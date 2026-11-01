Moto3 Malaysia 2026: Quiles Dominan, Veda Menangi Pertarungan untuk P2

Maximo Quiles menunjukkan kelasnya sebagai juara Moto3 dengan mendominasi Grand Prix Malaysia untuk meraih kemenangan ke-11 nya di musim 2026.

Start dari pole, Quiles menyalip David Almansa pada Lap 6, dan tidak tersentuh untuk sisa balapan saat ia finis 3,734 detik di belakang para pembalap yang bertarung untuk posisi kedua.

Posisi itu akhirnya jatuh ke tangan rookie Honda Team Asia asal Indonesia, Veda Ega Pratama, yang minggu lalu gagal start dari pole di putaran Phillip Island yang dibatalkan karena cuaca buruk.

Veda terlibat pertarungan empat pembalap melawan Almansa, pembalap tuan rumah Hakim Danish, dan Alvaro Carpe.

Keempat pembalap tersebut saling bertukar posisi lewat aksi overtake yang keras namun tetap sportif, hingga akhirnya melaju berdampingan saat memasuki putaran terakhir.

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Tapi, Almansa sempat kehilangan keseimbangan, yang memaksanya untuk menahan kecepatan dan melihat harapan podiumnya sirna.

Veda Ega Pratama, Honda Team Asia, 2nd Place, Malaysian Grand Prix Moto3 2026 © Gold and Goose

Pertarungan untuk P2 kini menyisakan tiga pembalap, dengan sebuah manuver agresif dari Danish di Tikungan 15 membuatnya melebar. Situasi ini memberi jarak untuk Veda mengamankan posisi tersebut, yang merupakan podium keduanya setelah putaran Goiania, Brazil.

Carpe menempati posisi ketiga untuk melengkapi podium, yang menambah catatan kurang menguntungkan baginya sebagai pembalap dengan jumlah perolehan podium terbanyak di kelas Moto3 tanpa pernah meraih kemenangan, saat membalap untuk tim Red Bull KTM Ajo.

Danish mendapatkan sambutan meriah dari penonton tuan rumah yang turut merasakan ketegangan di setiap tikungan saat ia melaju hingga finis di posisi keempat untuk tim MT Helmets, sementara Almansa menjadi pembalap terakhir dari kelompok tersebut yang menyentuh garis finis di posisi kelima.

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Keempat pembalap tersebut jauh meninggalkan Joel Esteban, yang tampil luar biasa untuk finis keenam dari posisi start ke-16 untuk Level UP - MTA.

Adrian Fernandez menjadi pembalap Honda terbaik berikutnya di posisi ketujuh, mengungguli David Munoz yang sempat berada dalam pertarungan podium sebelum akhirnya kehilangan kecepatan di akhir balapan.

Calon kuat rookie of the year tahun ini, Brian Uriarte, finis kesembilan, dengan Eddie O'Shea melengkapi 10 besar.

Ini adalah balapan yang bagus untuk tim Moto3 Honda Team Asia, karena rookie Zen Mintani meraih poin Grand Prix pertamanya dengan finis ke-13 di Sepang.

Hasil ini membuat Quiles menambah torehan poinnya menjadi 376, Almansa masih berada di posisi kedua dengan 228 poin, dengan Uriarte masih menjadi rookie teratas di klasemen dengan 205 poin di posisi ketiga.

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Veda berada di posisi enam klasemen, atau kedua di antara para rookie, dengan 131 poin, sementara Danish memiliki 116 poin.

Rekor resmi Moto3 Malaysia:

Lap tercepat: Adrian Fernandez (2024) 2’ 09.542s

Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 2’ 11.047s