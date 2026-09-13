Moto3 San Marino 2026: Almansa Lanjutkan Tren Pole di Misano

Kualifikasi Moto3 San Marino 2026 di Misano kembali memperlihatkan David Almansa sebagai berita utama dengan meraih pole keenamnya musim ini.

Setelah memuncaki sesi latihan Jumat, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP menjadi unggulan di kualifikasi, terlihat dari banyaknya motor yang menguntitnya saat keluar dari pit untuk mencatat waktu.

Pembalap bernomor 22 itu kerap melintasi rumble strip, tapi performanya terus membaik. Lewat putaran bersih di akhir sesi, Almansa memastikan pole dengan laptime 1 menit 40,612 detik.

Rookie Brian Uriarte bangkit dari insiden kecelakaan hebat pada hari Jumat dan menunjukkan kepercayaan dirinya di lintasan yang masih lembap saat FP2, ia memuncaki sesi tersebut ketika lintasan mulai cukup kering untuk memungkinkan penggunaan ban *slick* di saat-saat terakhir.

Pembalap Red Bull KTM Ajo itu kemudian meningkatkan kecepatannya di Q2 dan menjadi penantang terberat bagi Almansa, finis dengan selisih hanya 0,217 detik di belakang sesama pembalap KTM tersebut.

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Posisi ketiga diraih Joel Kelso berkat lap cepatnya di saat-saat terakhir. Pembalap tim GRYD Racing itu melesat dari posisi keenam ke posisi ketiga saat melaju sendirian menjelang akhir sesi, sekaligus mengamankan tempat di baris depan sebagai pembalap Honda tercepat di Q2.

Valentine Perrone, pole-sitter Misano tahun lalu, harus puas berada di posisi keempat untuk Red Bull KTM Tech3. Ia menjadi pembalap terakhir dengan laptime dalam rentang selisih setengah detik dari waktu tercepat. Sementara itu, pemenang balapan Aragon sekaligus pemimpin klasemen, Maximo Quiles, di posisi kelima dengan selisih 0,515 detik.

Matteo Bertelle menempati posisi keenam untuk Level Up - MTA, mengungguli Casey O’Gorman yang membalap untuk tim tuan rumah, SIC58 Squadra Corse.

Laju O’Gorman sempat terhambat oleh manuver Alvaro Carpe, namun ia kemudian berhasil memanfaatkan *slipstream* dari pembalap Red Bull tersebut setelah Carpe melewatinya menuju garis finis.

Rico Salmela menempati posisi kedelapan dengan motor Tech3 kedua, mengungguli Carpe yang berada di posisi kesembilan sekaligus menjadi pembalap terbaik yang lolos dari Q1.

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Scott Ogden memperbaiki catatan waktunya hingga menempati posisi ketujuh—setelah membuntuti Quiles mengitari Sirkuit Misano—bersama tim CIP Green Power, sekaligus melengkapi daftar sepuluh besar.

Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, akan memulai balapan dari posisi ke-16 setelah catatan waktunya terpaut 1,429 detik dari pole.

Rekor resmi Moto3 Misano:

Rekor lap: David Alonso (2024) 1’ 40.184s

Rekor pole: Valentin Perrone (2025) 1’ 40.328s

Lap balapan tercepat: Valentin Perrone (2025) 1’ 40.463s