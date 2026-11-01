Moto3 Malaysia 2026: Quiles Dominan, Veda Menangi Pertarungan untuk P2

Hasil lengkap balapan Moto3 Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.

Maximo Quiles took his 11th Moto3 victory of the season with a breakaway ride out front in Sepang
Maximo Quiles took his 11th Moto3 victory of the season with a breakaway ride out front in…
© Gold and Goose

Maximo Quiles menunjukkan kelasnya sebagai juara Moto3 dengan mendominasi Grand Prix Malaysia untuk meraih kemenangan ke-11 nya di musim 2026.

Start dari pole, Quiles menyalip David Almansa pada Lap 6, dan tidak tersentuh untuk sisa balapan saat ia finis 3,734 detik di belakang para pembalap yang bertarung untuk posisi kedua.

Posisi itu akhirnya jatuh ke tangan rookie Honda Team Asia asal Indonesia, Veda Ega Pratama, yang minggu lalu gagal start dari pole di putaran Phillip Island yang dibatalkan karena cuaca buruk.

Veda terlibat pertarungan empat pembalap melawan Almansa, pembalap tuan rumah Hakim Danish, dan Alvaro Carpe.

Keempat pembalap tersebut saling bertukar posisi lewat aksi overtake yang keras namun tetap sportif, hingga akhirnya melaju berdampingan saat memasuki putaran terakhir.

Tapi, Almansa sempat kehilangan keseimbangan, yang memaksanya untuk menahan kecepatan dan melihat harapan podiumnya sirna.

Veda Ega Pratama, Honda Team Asia, 2nd Place, Malaysian Grand Prix Moto3 2026
Veda Ega Pratama, Honda Team Asia, 2nd Place, Malaysian Grand Prix Moto3 2026
© Gold and Goose

Pertarungan untuk P2 kini menyisakan tiga pembalap, dengan sebuah manuver agresif dari Danish di Tikungan 15 membuatnya melebar. Situasi ini memberi jarak untuk Veda mengamankan posisi tersebut, yang merupakan podium keduanya setelah putaran Goiania, Brazil.

Carpe menempati posisi ketiga untuk melengkapi podium, yang menambah catatan kurang menguntungkan baginya sebagai pembalap dengan jumlah perolehan podium terbanyak di kelas Moto3 tanpa pernah meraih kemenangan, saat membalap untuk tim Red Bull KTM Ajo.

Danish mendapatkan sambutan meriah dari penonton tuan rumah yang turut merasakan ketegangan di setiap tikungan saat ia melaju hingga finis di posisi keempat untuk tim MT Helmets, sementara Almansa menjadi pembalap terakhir dari kelompok tersebut yang menyentuh garis finis di posisi kelima.

Keempat pembalap tersebut jauh meninggalkan Joel Esteban, yang tampil luar biasa untuk finis keenam dari posisi start ke-16 untuk Level UP - MTA. 

Adrian Fernandez menjadi pembalap Honda terbaik berikutnya di posisi ketujuh, mengungguli David Munoz yang sempat berada dalam pertarungan podium sebelum akhirnya kehilangan kecepatan di akhir balapan.

Calon kuat rookie of the year tahun ini, Brian Uriarte, finis kesembilan, dengan Eddie O'Shea melengkapi 10 besar.

Ini adalah balapan yang bagus untuk tim Moto3 Honda Team Asia, karena rookie Zen Mintani meraih poin Grand Prix pertamanya dengan finis ke-13 di Sepang.

Hasil ini membuat Quiles menambah torehan poinnya menjadi 376, Almansa masih berada di posisi kedua dengan 228 poin, dengan Uriarte masih menjadi rookie teratas di klasemen dengan 205 poin di posisi ketiga.

Veda berada di posisi enam klasemen, atau kedua di antara para rookie, dengan 131 poin, sementara Danish memiliki 116 poin.

Rekor resmi Moto3 Malaysia:

Lap tercepat: Adrian Fernandez (2024) 2’ 09.542s
Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 2’ 11.047s

Moto3 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)15 Laps
2Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+3.734s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+4.184s
4Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+4.410s
5David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+4.914s
6Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+9.403s
7Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+9.514s
8David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+9.533s
9Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+9.650s
10Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+12.064s
11Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+14.640s
12Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+17.110s
13Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+20.678s
14Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+27.274s
15Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+27.382s
16Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+27.562s
17Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) +27.823s
18Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+27.983s
19Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+35.243s
20Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+38.537s
21Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) DNF
22Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)DNF
23Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)DNF
24Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)DNF
25Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)DNF

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2026
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Sirkuit Internasional Sepang
Moto3
Moto3 Malaysia 2026: Quiles Dominan, Veda Menangi Pertarungan untuk P2
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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