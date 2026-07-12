Moto3 Jerman 2026: Uriarte Menangi Showdown dengan Quiles, Veda P8

Moto3 Jerman 2026 menjadi panggung bagi Brian Uriarte dan Maximo Quiles yang terliat sepanjang balapan, dengan sang rookie mengungguli pemimpin klasemen lewat pertarungan 23 lap yang menegangkan.

Uriarte memimpin dari posisi pole dan langsung mencoba meninggalkan rivalnya, namun berhasil dikejar kembali ketika Quiles bergerak ke depan kelompok pengejar, dan segera berada tepat di belakang motor Red Bull KTM Ajo.

Uriarte memberi jalan kepada motor Aspar itu dua kali untuk mengamati rivalnya, dan kali kedua—dengan tiga lap tersisa—juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki pelindung dadanya, yang menurutnya di parc ferme telah terlepas.

Pada lap terakhir, Uriarte menyadari bahwa Quiles kesulitan di tikungan ketiga, Omega, dan saat motor Aspar itu melebar, pembalap nomor 51 itu memanfaatkan kesempatan tersebut, mengambil jalur defensif di tikungan-tikungan yang tersisa untuk meraih kemenangan kedua musim ini dengan selisih 0,063 detik setelah lap terakhir yang sempurna secara taktik.

Quiles puas dengan posisi kedua, dan mengakui di parc ferme bahwa ia marah pada dirinya sendiri karena sudah terlalu larut dalam suasana liburan menjelang liburan musim panas.

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Lima detik di belakang, pertarungan untuk posisi ketiga sama sengitnya. Matteo Bertelle bergabung dengan kelompok berikutnya di lintasan setelah melakukan dorongan besar dan benar-benar menunjukkan kehadirannya di lap terakhir, menyerang ketika Marco Morelli, yang memimpin rombongan sejak sebagian besar balapan, melebar.

Di dalam dan di tengah lintasan, menjelang garis finis, strategi Bertelle di tikungan terakhir membuatnya unggul dengan motor Level Up - MTA, melengkapi podium yang seluruhnya diisi KTM, berdampingan dengan motor Aspar - yang menempati posisi ketiga hanya dengan selisih tujuh per seribu detik.

Rookie Rico Salmela menjadi yang terakhir di lintasan, finis di posisi kelima untuk Red Bull KTM Tech3.

Adrian Fernandez memisahkan diri dari kelompok berikutnya di lintasan dan finis di posisi keenam, menjadi Honda terbaik untuk Leopard.

Motor Honda lainnya, Rivacold Snipers yang dikendarai pembalap rookie Jesus Rios, berada di urutan ketujuh setelah mengambil risiko dengan ban depan Soft, unggul dari Veda Pratama, yang menemukan kecepatannya kembali di hari Jumat untuk finis kedelapan dari posisi ke-13 di grid.

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Ryusei Yamanaka berada tepat di belakang garis finis di urutan kesembilan untuk MT Helmets, sementara Eddie O’Shea juga kembali menemukan kecepatannya seperti hari Jumat untuk naik dari posisi ke-16 ke posisi sepuluh besar di grup yang sama untuk GRYD MLav Racing.

Alvaro Carpe sempat berada di kelompok terdepan hingga, karena kesulitan mengendalikan kecepatan di depan, ia melebar ke area kerikil pada lap ke-12, namun berhasil finis di posisi ke-11 di kelompok yang sama untuk Red Bull KTM Ajo.

Hakim Danish terkejut mendapatkan start dari barisan depan, dan segera tergeser ke belakang, finis di posisi ke-12 untuk MT Helmets.

Poin yang tersisa diraih oleh Cormac Buchanan di posisi ke-13 untuk CODE Motorsports, Joel Kelso, yang berhasil kembali ke posisi ke-13 setelah terpaksa keluar jalur ke area kerikil dalam insiden di tikungan pertama, dan Guido Pini dengan motor Leopard kedua di posisi ke-15.

Hasil ini semakin mengokohkan posisi Quiles di puncak klasemen dengan 231 poin, unggul 104 poin dari Brian Uriarte, dan menjadi rookie teratas di kejuaraan.

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Carpe berada di posisi ketiga setelah comebacknya, turun satu peringkat secara keseluruhan dengan 126 poin, hanya terpaut satu poin dari Uriarte, dengan Morelli di posisi keempat dengan 115 poin, sementara Almansa turun ke posisi kelima dengan 109 poin karena absennya.

Pratama, pembalap rookie terdekat dengan Uriarte, berada di posisi keenam secara keseluruhan dengan 90 poin, tepat di depan pesaing lainnya untuk gelar juara, Danish, dengan 86 poin.

Rekor Moto3 Sachsenring:

Lap tercepat: David Munoz (2025) 1m 24.767s

Rekor Pole: Brian Uriarte (Q2, 2026) 1m 24.880s

Lap balapan tercepat: Ivan Ortola (2024) 1m 25.467s

Moto3 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim Laps/Gap 1 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 23 Laps 2 Maximo Quiles SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.063s 3 Matteo Bertelle ITA LEVEL UP - MTA (KTM) +5.053s 4 Marco Morelli ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +5.060s 5 Rico Salmela FIN Red Bull KTM Tech3 (KTM) +5.139s 6 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +8.626s 7 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +11.418s 8 Veda Pratama INA Honda Team Asia (Honda) +15.657s 9 Ryusei Yamanaka JPN AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +15.774s 10 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +15,789s 11 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +15.928s 12 Hakim Danish MAL AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +16.593s 13 Cormac Buchanan NZL CODE Motorsports (KTM) +25.522s 14 Joel Kelso AUS GRYD - MLav Racing (Honda) +30.087s 15 Guido Pini ITA Leopard Racing (Honda) +33.849s 16 Leo Rammerstorfer AUT SIC58 Squadra Corse (Honda) +33.935s 17 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +47.311s 18 Marcos Uriarte SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +1m 17.492s 19 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1m 17.647s 20 Eduardo guiierrez SPA CODE Motorsports (KTM) +1m 23.631s 21 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) DNF 22 Adrian Cruces SPA CIP Green Power (KTM) DNF 23 Joel Esteban SPA LEVEL UP - MTA (KTM) DNF 24 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) DNF 25 David Almansa SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) DNS

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