Moto3 Inggris 2026: Alamansa Balik ke Jalur Kemenangan, Veda 10 Besar

Moto3 Inggris menjadi balapan terakhir dari rangkaian Grand Prix hari Minggu di Silverstone, tetapi aksi balap yang ditunjukkan masih tetap menegangkan saat David Alamansa meraih kemenangan keduanya musim ini.

Start dari posisi keempat, Alamansa yang membela Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu tidak membuang waktu untuk langsung memimpin balapan. Tapi ia mendapat tekanan konstan dengan pimpinan balapan terus berganti dan grup terdepan semakin ramai.

Almansa kembali bertarung ke posisi terdepan untuk merebut kembali pimpinan balapan, dan pertarungan sengit di belakang memberinya jarak yang cukup di fase akhir balapan, melintasi garis finis dengan keunggulan 0,701 detik untuk meraih kemenangan keduanya musim ini di Thailand sebelum cedera dan sakit menghambat awal musimnya yang gemilang.

Pertarungan memperebukan podium berlangsung sengit sampai akhir. Setelah sempat melebar di tikungan pada putaran kedua terakhir dan tercecer ke posisi belakang grup, Alvaro Carpe memacu motornya secara agresif untuk kembali ke depan. Berada di posisi lima saat memasuki lap terakhir, Carpe naik ke posisi kedua, terbantu oleh kecelakaan rekan setimnya, Brian Uriarte, di Brooklands jelang akhir balapan.

Situasi tersebut membuka jalan bagi Carpe - yang sebelumnya sempat mendapat peringatan track limits akibat keluar jalur - untuk mengamankan podium kesepuluhnya di kelas ini bersama tim Red Bull KTM Ajo, meskipun ia masih belum berhasil meraih kemenangan pertamanya.

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Adrian Fernandez menempati posisi ketiga, namun ia memberi celah ke Valentin Perrone. Meski posisi Perrone sebenarnya belum cukup dekat dengan pembalap Leopard tersebut, ia tak menyia-nyiakan kesempatan itu; ia melesat masuk lewat sisi dalam dengan manuver agresif memanfaatkan celah yang tersedia untuk mengamankan posisi podium bagi Red Bull KTM Tech3.

Hal itu membuat Fernandez turun ke posisi keempat, namun ia tetap menjadi pembalap Honda dengan posisi terbaik dalam balapan tersebut.

Joel Esteban memulai balapan dari posisi ke-13 dan memimpin kelompok kedua di lintasan untuk mengejar rombongan terdepan.

Pembalap Level Up - MTA ini mampu bersaing di kelompok terdepan hingga menjelang akhir balapan; namun, karena kondisi ban yang sudah habis, ia tertinggal dari rombongan tersebut dan akhirnya finis di posisi kelima.

Berkat manuver cepat di akhir balapan, Joel Kelso berhasil memimpin kelompok pengejar. Pembalap tuan rumah dari tim MLav Racing ini finis di posisi keenam, tepat di depan rookie teratas Rico Salmela yang mengendarai motor Tech3 kedua, sekaligus melengkapi performa gemilang tim tersebut.

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Pembalap asal Finlandia itu finis tepat di depan pembalap tuan rumah asal Inggris, Eddie O’Shea (MLav) yang menempati posisi kedelapan, serta sesama rookie Veda Pratama, saat rombongan besar pembalap melintasi garis finis.

Pratama sendiri berhasil mengungguli Matteo Bertelle—pembalap kedua tim Level Up - MTA yang finis di posisi kesepuluh—dengan selisih waktu yang sangat tipis saat melewati garis finis.

Mereka unggul sepuluh detik di depan pembalap berikutnya yang melintasi garis finis, Jesus Rios, rookie Rivacold Snipers yang memimpin rombongan empat pembalap di belakang mereka.

Casey O’Gorman dijatuhi penalti long-lap karena menyebabkan Adrian Cruces terjatuh di awal balapan. Hukuman tersebut membuat pembalap asal Irlandia itu tertinggal dari rombongan depan, namun ia mampu bersaing memperebutkan poin di kelompok berikutnya dan finis di posisi ke-12 untuk tim SIC58 Squadra Corse.

Poin-poin tersisa diraih oleh Guido Pini di posisi ke-13 dengan motor Leopard kedua, David Gonzalez di posisi ke-14, pengganti David Munoz yang cedera, serta pembalap pengganti lainnya - Kiattisak Singhapong - di posisi ke-15 saat ia mengendarai motor milik Zen Mitani di tim Honda Team Asia.

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Official British Moto3 Records:

Fastest race lap: Adrian Fernandez (2024) 2’ 09.727s

All time lap record: Alvaro Carpe (2025) 2’ 09.104s

Best Pole: Ivan Ortola (2024) 2’ 09.270s