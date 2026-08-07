Moto3 Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone
Hasil lengkap dari latihan jumat untuk Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.
Hari pembuka Moto3 Inggris di Silverstone diwarnai persaingan sengit di menit-menit terakhir untuk memperebutkan posisi teratas dan mengamankan tempat di sesi Q2, dengan Valentin Perrone mencatatkan waktu tercepat.
Pembalap Red Bull KTM Tech3 tersebut sempat berada di posisi ke-11 di tengah rombongan besar saat ia keluar ke lintasan ketika waktu tersisa lima menit—durasi yang cukup untuk melakukan dua flying lap di sirkuit terpanjang dalam kalender balap ini.
Berkat posisi idealnya, pembalap asal Argentina itu berhasil naik ke urutan pertama; ia terbantu oleh efek slipstream dari motor-motor di depannya yang memungkinkannya mencatatkan waktu terbaik 2 menit 09,568 detik.
Sama seperti pada sesi pertama, Scott Ogden kembali menunjukkan peningkatan performa menjelang akhir sesi di kandang sendiri.
pembalap CIP Green Power itu keluar dari pit lebih awal dibandingkan kebanyakan pembalap lain - bersama Adrian Cruces dan David Almansa - dan sempat memuncaki timesheet sebelum akhirnya finis di posisi kedua dengan selisih waktu hanya 0,010 detik lebih lambat.
Rookie terbaik dalam sesi latihan ini adalah Veda Pratama; pembalap Honda Team Asia tersebut mencatatkan hasil impresif dengan menempati posisi ketiga di sirkuit yang baru baginya.
Casey O’Gorman sempat naik dari posisi kelima ke posisi kedua saat sesi menyisakan beberapa menit, namun serangkaian putaran cepat di akhir sesi membuat pembalap SIC58 Squadra Corse itu kembali turun ke posisi kelima saat bendera finis dikibarkan.
Almansa, yang mencatatkan waktu tercepat pada FP1, menempati posisi keenam untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sedikit lebih cepat daripada pemimpin klasemen Maximo Quiles yang menempati posisi ketujuh tercepat pada hari pertama.
Alvaro Carpe menempati posisi kedelapan setelah memacu motor Red Bull bersama pembalap lainnya untuk tim Ajo Squad, sementara Cruces berada di posisi kesembilan dengan motor kedua tim CIP Green Power; adapun Joel Esteban menjadi pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari waktu tercepat—membela tim Level Up - MTA - dan berhasil mengamankan posisi 10 besar.
Kiattisak Singhapong (24), mantan pembalap Asia Talent Cup yang saat ini berkompetisi di Red Bull Rookies, menggantikan Zen Mitani di Honda Team Asia.
Moto3 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|2m 09.568s
|2
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.010s
|3
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.071s
|4
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.100s
|5
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.183s
|6
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.236s
|7
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)
|+0.270s
|8
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.361s
|9
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.368s
|10
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.375s
|11
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.518s
|12
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)
|+0.565s
|13
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.591s
|14
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.676s
|15
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.780s
|16
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.791s
|17
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.819s
|18
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.981s
|19
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.990s
|20
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.224s
|21
|Leonardo Abruzzo
|ITA
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.761s
|22
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+3.017s
|23
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+3.110s
|24
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Honda Team Asia (Honda)
|+3.266s
|25
|David Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+3.516s
|26
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+3.928s
Rekor resmi Moto3 Inggris:
Rekor lap tercepat: Alvaro Carpe (2025) 2m 09.104s
Rekor pole: Ivan Ortola (2024) 2m 09.270s
Lap balapan tercepat: Adrian Fernandez (2024) 2m 09.727s
Free Practice 1
Almansa memuncaki sesi pembuka setelah menyalip Singhapong dalam perjalanannya mencatatkan waktu tercepat. Ogden, yang sempat terjatuh di awal sesi, bangkit dari posisi ke-21 ke posisi kedua saat finis berkat lap terakhir yang penuh determinasi.
Fernandez menjadi pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari waktu tercepat, sekaligus menjadi pembalap Honda terbaik di FP1 - berada di posisi ketiga di belakang duo KTM.
Melengkapi posisi lima besar awal adalah Kelso di posisi keempat untuk tim tuan rumah MLav Racing, serta Morelli yang sempat memimpin sesi dalam waktu lama.
Morelli mendapat persaingan awal dari rekan setimnya, Quiles; namun, Quiles terjatuh menjelang akhir sesi sehingga harus puas finis di posisi ketujuh, tepat di belakang Pratama, rookie terbaik yang menempati posisi keenam.
Moto3 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|2m 10.553s
|2
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.403s
|3
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.497s
|4
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.517s
|5
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)
|+0.552s
|6
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.532s
|7
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)
|+0.544s
|8
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.876s
|9
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.902s
|10
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.907s
|11
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.976s
|12
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.005s
|13
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.206s
|14
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.289s
|15
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.408s
|16
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.448s
|17
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.562s
|18
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.693s
|19
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.729s
|20
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.863s
|21
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.866s
|22
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.979s
|23
|Kiattisak Singhapong
|THA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.490s
|24
|Leonardo Abruzzo
|ITA
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.564s
|25
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+3.282s
|26
|David Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+4.046s