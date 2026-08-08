Moto3 Inggris 2026: Ogden Meraih Pole Kandang, Veda P16

Kualifikasi Moto3 Inggris 2026 di Silverstone melihat Scott Ogden yang termotivasi membawa CIP Green Power mengunci grid 1-2 di kualifikasi.

Untuk pertama kalinya seorang pembalap Moto3 Inggris meraih pole di Silverstone, Ogden tampil cepat sepanjang akhir pekan. Ia selalu menempati posisi empat besar di semua sesi sebelumnya, meski sempat terjatuh.

Kerja sama di lintasan dengan rekan setimnya, Cruces, memberikan dorongan akhir yang dibutuhkan untuk merebut pole tepat saat bendera finis dikibarkan, sekaligus mencatatkan waktu putaran terbaik akhir pekan itu: 2 menit 09,126 detik.

Kerja sama tersebut juga menguntungkan Cruces, yang mengamankan posisi start kedua di belakang rekan setimnya, dengan selisih waktu hanya 0,274 detik.

Valentin Perrone mencatatkan waktu tercepat pada hari Jumat dan menjadi yang terbaik di antara sekelompok besar pembalap yang belum mencatatkan waktu saat memasuki menit-menit terakhir sesi Q2.

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Saat berada di lintasan bersama sesama pembalap Red Bull, Alvaro Carpe, pembalap Tech3 tersebut berhasil memperbaiki performanya untuk melengkapi baris depan yang seluruhnya diisi oleh pembalap KTM.

David Almansa sempat memimpin untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP, namun ia mengambil risiko dengan tetap berada di pit saat waktu terus berjalan, yang menyebabkan pembalap asal Spanyol itu turun ke posisi keempat.

Carpe menempati posisi kelima, mengungguli pembalap Honda terbaik, Adrian Fernandez (Leopard), yang berada di posisi keenam dan menjadi pembalap pertama dengan selisih waktu lebih dari setengah detik dari catatan waktu lap tercepat.

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Rookie Brian Uriarte meraih pole pertamanya pada balapan sebelumnya di Sachsenring, namun kali ini ia akan memulai balapan dari posisi ketujuh. Ia akan didampingi oleh Cormac Buchanan - pembalap terbaik yang lolos dari Q1 untuk tim CODE Motorsport - di posisi kedelapan, serta pembalap MT Helmets, Hakim Danish, yang juga lolos ke sesi kedua dan menempati posisi kesembilan.

Kelso, pembalap lain yang berhasil naik dari Q1, mencatatkan waktu yang sama dengan Danish; ia ditempatkan di posisi ke-10 berdasarkan aturan *count-back* (penentuan peringkat melalui catatan waktu putaran kedua yang lebih baik) untuk tim tuan rumah, MLav Racing.

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Kecelakaan hebat menjelang lima menit terakhir memupus harapan pemimpin klasemen, Maximo Quiles. Ia terlempar dari motor Aspar-nya - yang melontarkannya layaknya kursi pelontar - dan tampak kesakitan saat meninggalkan lintasan dengan skuter petugas (marshal) usai insiden keras di tikungan Club.

Quiles menyelesaikan sesi di posisi ke-11 berkat catatan waktu putaran sebelumnya, namun diketahui bahwa tulang selangka kanannya patah, sehingga ia dipastikan absen dari balapan.

Sementara itu, Veda Ega Pratama tidak bisa menemukan kecepatan yang sama seperti saat ia berada di tiga besar hari Jumat, pembalap Honda Team Asia itu akan memulai balapan dari posisi ke-16.

Rekor Moto3 Inggris:

Rekor lap tercepat: Alvaro Carpe (2025) 2m 09.104s

Pole tercepat: Scott Ogden (2024) 2m 09.126s

Lap tercepat balapan: Adrian Fernandez (2024) 2m 09.727s

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