Moto3 Jerman 2026: Uriarte Raih Pole Perdana, Veda P13

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.

Brian Uriarte, 2026, German GP, Moto3
Brian Uriarte, 2026, German GP, Moto3
© Gold & Goose

Brian Uriarte mencetak lap awal yang penting saat ban mengalami degradasi cepat dalam cuaca panas, dan meraih pole position pertamanya dengan rekor lap pada kualifikasi Moto3 Jerman.

Pembalap Red Bull KTM ini mencetak laptime 1 menit 23,880 detik, di awal sesi, saat bannya dalam kondisi terbaik. Sang rookie, yang sudah memenangkan balapan di Italia, meraih pole pertamanya.

Marco Morelli berada di posisi terdekat, membuntuti rekan setimnya di Aspar, hanya terpaut 0,024 detik dari waktu terbaik sesi.

Barisan depan yang sepenuhnya diisi KTM dilengkapi oleh rookie lainnya, Hakim Danish, yang hanya terpaut 0,029 detik di belakang dalam sesi ketat untuk MT Helmets.

Maximo Quiles, yang memenangkan balapan dari posisi pole di Assen sebelumnya, adalah pembalap terbaik yang lolos dari Q1. 

Pembalap Aspar itu menjadi yang pertama turun ke lintasan, tetapi kehilangan daya tahan bannya saat menyalip Morelli, tanpa kemajuan berarti ketika peran mereka dibalik. Dorongan terakhir menghasilkan catatan waktu terbaik pribadi bagi pemimpin klasemen, tetapi tidak ada perubahan posisi.

Berada di dekat rekan setimnya, Brian Uriarte, Alvaro Capre finis di posisi kelima dalam kualifikasi, di depan pembalap rookie Tech3, Rico Salmela, yang menggunakan putaran terakhirnya untuk naik dari posisi terakhir ke posisi keenam, dan mempertahankan posisi tersebut selama dua menit terakhir.

Setelah tercepat pada hari Jumat, Veda Ega Pratama hanya berada di posisi ke-13 untuk tim Honda Team Asia.

Rekor resmi Moto3 Sachsenring:

Lap tercepat: David Munoz (2025) 1m 24.767s
Rekor pole: Brian Uriarte (Q2, 2026) 1m 24.880s
Lap balapan tercepat: Ivan Ortola (2024) 1m 25.467s

Moto3 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)1m 24.880s
2Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.024s
3Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.029s
4Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.222s
5Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.267s
6Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.381s
7Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.390s
8Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +0.398s
9Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.427s
10Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.528s
11Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+0.571s
12Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +0.585s
13Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.693s
14Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.757s
15Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.824s
16Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+0.830s
17Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.842s
18Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.870s
Q1
19Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)1m 26.058s
20Marcos UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1m 26.173s
21Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)1m 26.357s
22Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 26.501s
23Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)1m 26.538s
24Eduardo guiierrezSPACODE Motorsports (KTM)1m 29.047s
25David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)DNS

Tags:

2026
Moto3
Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Chemnitz, Saxony, Germany
Moto3 Jerman 2026: Uriarte Raih Pole Perdana, Veda P13
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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