Moto3 Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone

Hasil lengkap dari latihan jumat untuk Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.

Valentin Perrone finished fastest on Friday at Silverstone
Valentin Perrone finished fastest on Friday at Silverstone
© Gold and Goose

Hari pembuka Moto3 Inggris di Silverstone diwarnai persaingan sengit di menit-menit terakhir untuk memperebutkan posisi teratas dan mengamankan tempat di sesi Q2, dengan Valentin Perrone mencatatkan waktu tercepat.

Pembalap Red Bull KTM Tech3 tersebut sempat berada di posisi ke-11 di tengah rombongan besar saat ia keluar ke lintasan ketika waktu tersisa lima menit—durasi yang cukup untuk melakukan dua flying lap di sirkuit terpanjang dalam kalender balap ini.

Berkat posisi idealnya, pembalap asal Argentina itu berhasil naik ke urutan pertama; ia terbantu oleh efek slipstream dari motor-motor di depannya yang memungkinkannya mencatatkan waktu terbaik 2 menit 09,568 detik.

Sama seperti pada sesi pertama, Scott Ogden kembali menunjukkan peningkatan performa menjelang akhir sesi di kandang sendiri. 

pembalap CIP Green Power itu keluar dari pit lebih awal dibandingkan kebanyakan pembalap lain - bersama Adrian Cruces dan David Almansa - dan sempat memuncaki timesheet sebelum akhirnya finis di posisi kedua dengan selisih waktu hanya 0,010 detik lebih lambat.

Rookie terbaik dalam sesi latihan ini adalah Veda Pratama; pembalap Honda Team Asia tersebut mencatatkan hasil impresif dengan menempati posisi ketiga di sirkuit yang baru baginya.

Casey O’Gorman sempat naik dari posisi kelima ke posisi kedua saat sesi menyisakan beberapa menit, namun serangkaian putaran cepat di akhir sesi membuat pembalap SIC58 Squadra Corse itu kembali turun ke posisi kelima saat bendera finis dikibarkan.

Almansa, yang mencatatkan waktu tercepat pada FP1, menempati posisi keenam untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sedikit lebih cepat daripada pemimpin klasemen Maximo Quiles yang menempati posisi ketujuh tercepat pada hari pertama.

Alvaro Carpe menempati posisi kedelapan setelah memacu motor Red Bull bersama pembalap lainnya untuk tim Ajo Squad, sementara Cruces berada di posisi kesembilan dengan motor kedua tim CIP Green Power; adapun Joel Esteban menjadi pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari waktu tercepat—membela tim Level Up - MTA - dan berhasil mengamankan posisi 10 besar.

Kiattisak Singhapong (24), mantan pembalap Asia Talent Cup yang saat ini berkompetisi di Red Bull Rookies, menggantikan Zen Mitani di Honda Team Asia.

Moto3 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)2m 09.568s
2Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.010s
3Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.071s
4Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.100s
5Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.183s
6David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.236s
7Maximo QuilesSPACFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)+0.270s
8Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.361s
9Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.368s
10Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.375s
11Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+0.518s
12Marco MorelliARGCFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)+0.565s
13Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.591s
14Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.676s
15Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.780s
16Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.791s
17Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.819s
18Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.981s
19Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +0.990s
20Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+1.224s
21Leonardo AbruzzoITA CODE Motorsports (KTM)+2.761s
22Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +3.017s
23Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+3.110s
24Kiattisak SinghapongTHAHonda Team Asia (Honda)+3.266s
25David GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+3.516s
26Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+3.928s

Rekor resmi Moto3 Inggris:

Rekor lap tercepat: Alvaro Carpe (2025) 2m 09.104s
Rekor pole: Ivan Ortola (2024) 2m 09.270s
Lap balapan tercepat: Adrian Fernandez (2024) 2m 09.727s

Free Practice 1

Almansa memuncaki sesi pembuka setelah menyalip Singhapong dalam perjalanannya mencatatkan waktu tercepat. Ogden, yang sempat terjatuh di awal sesi, bangkit dari posisi ke-21 ke posisi kedua saat finis berkat lap terakhir yang penuh determinasi.

Fernandez menjadi pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari waktu tercepat, sekaligus menjadi pembalap Honda terbaik di FP1 - berada di posisi ketiga di belakang duo KTM. 

Melengkapi posisi lima besar awal adalah Kelso di posisi keempat untuk tim tuan rumah MLav Racing, serta Morelli yang sempat memimpin sesi dalam waktu lama.

Morelli mendapat persaingan awal dari rekan setimnya, Quiles; namun, Quiles terjatuh menjelang akhir sesi sehingga harus puas finis di posisi ketujuh, tepat di belakang Pratama, rookie terbaik yang menempati posisi keenam.

Moto3 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)2m 10.553s
2Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.403s
3Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.497s
4Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.517s
5Marco MorelliARGCFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)+0.552s
6Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.532s
7Maximo QuilesSPACFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)+0.544s
8Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.876s
9Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.902s
10Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.907s
11Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.976s
12Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.005s
13Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.206s
14Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.289s
15Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+1.408s
16Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+1.448s
17Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.562s
18Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+1.693s
19Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +1.729s
20Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.863s
21Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.866s
22Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.979s
23Kiattisak SinghapongTHAHonda Team Asia (Honda)+2.490s
24Leonardo AbruzzoITA CODE Motorsports (KTM)+2.564s
25Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+3.282s
26David GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+4.046s

 

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2026
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Sirkuit Silverstone
Great Britain
Moto3 Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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