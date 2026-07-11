Moto3 Jerman 2026: Uriarte Raih Pole Perdana, Veda P13

Brian Uriarte mencetak lap awal yang penting saat ban mengalami degradasi cepat dalam cuaca panas, dan meraih pole position pertamanya dengan rekor lap pada kualifikasi Moto3 Jerman.

Pembalap Red Bull KTM ini mencetak laptime 1 menit 23,880 detik, di awal sesi, saat bannya dalam kondisi terbaik. Sang rookie, yang sudah memenangkan balapan di Italia, meraih pole pertamanya.

Marco Morelli berada di posisi terdekat, membuntuti rekan setimnya di Aspar, hanya terpaut 0,024 detik dari waktu terbaik sesi.

Barisan depan yang sepenuhnya diisi KTM dilengkapi oleh rookie lainnya, Hakim Danish, yang hanya terpaut 0,029 detik di belakang dalam sesi ketat untuk MT Helmets.

Maximo Quiles, yang memenangkan balapan dari posisi pole di Assen sebelumnya, adalah pembalap terbaik yang lolos dari Q1.

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Pembalap Aspar itu menjadi yang pertama turun ke lintasan, tetapi kehilangan daya tahan bannya saat menyalip Morelli, tanpa kemajuan berarti ketika peran mereka dibalik. Dorongan terakhir menghasilkan catatan waktu terbaik pribadi bagi pemimpin klasemen, tetapi tidak ada perubahan posisi.

Berada di dekat rekan setimnya, Brian Uriarte, Alvaro Capre finis di posisi kelima dalam kualifikasi, di depan pembalap rookie Tech3, Rico Salmela, yang menggunakan putaran terakhirnya untuk naik dari posisi terakhir ke posisi keenam, dan mempertahankan posisi tersebut selama dua menit terakhir.

Setelah tercepat pada hari Jumat, Veda Ega Pratama hanya berada di posisi ke-13 untuk tim Honda Team Asia.

Rekor resmi Moto3 Sachsenring:

Lap tercepat: David Munoz (2025) 1m 24.767s

Rekor pole: Brian Uriarte (Q2, 2026) 1m 24.880s

Lap balapan tercepat: Ivan Ortola (2024) 1m 25.467s

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