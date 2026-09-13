Moto3 San Marino 2026: Almansa Lanjutkan Tren Pole di Misano

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 San Marino 2026 di Sirkuit Misano, putaran ke-14 musim.

David Almansa took pole position in Moto3 at Misano
David Almansa took pole position in Moto3 at Misano
© Gold and Goose

Kualifikasi Moto3 San Marino 2026 di Misano kembali memperlihatkan David Almansa sebagai berita utama dengan meraih pole keenamnya musim ini.

Setelah memuncaki sesi latihan Jumat, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP menjadi unggulan di kualifikasi, terlihat dari banyaknya motor yang menguntitnya saat keluar dari pit untuk mencatat waktu.

Pembalap bernomor 22 itu kerap melintasi rumble strip, tapi performanya terus membaik. Lewat putaran bersih di akhir sesi, Almansa memastikan pole dengan laptime 1 menit 40,612 detik.

Rookie Brian Uriarte bangkit dari insiden kecelakaan hebat pada hari Jumat dan menunjukkan kepercayaan dirinya di lintasan yang masih lembap saat FP2, ia memuncaki sesi tersebut ketika lintasan mulai cukup kering untuk memungkinkan penggunaan ban *slick* di saat-saat terakhir. 

Pembalap Red Bull KTM Ajo itu kemudian meningkatkan kecepatannya di Q2 dan menjadi penantang terberat bagi Almansa, finis dengan selisih hanya 0,217 detik di belakang sesama pembalap KTM tersebut.

Posisi ketiga diraih Joel Kelso berkat lap cepatnya di saat-saat terakhir. Pembalap tim GRYD Racing itu melesat dari posisi keenam ke posisi ketiga saat melaju sendirian menjelang akhir sesi, sekaligus mengamankan tempat di baris depan sebagai pembalap Honda tercepat di Q2.

Valentine Perrone, pole-sitter Misano tahun lalu, harus puas berada di posisi keempat untuk Red Bull KTM Tech3. Ia menjadi pembalap terakhir dengan laptime dalam rentang selisih setengah detik dari waktu tercepat. Sementara itu, pemenang balapan Aragon sekaligus pemimpin klasemen, Maximo Quiles, di posisi kelima dengan selisih 0,515 detik.

Matteo Bertelle menempati posisi keenam untuk Level Up - MTA, mengungguli Casey O’Gorman yang membalap untuk tim tuan rumah, SIC58 Squadra Corse. 

Laju O’Gorman sempat terhambat oleh manuver Alvaro Carpe, namun ia kemudian berhasil memanfaatkan *slipstream* dari pembalap Red Bull tersebut setelah Carpe melewatinya menuju garis finis.

Rico Salmela menempati posisi kedelapan dengan motor Tech3 kedua, mengungguli Carpe yang berada di posisi kesembilan sekaligus menjadi pembalap terbaik yang lolos dari Q1.

Scott Ogden memperbaiki catatan waktunya hingga menempati posisi ketujuh—setelah membuntuti Quiles mengitari Sirkuit Misano—bersama tim CIP Green Power, sekaligus melengkapi daftar sepuluh besar.

Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, akan memulai balapan dari posisi ke-16 setelah catatan waktunya terpaut 1,429 detik dari pole.

Rekor resmi Moto3 Misano:
Rekor lap: David Alonso (2024) 1’ 40.184s
Rekor pole: Valentin Perrone (2025) 1’ 40.328s
Lap balapan tercepat: Valentin Perrone (2025) 1’ 40.463s

Moto3 San Marino 2026 - Misano - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1' 40.612s
2Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.217s
3Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.397s
4Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.499s
5Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.515s
6Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.772s
7Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.814s
8Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.894s
9Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.944s
10Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.956s
11Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+1.177s
12Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.191s
13Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.197s
14Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.554s
15Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+1.359s
16Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.429s
17Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) +1.620s
18Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.795s
Q1
19Marcos UriarteSPACODE Motorsports (KTM)1'42.103s
20Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)1'42.151s
21Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)1' 42.331s
22Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)1' 42.457s
23Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)1' 42.641s
24Nicola CarraroITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1' 42.806s
25Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)1' 42.996s
26David GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1' 43.103s

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2026
Moto3
San Marino
Misano World Circuit Marco Simoncelli, Rimini, Italy
Moto3 San Marino 2026: Almansa Lanjutkan Tren Pole di Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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