garis finis, Jesus Rios, rookie Rivacold Snipers yang memimpin rombongan empat pembalap di belakang mereka.

Casey O’Gorman dijatuhi penalti long-lap karena menyebabkan Adrian Cruces terjatuh di awal balapan. Hukuman tersebut membuat pembalap asal Irlandia itu tertinggal dari rombongan depan, namun ia mampu bersaing memperebutkan poin di kelompok berikutnya dan finis di posisi ke-12 untuk tim SIC58 Squadra Corse.

Poin-poin tersisa diraih oleh Guido Pini di posisi ke-13 dengan motor Leopard kedua, David Gonzalez di posisi ke-14, pengganti David Munoz yang cedera, serta pembalap pengganti lainnya - Kiattisak Singhapong - di posisi ke-15 saat ia mengendarai motor milik Zen Mitani di tim Honda Team Asia.

Official British Moto3 Records:
Fastest race lap: Adrian Fernandez (2024) 2’ 09.727s
All time lap record: Alvaro Carpe (2025) 2’ 09.104s
Best Pole: Ivan Ortola (2024) 2’ 09.270s

Moto3 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)15 Laps
2Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.701s
3Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.991s
4Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+1.111s
5Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+3.743s
6Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+11.614s
7Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+11.759s
8Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+11.818s
9Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+12.276s
10Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+12.351s
11Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +22.415s
12Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+22.463s
13Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+22.847s
14David GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+22.895s
15Kiattisak SinghapongTHAHonda Team Asia (Honda)+35.339s
16Marco MorelliARGCFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)+35.419s
17Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+47.382s
18Leonardo AbruzzoITA CODE Motorsports (KTM)+49.274s
19Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1' 18.732s
20Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)DNF
21Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) DNF
22Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)DNF
23Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)DNF
24Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)DNF
25Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)DNF

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2026
Moto3
Silverstone
Great Britain
Moto3 Inggris 2026: Alamansa Balik ke Jalur Kemenangan, Veda 10 Besar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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