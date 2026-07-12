Moto3 Jerman 2026: Uriarte Menangi Showdown dengan Quiles, Veda P8

Hasil lengkap Moto3 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.

Brian Uriarte, Maximo Quiles, 2026, German GP, Moto3
Brian Uriarte, Maximo Quiles, 2026, German GP, Moto3
© Gold & Goose

Moto3 Jerman 2026 menjadi panggung bagi Brian Uriarte dan Maximo Quiles yang terliat sepanjang balapan, dengan sang rookie mengungguli pemimpin klasemen lewat pertarungan 23 lap yang menegangkan.

Uriarte memimpin dari posisi pole dan langsung mencoba meninggalkan rivalnya, namun berhasil dikejar kembali ketika Quiles bergerak ke depan kelompok pengejar, dan segera berada tepat di belakang motor Red Bull KTM Ajo.

Uriarte memberi jalan kepada motor Aspar itu dua kali untuk mengamati rivalnya, dan kali kedua—dengan tiga lap tersisa—juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki pelindung dadanya, yang menurutnya di parc ferme telah terlepas.

Pada lap terakhir, Uriarte menyadari bahwa Quiles kesulitan di tikungan ketiga, Omega, dan saat motor Aspar itu melebar, pembalap nomor 51 itu memanfaatkan kesempatan tersebut, mengambil jalur defensif di tikungan-tikungan yang tersisa untuk meraih kemenangan kedua musim ini dengan selisih 0,063 detik setelah lap terakhir yang sempurna secara taktik.

Quiles puas dengan posisi kedua, dan mengakui di parc ferme bahwa ia marah pada dirinya sendiri karena sudah terlalu larut dalam suasana liburan menjelang liburan musim panas.

Lima detik di belakang, pertarungan untuk posisi ketiga sama sengitnya. Matteo Bertelle bergabung dengan kelompok berikutnya di lintasan setelah melakukan dorongan besar dan benar-benar menunjukkan kehadirannya di lap terakhir, menyerang ketika Marco Morelli, yang memimpin rombongan sejak sebagian besar balapan, melebar.

Di dalam dan di tengah lintasan, menjelang garis finis, strategi Bertelle di tikungan terakhir membuatnya unggul dengan motor Level Up - MTA, melengkapi podium yang seluruhnya diisi KTM, berdampingan dengan motor Aspar - yang menempati posisi ketiga hanya dengan selisih tujuh per seribu detik.

Rookie Rico Salmela menjadi yang terakhir di lintasan, finis di posisi kelima untuk Red Bull KTM Tech3.

Adrian Fernandez memisahkan diri dari kelompok berikutnya di lintasan dan finis di posisi keenam, menjadi Honda terbaik untuk Leopard.

Motor Honda lainnya, Rivacold Snipers yang dikendarai pembalap rookie Jesus Rios, berada di urutan ketujuh setelah mengambil risiko dengan ban depan Soft, unggul dari Veda Pratama, yang menemukan kecepatannya kembali di hari Jumat untuk finis kedelapan dari posisi ke-13 di grid.

Ryusei Yamanaka berada tepat di belakang garis finis di urutan kesembilan untuk MT Helmets, sementara Eddie O’Shea juga kembali menemukan kecepatannya seperti hari Jumat untuk naik dari posisi ke-16 ke posisi sepuluh besar di grup yang sama untuk GRYD MLav Racing.

Alvaro Carpe sempat berada di kelompok terdepan hingga, karena kesulitan mengendalikan kecepatan di depan, ia melebar ke area kerikil pada lap ke-12, namun berhasil finis di posisi ke-11 di kelompok yang sama untuk Red Bull KTM Ajo.

Hakim Danish terkejut mendapatkan start dari barisan depan, dan segera tergeser ke belakang, finis di posisi ke-12 untuk MT Helmets.

Poin yang tersisa diraih oleh Cormac Buchanan di posisi ke-13 untuk CODE Motorsports, Joel Kelso, yang berhasil kembali ke posisi ke-13 setelah terpaksa keluar jalur ke area kerikil dalam insiden di tikungan pertama, dan Guido Pini dengan motor Leopard kedua di posisi ke-15.

Hasil ini semakin mengokohkan posisi Quiles di puncak klasemen dengan 231 poin, unggul 104 poin dari Brian Uriarte, dan menjadi rookie teratas di kejuaraan.

Carpe berada di posisi ketiga setelah comebacknya, turun satu peringkat secara keseluruhan dengan 126 poin, hanya terpaut satu poin dari Uriarte, dengan Morelli di posisi keempat dengan 115 poin, sementara Almansa turun ke posisi kelima dengan 109 poin karena absennya.

Pratama, pembalap rookie terdekat dengan Uriarte, berada di posisi keenam secara keseluruhan dengan 90 poin, tepat di depan pesaing lainnya untuk gelar juara, Danish, dengan 86 poin.

Rekor Moto3 Sachsenring:

Lap tercepat: David Munoz (2025) 1m 24.767s
Rekor Pole: Brian Uriarte (Q2, 2026) 1m 24.880s
Lap balapan tercepat: Ivan Ortola (2024) 1m 25.467s

Moto3 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Balapan

PosPembalapNATTimLaps/Gap
1Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)23 Laps
2Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.063s
3Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+5.053s
4Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+5.060s
5Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+5.139s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+8.626s
7Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +11.418s
8Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+15.657s
9Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+15.774s
10Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+15,789s
11Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+15.928s
12Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+16.593s
13Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+25.522s
14Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+30.087s
15Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+33.849s
16Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+33.935s
17Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+47.311s
18Marcos UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1m 17.492s
19Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1m 17.647s
20Eduardo guiierrezSPACODE Motorsports (KTM)+1m 23.631s
21Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)DNF
22Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)DNF
23Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)DNF
24Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)DNF
25David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)DNS

Tags:

2026
Moto3
Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Chemnitz, Saxony, Germany
Moto3 Jerman 2026: Uriarte Menangi Showdown dengan Quiles, Veda P8
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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