Moto3 Inggris 2026: Ogden Meraih Pole Kandang, Veda P16

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit SIlverstone, putaran 12 dari 22.

Scott Ogden becomes the first British Moto3 rider to claim pole at the British GP
Scott Ogden becomes the first British Moto3 rider to claim pole at the British GP
© Gold and Goose

Kualifikasi Moto3 Inggris 2026 di Silverstone melihat Scott Ogden yang termotivasi membawa CIP Green Power mengunci grid 1-2 di kualifikasi.

Untuk pertama kalinya seorang pembalap Moto3 Inggris meraih pole di Silverstone, Ogden tampil cepat sepanjang akhir pekan. Ia selalu menempati posisi empat besar di semua sesi sebelumnya, meski sempat terjatuh.

Kerja sama di lintasan dengan rekan setimnya, Cruces, memberikan dorongan akhir yang dibutuhkan untuk merebut pole tepat saat bendera finis dikibarkan, sekaligus mencatatkan waktu putaran terbaik akhir pekan itu: 2 menit 09,126 detik.

Kerja sama tersebut juga menguntungkan Cruces, yang mengamankan posisi start kedua di belakang rekan setimnya, dengan selisih waktu hanya 0,274 detik.

Valentin Perrone mencatatkan waktu tercepat pada hari Jumat dan menjadi yang terbaik di antara sekelompok besar pembalap yang belum mencatatkan waktu saat memasuki menit-menit terakhir sesi Q2. 

Saat berada di lintasan bersama sesama pembalap Red Bull, Alvaro Carpe, pembalap Tech3 tersebut berhasil memperbaiki performanya untuk melengkapi baris depan yang seluruhnya diisi oleh pembalap KTM.

David Almansa sempat memimpin untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP, namun ia mengambil risiko dengan tetap berada di pit saat waktu terus berjalan, yang menyebabkan pembalap asal Spanyol itu turun ke posisi keempat.

Carpe menempati posisi kelima, mengungguli pembalap Honda terbaik, Adrian Fernandez (Leopard), yang berada di posisi keenam dan menjadi pembalap pertama dengan selisih waktu lebih dari setengah detik dari catatan waktu lap tercepat.

Rookie Brian Uriarte meraih pole pertamanya pada balapan sebelumnya di Sachsenring, namun kali ini ia akan memulai balapan dari posisi ketujuh. Ia akan didampingi oleh Cormac Buchanan - pembalap terbaik yang lolos dari Q1 untuk tim CODE Motorsport - di posisi kedelapan, serta pembalap MT Helmets, Hakim Danish, yang juga lolos ke sesi kedua dan menempati posisi kesembilan.

Kelso, pembalap lain yang berhasil naik dari Q1, mencatatkan waktu yang sama dengan Danish; ia ditempatkan di posisi ke-10 berdasarkan aturan *count-back* (penentuan peringkat melalui catatan waktu putaran kedua yang lebih baik) untuk tim tuan rumah, MLav Racing.

Kecelakaan hebat menjelang lima menit terakhir memupus harapan pemimpin klasemen, Maximo Quiles. Ia terlempar dari motor Aspar-nya - yang melontarkannya layaknya kursi pelontar - dan tampak kesakitan saat meninggalkan lintasan dengan skuter petugas (marshal) usai insiden keras di tikungan Club.

Quiles menyelesaikan sesi di posisi ke-11 berkat catatan waktu putaran sebelumnya, namun diketahui bahwa tulang selangka kanannya patah, sehingga ia dipastikan absen dari balapan.

Sementara itu, Veda Ega Pratama tidak bisa menemukan kecepatan yang sama seperti saat ia berada di tiga besar hari Jumat, pembalap Honda Team Asia itu akan memulai balapan dari posisi ke-16.

Rekor Moto3 Inggris:

Rekor lap tercepat: Alvaro Carpe (2025) 2m 09.104s
Pole tercepat: Scott Ogden (2024) 2m 09.126s
Lap tercepat balapan: Adrian Fernandez (2024) 2m 09.727s

Moto3 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil kualifikasi

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)2' 09.126s
2Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.274s
3Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.332s
4David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.335s
5Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.459s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.717s
7Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.725s
8Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+0.765s
9Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.851s
10Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.851s
11Maximo QuilesSPACFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)+1.207s
12Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.286s
13Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.322s
14Marco MorelliARGCFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)+1.455s
15Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.499s
16Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.784s
17Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+1.967s
18Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.995s
Q1
19Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)2' 11.362s
20David GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)2' 11.418s
21Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) 2' 11.599s
22Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)2' 11.703s
23Kiattisak SinghapongTHAHonda Team Asia (Honda)2' 12.209s
24Leonardo AbruzzoITA CODE Motorsports (KTM)2' 12.473s
25Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)2' 13.035s
26Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) 2' 13.553s

 

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Sirkuit Silverstone
Great Britain
Moto3 Inggris 2026: Ogden Meraih Pole Kandang, Veda P16
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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